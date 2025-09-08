5 565 8
Defence forces cleared Volodymyrivka and repelled enemy near three settlements in Donetsk Oblast, - DeepState. MAP
Defence forces drove back the enemy near Razine, Zolotyi Kolodiaz and Novotoretske.
This was reported by DeepState, Censor.NET informs.
"The Ukrainian Defence Forces have cleared Volodymyrivka, pushed back the enemy near Razine, Zolotyi Kolodiaz and Novotoretske. The enemy advanced in Serebrianske forestry," the statement said.
