Рашисти намагаються витіснити Сили оборони із Серебрянського лісництва, - DeepState
Російські окупанти не припиняють тиск на позиції українських захисників у Серебрянському лісництві на Луганщині.
Про це повідомили аналітики DeepState, інформує Цензор.НЕТ.
"Найважча ситуація в східній частині лісництва між Григорівкою та Серебрянкою, де ворог пробує вже закріпитися для контролю цієї території. Додатковою перешкодою є болотиста місцевість, яка ускладнює для ворога ці процеси. Також кацапи намагаються перекрити шляхи в ліс в районі Дронівки і, на жаль, противнику це майже вдалося зробити. Періодично вони фіксуються в районі дороги Ямпіль-Зарічне, що є неприємним дзвіночком для тилових позицій СОУ, адже це ставить під загрозу позиції, які не очікують появи піхоти ворога і ускладнює весь процес роботи на місцевості. А також ускладнює логістику до позицій", - йдеться в повідомленні.
Також російські окупанти не припиняють тиску в районі Серебрянки, куди періодично відправляє навіть техніку для штурмових дій.
"Сьогодні на штурм в напрямку села їхало декілька кацапських БМП і піхота на мото, а перед цим була колона з декількох одиниць. Одночасно з цим, здійснюється постійний тиск піхотою, яка просочується крізь позиції і накопичується в тилу", - зазначили аналітики.
Також у DeepState заявили про складну ситуацію в Зарічному, де без зупину піхота рашистів здійснює просочування в село, намагаючись там закріпитися та взяти населений пункт під контроль.
"Здійснюється часта фіксація противника в різних частинах села, так само і його ураження. Сили Оборони докладають максимальних зусиль, щоб не дати ворогу зайняти повністю населений пункт, відповідно, проводяться часті зачистки і ураження дронами", - підсумували там.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
кровожадним ху@лом ?