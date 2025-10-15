УКР
Новини
1 342 4

Сили оборони відкинули ворога поблизу Нового Шахового та Кучерового Яру на Донеччині, - DeepState. КАРТИ

Сили оборони України відкинули російських загарбників поблизу Нового Шахового та Кучерового Яру, що в Донецькій області.

Про це повідомляє моніторинговий проєкт DeepState, інформує Цензор.НЕТ.

"Мапу оновлено. Сили оборони України відкинули ворога поблизу Нового Шахового та Кучерового Яру", - сказано в повідомленні.

мапа
Фото: DeepState
мапа
Фото: DeepState

Автор: 

Донецька область (9827) Покровський район (1099) Нове Шахове (6) Кучерів Яр (4) DeepState (306)
Героям Слава!
15.10.2025 22:52 Відповісти
...та прої@али Олексіївку на дніпро.обл.
15.10.2025 23:08 Відповісти
Там Сирский сегодня, значит все под контролем
15.10.2025 23:30 Відповісти
ТЦК скотилось до відвертого бандитизму?
https://www.youtube.com/watch?v=x8569nZo-Mk
16.10.2025 00:16 Відповісти
 
 