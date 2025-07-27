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Новости Боевые действия на Харьковщине
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Россияне пытаются зайти в Купянск с северо-запада, - DeepState

Боевые действия в районе Купянска

Враг пытается с северо-запада войти в Купянск на Харьковщине.

Об этом пишут DeepState, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что Силы обороны осуществляют мероприятия по выбиванию штурмовых групп кацапов, которые по дороге из Радьковки возле АЗС и из Голубовки в сторону частного сектора, пробуют закрепиться.

"Ситуация осложняется тем, что противник имеет большой район проникновения до Соболевки. Цель врага очевидна - растянуть боевые порядки Сил Обороны Украины, осуществить вклинение и дальнейшее блокирование города с западной стороны", - говорится в сообщении.

Читайте: Рашисты продвинулись возле Волчанских Хуторов на Харьковщине и Яблоновки и Орехового в Донецкой области, - Deepstate. КАРТЫ

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это ещё вчера было понятно, после того как на картах обновилась серая зона возле Мирного. Они не просто пытаются а фактически уже начали заходить, и сразу с трёх направлений, Мирное, Радовка, Голубовка. И выглядит это очень катастрофично. Дай бог, чтобы у них ничего не получилось
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27.07.2025 21:07 Ответить
Треба там знищити якомога більше свинособачого кацап'я.
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27.07.2025 21:11 Ответить
Стас #592531 у нас під особистим контролем і командуванням русні - Зеленського (ZOV) деградація всього: державного управління, дипломатії, кадрової політики, ЗСУ, повітряних сил, і тут ніяк не виключення.
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27.07.2025 21:23 Ответить
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27.07.2025 21:14 Ответить
Они пытаются сдохнуть и это у них неплохо получается..
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27.07.2025 21:35 Ответить
 
 