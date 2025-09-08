ENG
News Update of DeepState map
Defence forces cleared Volodymyrivka and repelled enemy near three settlements in Donetsk Oblast, - DeepState. MAP

Defence forces drove back the enemy near Razine, Zolotyi Kolodiaz and Novotoretske.

This was reported by DeepState, Censor.NET informs.

"The Ukrainian Defence Forces have cleared Volodymyrivka, pushed back the enemy near Razine, Zolotyi Kolodiaz and Novotoretske. The enemy advanced in Serebrianske forestry," the statement said.

The enemy has advanced in the Serebryansky Forestry

Donetsk region (4427) military actions (2662) Pokrovskyy district (735) Novotoretske (5) Razine (6) Volodymyrivka (10) Zolotyy Kolodyaz (13) war in Ukraine (3671) DeepState (243)
