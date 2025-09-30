Ворог окупував Полтавку на Донеччині та просунувся в Запорізькій області і в Серебрянському лісництві, - DeepState. МАПИ

Російські загарбники окупували та просунулися біля населеного пункту Полтавка в Донецькій області. Ворог також має просування у Запорізькій області та в Серебрянському лісництві.

Про це повідомляє моніторинговий проєкт DeepState, інформує Цензор.НЕТ.

"Мапу оновлено. Ворог окупував Полтавку (Донецька обл.), а також просунувся поблизу Новоіванівки (Запорізька обл), Полтавки (Донецька обл.) та у Серебрянському лісництві", - сказано в повідомленні.

Більше читайте в нашому Телеграм-каналі!

Фото: DeepState

Фото: DeepState

Фото: DeepState

Дивіться також: Сили оборони відкинули рашистів біля Володимирівки та Шахового на Донеччині. Ворог також має просування, - DeepState. МАПИ