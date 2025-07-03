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Новости Видео Сбор средств на помощь ВСУ
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Кинологическое подразделение 225-го отдельного штурмового полка открыло сбор средств на подготовку боевых собак. ВИДЕО

Кинологическое подразделение 225-го отдельного штурмового полка ВСУ открывает сбор средств на подготовку новых собак для участия в ведении боевых действия.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на канал полка.

Еще со времен Первой мировой собаки помогают в армиях всего мира. В современной войне, где паритета нет, мы вынуждены искать нестандартные решения. И собаки - одно из них. Они помогают разведчикам, обнаруживают мины, подают сигнал об опасности, находят раненых и даже доставляют аптечки.

Подготовка каждого пса - это месяцы ежедневной работы. Сначала специалисты изучают характер и поведение, а уже потом определяют, к каким задачам собака способна:

  • кто-то - ищет взрывчатку,
  • кто-то - работает рядом со штурмовиками.

Собаки не заменяют людей, но могут сохранить им жизнь. Каждый донат - это еще один шаг к спасению жизней на передовой.

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Автор: 

собаки (197) 225-й ОШП (2)


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Топ комментарии
+7
А для чого тоді МОУ разом умеровим-?
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03.07.2025 20:44 Ответить
+3
То п...ц! Вже нема чим. так необхідних, псів годувати. А одного безтолкового та непотрібного ішака вже утримують сьомий рік.
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03.07.2025 20:48 Ответить
+3
Залиште в спокої тварин! Повно ходять кругом поліцїї,купи охоронців! Повні тренувальні зали накачаних, повні стадіони граючих в футбол!
Не чипайте собак!!!Собак кидали в бій і на міни в радянській армії ,їх так виклристовували! ! Огидно це!
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03.07.2025 21:36 Ответить
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А для чого тоді МОУ разом умеровим-?
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03.07.2025 20:44 Ответить
я знаю де скумбрія по 8 гривень за кіло. спитати лєну потрібно.
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03.07.2025 20:45 Ответить
То п...ц! Вже нема чим. так необхідних, псів годувати. А одного безтолкового та непотрібного ішака вже утримують сьомий рік.
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03.07.2025 20:48 Ответить
Собакен русиш яйкен клац-клац!
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03.07.2025 20:51 Ответить
Навіщо взагалі Міноборони?!
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03.07.2025 21:05 Ответить
3.5 млрд. кешбеку за травень!
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03.07.2025 21:07 Ответить
Залиште в спокої тварин! Повно ходять кругом поліцїї,купи охоронців! Повні тренувальні зали накачаних, повні стадіони граючих в футбол!
Не чипайте собак!!!Собак кидали в бій і на міни в радянській армії ,їх так виклристовували! ! Огидно це!
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03.07.2025 21:36 Ответить
ну, видимо, кому-то в руки попались методички времен второй мировой... служебная собака настолько ценна, а давайте ее в мясной штурм.. вообще уже крыша поехала
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03.07.2025 21:45 Ответить
МОУ объявило сбор на мины взамен бракованных.
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03.07.2025 21:37 Ответить
 
 