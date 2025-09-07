Войска РФ продвинулись в Зверовом на Донетчимне и возле Тернового, Снежного, Сосновки и Вороного в Днепропетровской области, - DeepState. КАРТЫ
Войска РФ имеют продвижение возле Звёздного Донецкой области и в Синельниковском районе Днепропетровской области.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают аналитики DeepState.
"Карта обновлена. Враг продвинулся вблизи Тернового (село в Синельниковском районе Днепропетровской области), Январского (село в Синельниковском районе Днепропетровской области), Сосновки (село в Синельниковском районе Днепропетровской области), в Зверево (село Покровской городской громады Покровского района Донецкой области) и Вороном (село в Синельниковском районе Днепропетровской области)", - говорится в сообщении DeepState.
сирський каже, геть протилежне!
то, кому вірити?
Але ж він чесно і заявляв "сайдьомся_пасєрєдінє". Їм подобалось.