Ворог окупував Полтавку на Донеччині та просунувся в Запорізькій області і в Серебрянському лісництві, - DeepState. МАПИ
Російські загарбники окупували та просунулися біля населеного пункту Полтавка в Донецькій області. Ворог також має просування у Запорізькій області та в Серебрянському лісництві.
Про це повідомляє моніторинговий проєкт DeepState, інформує Цензор.НЕТ.
"Мапу оновлено. Ворог окупував Полтавку (Донецька обл.), а також просунувся поблизу Новоіванівки (Запорізька обл), Полтавки (Донецька обл.) та у Серебрянському лісництві", - сказано в повідомленні.
У нього суцільні контрнаступи та перемоги.
уря !
