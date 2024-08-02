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19 207 45

Пес наводит на оккупантов украинские дроны-камикадзе. ВИДЕО

Пес помогает операторам дронов из 32-й ОМБр искать укрытия с оккупантами.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликована видеозапись, на которой запечатлен момент плодотворного сотрудничества животного и человека.

"Уникальная спецоперация: украинский пес-наводчик помог нашим аэробомберам отыскать укрытие российских оккупантов, после чего туда ворвался дрон-камикадзе с термобарическим боеприпасом. Собака жива, с ней все хорошо. С российскими солдатами тоже все хорошо - они мертвы", - говорится в комментарии к видео.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Гранатометчик попал в российского оккупанта, который охотился на украинского зайца. ВИДЕО

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армия РФ (19197) животные (931) собаки (196) защита животных (79) уничтожение (6909) дроны (3909)


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Топ комментарии
+29
"Пес-Фугас"
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02.08.2024 17:42
+27
Дарма засвітили.
Пі@ари тепер будуть жорстко відстрілювати усіх чотирилапих
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02.08.2024 17:05
+20
Двоюрідний брат пса Патрона.
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02.08.2024 17:02
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Двоюрідний брат пса Патрона.
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02.08.2024 17:02 Ответить
"Пес-Фугас"
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02.08.2024 17:42 Ответить
А один мій знайомий назвав свого пса Дюк (не жарт)
Песик живий-здоровий, бешкетує та радіє життю.
Отак і вийшло, пес Дюк...
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02.08.2024 18:13 Ответить
Тебя вырубали с понедельника по четверг или меня одного?)))
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02.08.2024 19:30 Ответить
Клас...
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02.08.2024 17:03 Ответить
Дарма засвітили.
Пі@ари тепер будуть жорстко відстрілювати усіх чотирилапих
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02.08.2024 17:05 Ответить
методи та способи ведення розвідки, у т.ч. агентурної, є цілком таємними
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02.08.2024 17:11 Ответить
Ці вже можуть тільки самі себе відстрілити
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02.08.2024 17:16 Ответить
якщо кабздон набої їм видасть
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02.08.2024 17:18 Ответить
Видасть. Силіконові, на батарейках 😂
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02.08.2024 18:16 Ответить
********** и так вс.ю живность убивают.
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02.08.2024 17:26 Ответить
цього хвостатого не вбили ж
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02.08.2024 17:27 Ответить
Не успели просто. Оператор дрона их обезвредил. Причем насовсем.
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02.08.2024 17:31 Ответить
Вони і раніш гробили все живе.
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02.08.2024 17:44 Ответить
було обвішували вибухівкою і на наших пускали
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02.08.2024 22:12 Ответить
Занадто сильне бажання все показати вже наробило шкоди Україні, й ще наробить. Як "язикаті Хвеськи" не можуть тишу тримати, нажаль.
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02.08.2024 23:53 Ответить
Партизан-навідник
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02.08.2024 17:05 Ответить
Головне, що жодна тварина не постраждала, тільки потвори!
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02.08.2024 17:15 Ответить
Тупа, жадна та бестолковая нація.
Приманилиб смаколиком собача, якби він би до них заліз то жоден наш Оператор дрону не ****** би туди.
Хоча наше собача неполізлоб у оту вонь, тай їсти там є, біля дохлого кацапа завжди найдёшь його пайок.
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02.08.2024 17:19 Ответить
Там нет и не может быть нации, это сброд народцев и народишек.
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02.08.2024 20:50 Ответить
запросто, життя людей важливіше ніж собаки. чи та вважаєш хтось би залишив підарів живими бо там якась шавка, щоб вони потім наших вбивали?
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02.08.2024 22:13 Ответить
Шавка, девка - то тіко кацапи так кажуть.
Мав на увазі, якшоб собача просто залізла то тудоїб не били
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03.08.2024 06:10 Ответить
кацапи кажуть - шалава, а шавка на собак дворняжок непотрібних. і пофіг на ту собаку, прилетіло би всеодно. чи через якусь шавку орки мають живими залашитись, щоб потім наших вбивати?
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03.08.2024 07:03 Ответить
Легенда. Все набагато прозаічніше . Вони кидали йому щось із їжі ,от він і шукав їх ,як джерело їжі. А правда в тому ,що на сою голову кидали.
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02.08.2024 17:22 Ответить
Кацапи й кидали їжу собаці???

Це фантастика..
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02.08.2024 17:46 Ответить
Щоб підманити,вбити та з'їсти,але не так сталось,як гадалось !!))
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02.08.2024 18:37 Ответить
Вестник Апокалипсиса для рашоорков.
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02.08.2024 17:24 Ответить
Навіщо розголошувати ******* технології?
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02.08.2024 17:41 Ответить
перепрошую - біотехнології.
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02.08.2024 19:01 Ответить
Мене не цікавить доля кацапського біосміття. Мене цікавить доля собаки.
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02.08.2024 17:44 Ответить
щонайменше - нагодована.
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02.08.2024 19:09 Ответить
Ну, ось приїхали. Тепер всіх собак на Донеччині на підвал відведуть! Для чого було світити помічників ?
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02.08.2024 17:53 Ответить
Пес спитав, чи вони вже готові для вжитку, чи ще трохи відбігти почекати.
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02.08.2024 17:55 Ответить
Отак само Фаріон спалила студента в Криму. Чи довго їм тепер пристрелити пса? Благаю, приберить цей матеріал. Після Перемоги покажемо.
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02.08.2024 18:10 Ответить
А собаки кацапів ідять?
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02.08.2024 18:10 Ответить
Котики та лисички точно їдять, були відповідні відеоматеріали.
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02.08.2024 18:18 Ответить
Ну, как едят... Надкусывают...
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02.08.2024 18:19 Ответить
звісно, ідять. При швидкому русі фронту навіть кабанчики всигали рухатись за фронтом, і харчуватись свіжиною. А зараз у харчовій базі біоценозу сама глобальна зміна настала і в раціоні щурів. А лисиці у прифронтовій стали значно менше мишкувати.
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02.08.2024 19:06 Ответить
Песик замовив стейк Rare. Хлопці не помилились . Смачного , Шаріку!
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02.08.2024 18:16 Ответить
Рашисти в Україні, остогидли уже і псу!!
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02.08.2024 18:27 Ответить
а як наводить - де ?
Отак вказує ?
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02.08.2024 18:42 Ответить
Тепер, після цього відео, московити перестріляють всіх собак.
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02.08.2024 19:34 Ответить
вони всі трупоїди, вони будуть на людей нападати.
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03.08.2024 07:44 Ответить
Є пес Патрон, а тепер ще є пес Дрон! Слава Нації!
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02.08.2024 19:50 Ответить
Навіть тварини воюють, а ухилянтів , це не хвилює.ТЦК молодці, ухилянти вкрай знахабніли.Ганьба ухилянтам! Слава героям! 👍👍👍
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02.08.2024 23:06 Ответить
 
 