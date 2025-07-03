Кінологічний підрозділ 225-го окремого штурмового полку відкрив збір коштів на підготовку бойових собак. ВIДЕО
Кінологічний підрозділ 225-го окремого штурмового полку ЗСУ відкриває збір коштів на підготовку нових собак для участі у веденні бойових дії.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на канал полку.
Ще з часів Першої світової собаки допомагають в арміях усього світу. У сучасній війні, де паритету немає, ми змушені шукати нестандартні рішення. І собаки — одне з них. Вони допомагають розвідникам, виявляють міни, подають сигнал про небезпеку, знаходять поранених і навіть доставляють аптечки.
Підготовка кожного пса — це місяці щоденної роботи. Спочатку фахівці вивчають характер і поведінку, а вже потім визначають, до яких завдань собака здатна:
- хтось — шукає вибухівку,
- хтось — працює поруч із штурмовиками.
Собаки не замінюють людей — але можуть зберегти їм життя. Кожен донат — це ще один крок до порятунку життів на передовій.
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Не чипайте собак!!!Собак кидали в бій і на міни в радянській армії ,їх так виклристовували! ! Огидно це!