Пес наводит на оккупантов украинские дроны-камикадзе. ВИДЕО
Пес помогает операторам дронов из 32-й ОМБр искать укрытия с оккупантами.
Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликована видеозапись, на которой запечатлен момент плодотворного сотрудничества животного и человека.
"Уникальная спецоперация: украинский пес-наводчик помог нашим аэробомберам отыскать укрытие российских оккупантов, после чего туда ворвался дрон-камикадзе с термобарическим боеприпасом. Собака жива, с ней все хорошо. С российскими солдатами тоже все хорошо - они мертвы", - говорится в комментарии к видео.
Топ комментарии
+29 Алекс Мышкевич
показать весь комментарий02.08.2024 17:42
+27 Wild MadDog
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+20 Serhiy Talatynnik
показать весь комментарий02.08.2024 17:02
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Песик живий-здоровий, бешкетує та радіє життю.
Отак і вийшло, пес Дюк...
Пі@ари тепер будуть жорстко відстрілювати усіх чотирилапих
Приманилиб смаколиком собача, якби він би до них заліз то жоден наш Оператор дрону не ****** би туди.
Хоча наше собача неполізлоб у оту вонь, тай їсти там є, біля дохлого кацапа завжди найдёшь його пайок.
Мав на увазі, якшоб собача просто залізла то тудоїб не били
Це фантастика..
Отак вказує ?