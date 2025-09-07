УКР
Війська РФ просунулися у Звіровому на Донеччині та біля Тернового, Січневого, Соснівки і Вороного на Дніпропетровщині, - DeepState. КАРТИ

Війська РФ мають просування біля Звірового Донецької області та у Синельниківському районі Дніпропетровської області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють аналітики DeepState.

"Мапу оновлено. Ворог просунувся поблизу Тернового (село у Синельниківському районі Дніпропетровської області), Січневого (село у Синельниківському районі Дніпропетровської області), Соснівки (село у Синельниківському районі Дніпропетровської області), у Звіровому (село Покровської міської громади Покровського району Донецької області) та Вороному (село у Синельниківському районі Дніпропетровської області)", - йдеться у повідомленні DeepState.

Тернове карта
Фото: Тернове 
Січневе карта
Фото: Січневе
Соснівка карта
Фото: Соснівка

Звірове карта

Вороне карта
Фото: Вороне

Донецька область Дніпропетровська область Синельниківський район Покровський район Вороне Соснівка Тернове Січневе Звірове DeepState
Топ коментарі
+11
Начало сдачи Днепра положено зедротами.
07.09.2025 11:41 Відповісти
+10
За всі провали на фронті відповідальність несуть Зеленський і Сирський досить пустих розмов.
07.09.2025 11:51 Відповісти
+7
та, що ж це таке?
сирський каже, геть протилежне!
то, кому вірити?
07.09.2025 11:38 Відповісти
та, що ж це таке?
сирський каже, геть протилежне!
то, кому вірити?
07.09.2025 11:38 Відповісти
сырскому
07.09.2025 13:22 Відповісти
Начало сдачи Днепра положено зедротами.
07.09.2025 11:41 Відповісти
Зелідор похєрив, інакше просто не скажеш, навіть свою рідну область і своїх найвідданіших виборців.
Але ж він чесно і заявляв "сайдьомся_пасєрєдінє". Їм подобалось.
07.09.2025 11:41 Відповісти
Полізли на Дніпро - шо там очільники обл про фортифікації й не чули?
07.09.2025 11:44 Відповісти
За всі провали на фронті відповідальність несуть Зеленський і Сирський досить пустих розмов.
07.09.2025 11:51 Відповісти
Жека Прігожин казав , що 5 років треба до Дніпра лишилрсь 1,5
07.09.2025 12:11 Відповісти
Я был на этом направлении,как можно было так все *******?!!!
07.09.2025 12:23 Відповісти
**** зеленая если ты думаеш после поражения остатся у власти,на примере правительства Виши. Ты ***** никчемная ошибаешся,кацапы ликведируют тебя как ***** знающего в первую очередь падаль ты проклятая.
07.09.2025 12:27 Відповісти
**** пора взывать к гражданскому неповиновению и сносить эту мразь зеленую мусорскую на ***!!! Пока не позно!!!
07.09.2025 12:31 Відповісти
Це треба було робити ще тоді, коли зелена мразота одягла пересічним намордники і заборонила ходити в парки. Просто так, щоб подресирувати. Але ж пересічні і слухати тоді не хотіли адекватні голоси, навпаки, всяк їх гнітили. А тепер все, пізно. Гайки закручені і надійно зашплінтовані. Будь-який серйозний Майдан буде негайно розкатаний по асфальту під схвальне мовчання все тієї ж "демократичної" світової спільноти.
07.09.2025 13:22 Відповісти
 
 