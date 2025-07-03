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Новини Відео Збір коштів на допомогу ЗСУ
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Кінологічний підрозділ 225-го окремого штурмового полку відкрив збір коштів на підготовку бойових собак. ВIДЕО

Кінологічний  підрозділ 225-го окремого штурмового полку ЗСУ відкриває збір коштів на підготовку нових собак для участі у веденні бойових дії.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на канал полку.

Ще з часів Першої світової собаки допомагають в арміях усього світу. У сучасній війні, де паритету немає, ми змушені шукати нестандартні рішення. І собаки — одне з них. Вони допомагають розвідникам, виявляють міни, подають сигнал про небезпеку, знаходять поранених і навіть доставляють аптечки.

Підготовка кожного пса — це місяці щоденної роботи. Спочатку фахівці вивчають характер і поведінку, а вже потім визначають, до яких завдань собака здатна:

  • хтось — шукає вибухівку,
  • хтось — працює поруч із штурмовиками.

Собаки не замінюють людей — але можуть зберегти їм життя. Кожен донат — це ще один крок до порятунку життів на передовій.

Також дивіться: Пес наводить на окупантів українські дрони-камікадзе. ВIДЕО

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Автор: 

собаки (101) 225-й окремий штурмовий полк (1)


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А для чого тоді МОУ разом умеровим-?
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03.07.2025 20:44 Відповісти
я знаю де скумбрія по 8 гривень за кіло. спитати лєну потрібно.
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03.07.2025 20:45 Відповісти
То п...ц! Вже нема чим. так необхідних, псів годувати. А одного безтолкового та непотрібного ішака вже утримують сьомий рік.
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03.07.2025 20:48 Відповісти
Собакен русиш яйкен клац-клац!
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03.07.2025 20:51 Відповісти
Навіщо взагалі Міноборони?!
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03.07.2025 21:05 Відповісти
3.5 млрд. кешбеку за травень!
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03.07.2025 21:07 Відповісти
Залиште в спокої тварин! Повно ходять кругом поліцїї,купи охоронців! Повні тренувальні зали накачаних, повні стадіони граючих в футбол!
Не чипайте собак!!!Собак кидали в бій і на міни в радянській армії ,їх так виклристовували! ! Огидно це!
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03.07.2025 21:36 Відповісти
ну, видимо, кому-то в руки попались методички времен второй мировой... служебная собака настолько ценна, а давайте ее в мясной штурм.. вообще уже крыша поехала
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03.07.2025 21:45 Відповісти
МОУ объявило сбор на мины взамен бракованных.
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03.07.2025 21:37 Відповісти
мотоцикли, тепер собаки, що далі? камікадзе?
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03.07.2025 21:49 Відповісти
 
 