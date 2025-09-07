УКР
Сили оборони зачистили Володимирівку та відкинули ворога біля трьох населених пунктів на Донеччині, - DeepState. КАРТА

Сили оборони відкинули противника поблизу Разіного, Золотого Колодязя та у Новоторецькому.

Про це пишуть DeepState, передає Цензор.НЕТ.

"Сили Оборони України зачистили Володимирівку, відкинули противника поблизу Разіного, Золотого Колодязя та у Новоторецькому. Ворог просунувся у Серебрянському лісництві", - йдеться в повідомленні.

Читайте: Війська РФ просунулися у Звіровому на Донеччині та біля Тернового, Січневого, Соснівки і Вороного на Дніпропетровщині, - DeepState. КАРТИ

Ворог просунувся в Серебрянському лісництві

Донецька область (9515) бойові дії (4582) Покровський район (980) Новоторецьке (6) Разіне (6) Володимирівка (10) Золотий Колодязь (14) війна в Україні (6060) DeepState (262)
Коментувати
Слава ЗСУ !!!
08.09.2025 00:16 Відповісти
Дякуємо Захисникам України та х Родинам!!
Армія! Мова! Віра!!
Слава Україні!! Смерть московитам-окупантам з ******* і тютіною!!
08.09.2025 00:16 Відповісти
Героям Украіни слава 👍🏼👍🏼👍🏼❤️
08.09.2025 00:23 Відповісти
Обнадійлива новина.
Ще б ЗСУ просунутись вздовж східного берега річки Казенний Торець від Новоторецького до Разіного і Новоекономічного, щоби відрізати "голову алєня" - вклинення рашистських військ, що проривались в бік Добропілля.
08.09.2025 01:17 Відповісти
 
 