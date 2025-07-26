Силы обороны освободили Кондратьевку на Сумщине, враг продвигается на Харьковщине и Донетчине, - Deepstate. КАРТЫ
Силы обороны Украины освободили поселок Кондратьевка Сумской области. Россияне имеют продвижение на Харьковщине и Донетчине.
Об этом сообщает мониторинговый паблик DeepState, информирует Цензор.НЕТ.
"Карта обновлена. Враг продвинулся возле Мирного (Харьковская обл.), Купянска, Курдюмовки (Донецкая обл.), Воскресенки (Донецкая обл.) и Миролюбовки (Донецкая обл.)", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что бойцы 225-го отдельного штурмового полка ВСУ освободили поселок Кондратьевка Хотинской громады на Сумщине. Во время освобождения украинские защитники ликвидировали комбата российских войск.
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