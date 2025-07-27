Россияне пытаются зайти в Купянск с северо-запада, - DeepState

Враг пытается с северо-запада войти в Купянск на Харьковщине.

Об этом пишут DeepState, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что Силы обороны осуществляют мероприятия по выбиванию штурмовых групп кацапов, которые по дороге из Радьковки возле АЗС и из Голубовки в сторону частного сектора, пробуют закрепиться.

"Ситуация осложняется тем, что противник имеет большой район проникновения до Соболевки. Цель врага очевидна - растянуть боевые порядки Сил Обороны Украины, осуществить вклинение и дальнейшее блокирование города с западной стороны", - говорится в сообщении.

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