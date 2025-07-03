Кинологическое подразделение 225-го отдельного штурмового полка открыло сбор средств на подготовку боевых собак. ВИДЕО
Кинологическое подразделение 225-го отдельного штурмового полка ВСУ открывает сбор средств на подготовку новых собак для участия в ведении боевых действия.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на канал полка.
Еще со времен Первой мировой собаки помогают в армиях всего мира. В современной войне, где паритета нет, мы вынуждены искать нестандартные решения. И собаки - одно из них. Они помогают разведчикам, обнаруживают мины, подают сигнал об опасности, находят раненых и даже доставляют аптечки.
Подготовка каждого пса - это месяцы ежедневной работы. Сначала специалисты изучают характер и поведение, а уже потом определяют, к каким задачам собака способна:
- кто-то - ищет взрывчатку,
- кто-то - работает рядом со штурмовиками.
Собаки не заменяют людей, но могут сохранить им жизнь. Каждый донат - это еще один шаг к спасению жизней на передовой.
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Не чипайте собак!!!Собак кидали в бій і на міни в радянській армії ,їх так виклристовували! ! Огидно це!