Ворог окупував Перебудову, Комар та Мирне і просунувся біля Іванівки та Воскресенки, - DeepState. КАРТИ

Перебудова, Мирне та Комар окуповані

Війська РФ окупували три населені пункти у Волноваському районі Донеччини та просунулися біля Іванівки і Воскресенки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на аналітиків моніторингового проєкту DeepState.

"Мапу оновлено. Ворог окупував Перебудову, Комар та Мирне (села у Волноваському районі Донецької області), а також просунувся поблизу Іванівки (село у Синельниківському районі Дніпропетровської області) та Воскресенки (село Комарської сільської громади Волноваського району Донецької області)", - йдеться у повідомленні.

Перебудова, Мирне та Комар окуповані

Іванівка карта
Іванівка

Воскресенка карта
Воскресенка 

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що війська РФ зайняли виступ в районі Мирного, Перебудови та Комара на Донеччині.

