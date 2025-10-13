DeepState про збільшення "сірої зони" в районі Серебрянки: Характерним є постійний тиск ворога без конкретного закріплення і контролю місцевості

"Сіра зона" в районі Серебрянки є однією з найбільших на лінії фронту. Тут характерним є постійний тиск ворога без конкретного закріплення чи контролю місцевості.

Про це пишуть аналітики проєкту DeepState, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ворог фіксується буквально по всьому сіряку, де по ньому здійснюється ураження. Зокрема, кацапи лізли і продовжують лізти зі сторони Григорівки вздовж Сіверського Донця через Серебрянку і аж до Дронівки. Також здійснюються постійні штурмові дії малими групами піхоти південніше між Серебрянкою та Сіверськом із залученням іноді мотоциклів", - сказано в повідомленні.

У DeepState зазначають, що ускладненням стала втрата Серебрянського лісництва, де окупанти також використовують місцевість для того, щоб прорватися, зокрема, в районі Серебрянки.

"За словами бійців, зі спостережень противник не ставить за задачу взяття конкретних позицій чи населеного пункту, а просто намагається максимально просунутися в глибину території, там накопичуватися і рухатися далі", - пишуть аналітики.

"Не відбувається цілеспрямованого закріплення в Серебрянці, де росіяни навіть на мотоциклах південніше просто проїжджають повз населений пункт чи позиції. Також в скороченні тривалості життя (окупантів, - ред.) допомагають і українські бійці, які постійно полюють на ворога і знищують його одразу при виявленні", - сказано в повідомленні.

У DeepState зауважують, що варто віддати належне українським пілотам БпЛА "за утримання противника, адже є величезна нестача особового складу, щоб виставити позиції і тримати їх належним чином, тож дронщикам необхідно 24/7 моніторити ситуацію і докладати зусиль, щоб не дати накопичуватися противнику".

"Але, на жаль, кількісна перевага в чергове дається взнаки, тож вже декілька днів поспіль кацапи фіксуються аж в Дронівці, де також з'явилася сіра зона. Дивна тактика противника, яка не передбачає закріплення на місцевості, а "тупе" забігання в глибину, але така реальність і вона з іншого боку дає можливість просто вбивати ворога, який без толку лізе на позиції бійців СОУ", - сказано в повідомленні.

