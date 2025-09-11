Сили оборони відкинули рашистів біля Володимирівки та Шахового на Донеччині. Ворог також має просування, - DeepState. МАПИ
Українські воїни відкинули російських окупантів на Донеччині. Водночас ворог також має просування.
Про це повідомили аналітики DeepState, інформує Цензор.НЕТ.
Сили Оборони України відкинули противника поблизу Володимирівки та Шахового. Ворог просунувся у Серебрянському лісництві, поблизу Полтавки та Панківки", - йдеться в повідомленні.
