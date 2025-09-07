Силы обороны зачистили Владимировку и отбросили врага возле трех населенных пунктов в Донецкой области, - DeepState. КАРТА
Силы обороны отбросили противника вблизи Разино, Золотого Колодезя и в Новоторецком.
Об этом пишут DeepState, передает Цензор.НЕТ.
"Силы обороны Украины зачистили Владимировку, отбросили противника вблизи Разино, Золотого Колодезя и в Новоторецком. Враг продвинулся в Серебрянском лесничестве", - говорится в сообщении.
Армія! Мова! Віра!!
Слава Україні!! Смерть московитам-окупантам з ******* і тютіною!!
Ще б ЗСУ просунутись вздовж східного берега річки Казенний Торець від Новоторецького до Разіного і Новоекономічного, щоби відрізати "голову алєня" - вклинення рашистських військ, що проривались в бік Добропілля.
Але якщо залишить все як є, понадіявшись на перекинуті із Суджі підрозділи морпіхів й дисантури, тоді крім "голови алєня" може втратити і "тулуб".
В цій ситуації ворожа тактика просочування одиночною піхотою крізь бойові порядки ЗСУ не спрацює. Противнику потрібно навалитись усіма силами, щоб деблокувати своє оточене угрупування. А це означає гру ва-банк "або пан, або пропав".