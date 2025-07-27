Россияне пытаются зайти в Купянск с северо-запада, - DeepState
Враг пытается с северо-запада войти в Купянск на Харьковщине.
Об этом пишут DeepState, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что Силы обороны осуществляют мероприятия по выбиванию штурмовых групп кацапов, которые по дороге из Радьковки возле АЗС и из Голубовки в сторону частного сектора, пробуют закрепиться.
"Ситуация осложняется тем, что противник имеет большой район проникновения до Соболевки. Цель врага очевидна - растянуть боевые порядки Сил Обороны Украины, осуществить вклинение и дальнейшее блокирование города с западной стороны", - говорится в сообщении.
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Карен Делора
показать весь комментарий27.07.2025 21:07 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Стас #592531
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Кіт Яша
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