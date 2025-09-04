Россияне предпринимают постоянные попытки проникновения в Купянск и пытаются закрепиться на окраинах, - DeepState

Российские захватчики осуществляют постоянные попытки просачивания в город Купянск на Харьковщине и пытаются закрепиться на окраинах, чтобы увеличить свое количественное присутствие для дальнейшего продвижения.

Об этом сообщают аналитики мониторингового проекта DeepState, информирует Цензор.НЕТ.

В DeepState отметили, что в среду, 3 сентября, враг опубликовал кадры демонстрации российского флага в разных уголках города Купянск, в очередной раз превратив это в пропаганду.

"В частности, фиксация кацапа была даже в центре города, который там беспрепятственно лазил определенное время. Сама же показуха с тряпками состоялась в точках, которые находятся в серой зоне. 10 корпус позже показал кадры поражений некоторых кацапов на северных окраинах города в серой зоне, но делать выводы полного уничтожения врага довольно рано", - говорится в сообщении.

Аналитики отметили, что наличие противника на северных окраинах Купянска не является новостью, а достаточно длительное наличие серой зоны является демонстрацией этого.

DeepState пишет, что оккупанты "осуществляют постоянные попытки просачивания в город и пытаются закрепиться хотя бы на окраинах, чтобы увеличить свое количественное присутствие для дальнейшего продвижения".

"Бойцы Сил Обороны, конечно, стараются умножать эти попытки на ноль, но преимущество врага в пехоте сказывается. Чтобы увеличить шанс закреплений в городе, противник пытается овладеть окружающей местностью, поэтому идут бои, в частности, за населенный пункт Мировое (старое название Мирное), который как и Радьковка должен стать местом накопления пехоты. Кстати, недавно кацапы провели подобную акцию с "флаговтыком" в Мировом, в точке, где побывали представители 10 корпуса, которые хотели продемонстрировать отсутствие противника в данном селе", - сказано в сообщении.

Кроме этого, оккупанты переодеваются в гражданскую одежду, чтобы пролезть в город.

"Вот только эта история имеет место не исключительно в этой ситуации, с демонстрациями тряпок, а немного более масштабный характер, когда как раз с помощью переодевания противник просачивается в город и увеличивает свое количественное наличие в нем. Из сообщений бойцов, есть опасения, что в какой-то момент это может вылезти неприятными последствиями, но это мы увидим только со временем, насколько масштабной была задумка врага", - говорится в заметке.

В DeepState добавляют, что сейчас украинские защитники пытаются остановить активные попытки штурмовых действий вражеской пехоты.

"В сентябре мы еще неоднократно будем говорить о Купянске, потому что противник приблизился вплотную и активно прощупывает слабые места, которые он уже, в определенной степени, обнаружил. А развивать успехи они берутся мгновенно", - добавили аналитики.

