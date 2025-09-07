Війська РФ просунулися у Звіровому на Донеччині та біля Тернового, Січневого, Соснівки і Вороного на Дніпропетровщині, - DeepState. КАРТИ

Війська РФ мають просування біля Звірового Донецької області та у Синельниківському районі Дніпропетровської області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють аналітики DeepState.

"Мапу оновлено. Ворог просунувся поблизу Тернового (село у Синельниківському районі Дніпропетровської області), Січневого (село у Синельниківському районі Дніпропетровської області), Соснівки (село у Синельниківському районі Дніпропетровської області), у Звіровому (село Покровської міської громади Покровського району Донецької області) та Вороному (село у Синельниківському районі Дніпропетровської області)", - йдеться у повідомленні DeepState.

Фото: Тернове

Фото: Січневе

Фото: Соснівка





