РУС
Обновленные карты DeepState
3 231 13

Войска РФ продвинулись в Зверовом на Донетчимне и возле Тернового, Снежного, Сосновки и Вороного в Днепропетровской области, - DeepState. КАРТЫ

Войска РФ имеют продвижение возле Звёздного Донецкой области и в Синельниковском районе Днепропетровской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают аналитики DeepState.

"Карта обновлена. Враг продвинулся вблизи Тернового (село в Синельниковском районе Днепропетровской области), Январского (село в Синельниковском районе Днепропетровской области), Сосновки (село в Синельниковском районе Днепропетровской области), в Зверево (село Покровской городской громады Покровского района Донецкой области) и Вороном (село в Синельниковском районе Днепропетровской области)", - говорится в сообщении DeepState.

Терновое карта
Фото: Терновое
Снежное карта
Фото: Январское
Сосновка карта
Фото: Сосновка

Звериная карта

Вороне карта
Фото: Вороне

Автор: 

Донецкая область (10685) Днепропетровская область (4427) Синельниковский район (226) Покровский район (965) Вороное (1) Сосновка (1) Терновое (1) Сичневое (3) Зверево (3) DeepState (261)
+12
Начало сдачи Днепра положено зедротами.
показать весь комментарий
07.09.2025 11:41 Ответить
+11
За всі провали на фронті відповідальність несуть Зеленський і Сирський досить пустих розмов.
показать весь комментарий
07.09.2025 11:51 Ответить
+7
та, що ж це таке?
сирський каже, геть протилежне!
то, кому вірити?
показать весь комментарий
07.09.2025 11:38 Ответить
