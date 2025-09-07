Силы обороны зачистили Владимировку и отбросили врага возле трех населенных пунктов в Донецкой области, - DeepState. КАРТА

Силы обороны отбросили противника вблизи Разино, Золотого Колодезя и в Новоторецком.

Об этом пишут DeepState, передает Цензор.НЕТ.

"Силы обороны Украины зачистили Владимировку, отбросили противника вблизи Разино, Золотого Колодезя и в Новоторецком. Враг продвинулся в Серебрянском лесничестве", - говорится в сообщении.

