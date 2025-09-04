4 377 41
Russian forces gain ground in Donetsk, Zaporizhzhia and Kharkiv regions – DeepState. MAPS
Russian forces have gained ground in Donetsk, Kharkiv and Zaporizhzhia regions.
This was reported by DeepState analysts, Censor.NET reports.
Maps show enemy advances near the following settlements:
Kharkiv region
Stepova Novoselivka, Kupiansk district
Donetsk region
Derylove, Kramatorsk district
Zaporizhzhia region
Mala Tokmachka, Polohy district
