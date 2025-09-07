1 205 4
Сили оборони зачистили Володимирівку та відкинули ворога біля трьох населених пунктів на Донеччині, - DeepState. КАРТА
Сили оборони відкинули противника поблизу Разіного, Золотого Колодязя та у Новоторецькому.
Про це пишуть DeepState, передає Цензор.НЕТ.
"Сили Оборони України зачистили Володимирівку, відкинули противника поблизу Разіного, Золотого Колодязя та у Новоторецькому. Ворог просунувся у Серебрянському лісництві", - йдеться в повідомленні.
Ще б ЗСУ просунутись вздовж східного берега річки Казенний Торець від Новоторецького до Разіного і Новоекономічного, щоби відрізати "голову алєня" - вклинення рашистських військ, що проривались в бік Добропілля.