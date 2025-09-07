2 307 12
Війська РФ просунулися у Звіровому на Донеччині та біля Тернового, Січневого, Соснівки і Вороного на Дніпропетровщині, - DeepState. КАРТИ
Війська РФ мають просування біля Звірового Донецької області та у Синельниківському районі Дніпропетровської області.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють аналітики DeepState.
"Мапу оновлено. Ворог просунувся поблизу Тернового (село у Синельниківському районі Дніпропетровської області), Січневого (село у Синельниківському районі Дніпропетровської області), Соснівки (село у Синельниківському районі Дніпропетровської області), у Звіровому (село Покровської міської громади Покровського району Донецької області) та Вороному (село у Синельниківському районі Дніпропетровської області)", - йдеться у повідомленні DeepState.
Топ коментарі
+11 westwlad
показати весь коментар07.09.2025 11:41 Відповісти Посилання
+10 Володимир Омельянов
показати весь коментар07.09.2025 11:51 Відповісти Посилання
+7 Begemot Pepa
показати весь коментар07.09.2025 11:38 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
сирський каже, геть протилежне!
то, кому вірити?
Але ж він чесно і заявляв "сайдьомся_пасєрєдінє". Їм подобалось.