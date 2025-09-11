УКР
Сили оборони відкинули рашистів біля Володимирівки та Шахового на Донеччині. Ворог також має просування, - DeepState. МАПИ

Українські воїни відкинули російських окупантів на Донеччині. Водночас ворог також має просування.

Про це повідомили аналітики DeepState, інформує Цензор.НЕТ.

Сили Оборони України відкинули противника поблизу Володимирівки та Шахового. Ворог просунувся у Серебрянському лісництві, поблизу Полтавки та Панківки", - йдеться в повідомленні.

Читайте: Рашисти намагаються витіснити Сили оборони із Серебрянського лісництва, - DeepState

Сили оборони відкинули окупантів на Донеччині
Донецька область (9563) бойові дії (4592) Краматорський район (683) Покровський район (990) Полтавка (11) Шахове (12) Володимирівка (10) Панківка (2) DeepState (265)
