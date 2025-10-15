1 342 4
Сили оборони відкинули ворога поблизу Нового Шахового та Кучерового Яру на Донеччині, - DeepState. КАРТИ
Сили оборони України відкинули російських загарбників поблизу Нового Шахового та Кучерового Яру, що в Донецькій області.
Про це повідомляє моніторинговий проєкт DeepState, інформує Цензор.НЕТ.
"Мапу оновлено. Сили оборони України відкинули ворога поблизу Нового Шахового та Кучерового Яру", - сказано в повідомленні.
