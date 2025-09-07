РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10377 посетителей онлайн
Новости Обновление карты DeepState
6 098 9

Силы обороны зачистили Владимировку и отбросили врага возле трех населенных пунктов в Донецкой области, - DeepState. КАРТА

Силы обороны отбросили противника вблизи Разино, Золотого Колодезя и в Новоторецком.

Об этом пишут DeepState, передает Цензор.НЕТ.

"Силы обороны Украины зачистили Владимировку, отбросили противника вблизи Разино, Золотого Колодезя и в Новоторецком. Враг продвинулся в Серебрянском лесничестве", - говорится в сообщении.

Читайте: Войска РФ продвинулись в Звировом в Донецкой области и возле Тернового, Январского, Сосновки и Вороного на Днепропетровщине, - DeepState. КАРТЫ

Враг продвинулся в Серебрянском лесничестве

Автор: 

Донецкая область (10692) боевые действия (4826) Покровский район (970) Новоторецкое (6) Разино (6) Владимировка (10) Золотой Колодезь (15) война в Украине (6015) DeepState (262)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Слава ЗСУ !!!
показать весь комментарий
08.09.2025 00:16 Ответить
Дякуємо Захисникам України та х Родинам!!
Армія! Мова! Віра!!
Слава Україні!! Смерть московитам-окупантам з ******* і тютіною!!
показать весь комментарий
08.09.2025 00:16 Ответить
Героям Украіни слава 👍🏼👍🏼👍🏼❤️
показать весь комментарий
08.09.2025 00:23 Ответить
Обнадійлива новина.
Ще б ЗСУ просунутись вздовж східного берега річки Казенний Торець від Новоторецького до Разіного і Новоекономічного, щоби відрізати "голову алєня" - вклинення рашистських військ, що проривались в бік Добропілля.
показать весь комментарий
08.09.2025 01:17 Ответить
Жодного такого відрізання не було за всю війну, мабуть не дозволяє Дермак. Лише прямолінійні безхитрісні в лобову "контрнаступи", як на лінію суровікіна та чисельні посадки.
показать весь комментарий
08.09.2025 06:51 Ответить
Класичний приклад - Харківсько-Ізюмська операція.
показать весь комментарий
08.09.2025 09:54 Ответить
Згадала баба, як дівкою була. Під час тієї операції необхідно було дійти до річки Жеребець, лише після цього розвертатися на південь та йти вздовж берега, відбудовуючи надійну лінію фронту вздовж русла річки, залишаючи в тилу оточений Лиман та орківське угрупування. (Другої замикаючої "клешні", звичайно ж, не було, але в тому випадку її роль пасивно відігравала система річок Жеребець та Сіверський Донець, куди можна було б затиснути орків). Але вони трохи не дійшли до Жеребця, а повернули раніше - перед адміністративною межею Луганської області, до якої, схоже, не дозволив заходити Дермак, бо ж це іскалація, путін абідіцца і нападьот. Повернувши зарано, вони не створили нормальний фронт, просто посеред поля, тому через те диряве "оточення" орки спокійно пішли з Лиману. Так само в Херсоні: замість втопити орків у Дніпрі, їм дали спокійно вийти по мосту. Знов "оточили" повітря, замість показати на камеру колони полонених, як наших в Маріуполі. Обидві операції були давно, це не "класичні приклади", а рідкісне виключення з елементами договірняка нагорі. В переважаючої решти випадків було як я сказав.
показать весь комментарий
08.09.2025 10:34 Ответить
Все так. Побачимо, чи й на цей раз рашистське командування скористається вузьким "пляшковим горлом" в районі Разіного, щоби відвести свої війська та вирватись з оточення, яке невпинно наближається.
Але якщо залишить все як є, понадіявшись на перекинуті із Суджі підрозділи морпіхів й дисантури, тоді крім "голови алєня" може втратити і "тулуб".
В цій ситуації ворожа тактика просочування одиночною піхотою крізь бойові порядки ЗСУ не спрацює. Противнику потрібно навалитись усіма силами, щоб деблокувати своє оточене угрупування. А це означає гру ва-банк "або пан, або пропав".
показать весь комментарий
08.09.2025 12:12 Ответить
Не може Бути....кремлівський сирок стає героєм і послав єлдака на х...р. ці дії не за оманським планом. Почекаємо на пабєдоносний відосік від зеленого віслюка!!! Слава ЗСУ!!!
показать весь комментарий
08.09.2025 10:57 Ответить
 
 