Войска РФ продвинулись в Зверовом на Донетчимне и возле Тернового, Снежного, Сосновки и Вороного в Днепропетровской области, - DeepState. КАРТЫ

Войска РФ имеют продвижение возле Звёздного Донецкой области и в Синельниковском районе Днепропетровской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают аналитики DeepState.

"Карта обновлена. Враг продвинулся вблизи Тернового (село в Синельниковском районе Днепропетровской области), Январского (село в Синельниковском районе Днепропетровской области), Сосновки (село в Синельниковском районе Днепропетровской области), в Зверево (село Покровской городской громады Покровского района Донецкой области) и Вороном (село в Синельниковском районе Днепропетровской области)", - говорится в сообщении DeepState.

Фото: Терновое

Фото: Январское

Фото: Сосновка





