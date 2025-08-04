Ворог зменшив кількість піхотних атак на Куп’янському напрямку. Проте посилив обстріли та атаки дронами, - 116 ОМБр

У зоні відповідальності 116-ї бригади, на Куп'янському напрямку, ворог збільшив використання легкої техніки - мотоциклів, квадроциклів. Їх росіяни використовують, щоб проскочити зони ураження, де працюють українські дрони. Та майже завжди таке раллі закінчується для окупантів погано.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це е в ефірі "Суспільне.Новини" розповів офіцер відділу комунікацій 116-ї окремої механізованої бригади Валерій Кисельов.

"До цього була стандартна тактика. Вони маленькими групками, один-два, максимум три людини, намагалися просочитися, проскочити, сконцентрувавшись десь в ударний кулак. Зараз, останні тижні, напевно, ця інтенсивність безпосередньо піхотних штурмів у нас зменшилась. Але до цього вони котились, як лавина. Вона йшла, її знищували, вона йшла", - розповів офіцер відділу комунікацій 116-ї окремої механізованої бригади.

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