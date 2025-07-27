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Новости Обновление карты DeepState Боевые действия на Харьковщине
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Рашисты продвинулись возле Волчанских Хуторов в Харьковской области и Яблоновки и Орехово в Донецкой области, - Deepstate. КАРТЫ

Российские захватчики имеют продвижение на Харьковщине и Донетчине.

Об этом сообщает мониторинговый паблик DeepState, информирует Цензор.НЕТ.

"Карта обновлена. Враг продвинулся возле Волчанских Хуторов (Харьковская обл.), Яблоновки и Орехово (Донецкая обл.)", - сказано в сообщении.

карты

карты

карты

Смотрите также: Силы обороны освободили Кондратовку на Сумщине, враг имеет продвижение на Харьковщине и Донетчине, - Deepstate. КАРТЫ

Автор: 

Донецкая область (10324) Харьковская область (1352) Краматорский район (511) Покровский район (806) Чугуевский район (183) Яблоновка (23) Волчанские Хутора (3) Оре́хово (2) DeepState (210)


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Топ комментарии
+12
Час силовикам, офіцерам і відставникам, нарешті, ставати до зброї. Обмежено придатні, на яких чомусь зробили ставку (тільки їх зобов'язали з'явитись навіть без повісток і 99% визнають придатними, як каже Веніславський) не тягнуть.
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27.07.2025 07:59 Ответить
+9
Так ніби він дуже опирався призначенню та від'їзду(((Щось я не пам'ятаю,щоб він після зняття казав " дайтє мнє парабелум" та рвався в якийсь підрозділ(((((
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27.07.2025 07:30 Ответить
+5
Схоже з цим Верховним головнокамандувачем годі чекати на успішні контратаки.
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27.07.2025 08:34 Ответить
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Повертайте Залужного!

Казли ЗЄльоні !

.
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27.07.2025 01:18 Ответить
Так ніби він дуже опирався призначенню та від'їзду(((Щось я не пам'ятаю,щоб він після зняття казав " дайтє мнє парабелум" та рвався в якийсь підрозділ(((((
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27.07.2025 07:30 Ответить
То Ви начиталися "Спогадів та роздумів": "Як Ви могли запропонувати залишити Київ ворогу?! - якщо вважаєте, що я можу лише маячню верзти, відправте мене на фронт, готовий очолити корпус, дивізію, батальон. - Ми без Членіна обійшлися, а без Вас тим більше обійдемося. Ідітє, таваріщ Жюков!".
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27.07.2025 08:44 Ответить
Це про чиї роздуми?)
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27.07.2025 09:07 Ответить
Зрозуміло. Проходьте далі.
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27.07.2025 09:09 Ответить
"Батя, я стараюсь" - ze-потвора доповідає х&лу
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27.07.2025 06:59 Ответить
Час силовикам, офіцерам і відставникам, нарешті, ставати до зброї. Обмежено придатні, на яких чомусь зробили ставку (тільки їх зобов'язали з'явитись навіть без повісток і 99% визнають придатними, як каже Веніславський) не тягнуть.
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27.07.2025 07:59 Ответить
Схоже з цим Верховним головнокамандувачем годі чекати на успішні контратаки.
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27.07.2025 08:34 Ответить
Ні припиненню вогню! Нє? Треба щоб москальня ще більше біди натворила. Коли вже лихо за халяви литиметься пізно буде не те що вимагати в й просити про будь які власні вимоги.на перемовинах
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27.07.2025 10:35 Ответить
Війська рф почали заходити в Дніпропетровську область з різних напрямків - стверджують OSINT-монітори
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27.07.2025 12:22 Ответить
Так сразу Харьков и узнал про продвижение, в смысле приближение. Уже и прилетели и летят авиабомбы в виде ракет, 100 км долет! И это запуски с земли! Кабы раньше по городу не прилетали. По области конечно сравняли почти всё кабами, северо-восток особенно. Вчера в городе уже одну котельную уничтожили. Полностью. К зиме восстановить невозможно. Только новую монтировать. Трезвая реальность.
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27.07.2025 12:59 Ответить
За контратаки треба забути (якщо це йде від свідомих українців, а не від пуйлофілів). Тільки глуха оборона, боротьба за життя і здоровля кожного українського бійця, і, за можливості, відрізання московських "клешнів" (але це - точно не при нинішньому вищому командуванню). Нагадаю всім, що українці були першими в світі, хто навчився обрізати ворожі (тоді - гітлерівські) клешні. Це було на Київському напрямі в липні 1941 року.
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27.07.2025 13:59 Ответить
 
 