Росіяни просунулися у Пологівському районі Запорізької області, - DeepState. МАПИ
Російські війська просунулися поблизу Новоіванівки, Малинівки та Полтавки Запорізької області.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили аналітики проєкту DeepState.
"Ворог просунувся поблизу Новоіванівки (Пологівський район Запорізької області), Малинівки (Пологівський район Запорізької області) та у Полтавці (Пологівський район Запорізької області)", - йдеться в повідомленні.
Vik Tor
Heinrich Howards
Поділля16
