Рашисты продвинулись возле Волчанских Хуторов в Харьковской области и Яблоновки и Орехово в Донецкой области, - Deepstate. КАРТЫ
Российские захватчики имеют продвижение на Харьковщине и Донетчине.
Об этом сообщает мониторинговый паблик DeepState, информирует Цензор.НЕТ.
"Карта обновлена. Враг продвинулся возле Волчанских Хуторов (Харьковская обл.), Яблоновки и Орехово (Донецкая обл.)", - сказано в сообщении.
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