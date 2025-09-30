УКР
540 2

Ворог окупував Полтавку на Донеччині та просунувся в Запорізькій області і в Серебрянському лісництві, - DeepState. МАПИ

Російські загарбники окупували та просунулися біля населеного пункту Полтавка в Донецькій області. Ворог також має просування у Запорізькій області та в Серебрянському лісництві.

Про це повідомляє моніторинговий проєкт DeepState, інформує Цензор.НЕТ.

"Мапу оновлено. Ворог окупував Полтавку (Донецька обл.), а також просунувся поблизу Новоіванівки (Запорізька обл), Полтавки (Донецька обл.) та у Серебрянському лісництві", - сказано в повідомленні.

карта
Фото: DeepState
карта
Фото: DeepState
карта
Фото: DeepState

Автор: 

Запорізька область (4129) Донецька область (9695) Бахмутський район (633) Краматорський район (734) Запорізький район (280) Серебрянка (4) Полтавка (11) Новоіванівка (1)
Та ну. Сирський про це нічого не каже.

У нього суцільні контрнаступи та перемоги.
показати весь коментар
30.09.2025 00:30 Відповісти
вдаримо 4 млрд. українського контенту по рашиському окупанту !

уря !

.
показати весь коментар
30.09.2025 00:55 Відповісти
 
 