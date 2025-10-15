Ворог окупував Перебудову, Комар та Мирне і просунувся біля Іванівки та Воскресенки, - DeepState. КАРТИ
Війська РФ окупували три населені пункти у Волноваському районі Донеччини та просунулися біля Іванівки і Воскресенки.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на аналітиків моніторингового проєкту DeepState.
"Мапу оновлено. Ворог окупував Перебудову, Комар та Мирне (села у Волноваському районі Донецької області), а також просунувся поблизу Іванівки (село у Синельниківському районі Дніпропетровської області) та Воскресенки (село Комарської сільської громади Волноваського району Донецької області)", - йдеться у повідомленні.
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що війська РФ зайняли виступ в районі Мирного, Перебудови та Комара на Донеччині.
Шмаркля та Сирок прокоментують чергову "перемогу"? Чи для них такі "перемоги", кожного дня, стали вже буденністю бо вони, як можуть, виконують "оманські домовленності"?