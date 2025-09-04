ENG
Russian forces gain ground in Donetsk, Zaporizhzhia and Kharkiv regions – DeepState. MAPS

Russian forces have gained ground in Donetsk, Kharkiv and Zaporizhzhia regions.

This was reported by DeepState analysts, Censor.NET reports.

Maps show enemy advances near the following settlements:

Kharkiv region

Stepova Novoselivka, Kupiansk district

DeepState

Donetsk region

Derylove, Kramatorsk district

DeepState

Zaporizhzhia region

Mala Tokmachka, Polohy district

DeepState

