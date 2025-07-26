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Новости Обновление карты DeepState
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Силы обороны освободили Кондратьевку на Сумщине, враг продвигается на Харьковщине и Донетчине, - Deepstate. КАРТЫ

Силы обороны Украины освободили поселок Кондратьевка Сумской области. Россияне имеют продвижение на Харьковщине и Донетчине.

Об этом сообщает мониторинговый паблик DeepState, информирует Цензор.НЕТ.

"Карта обновлена. Враг продвинулся возле Мирного (Харьковская обл.), Купянска, Курдюмовки (Донецкая обл.), Воскресенки (Донецкая обл.) и Миролюбовки (Донецкая обл.)", - говорится в сообщении.

карта

карта

карта

карта

карта

карта

Ранее сообщалось, что бойцы 225-го отдельного штурмового полка ВСУ освободили поселок Кондратьевка Хотинской громады на Сумщине. Во время освобождения украинские защитники ликвидировали комбата российских войск.

Читайте также: ВСУ освободили Кондратьевку на Сумщине, у врага значительные потери, - Deepstate

Автор: 

Сумская область (3498) Донецкая область (10317) Харьковская область (1337) Бахмутский район (550) Волновахский район (323) Покровский район (800) Сумский район (344) Купянский район (322) Воскресенка (4) Миролюбовка (1) Купянск (716) Мирное (5) Курдюмовка (2) Кондратовка (8) DeepState (207)


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