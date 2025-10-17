УКР
Росіяни просунулися у Пологівському районі Запорізької області, - DeepState. МАПИ

Російські війська просунулися поблизу Новоіванівки, Малинівки та Полтавки Запорізької області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили аналітики проєкту DeepState.

"Ворог просунувся поблизу Новоіванівки (Пологівський район Запорізької області), Малинівки (Пологівський район Запорізької області) та у Полтавці (Пологівський район Запорізької області)", - йдеться в повідомленні.

Ситуація на фронті
Малинівка та Полтавка/DeepState
Ситуація на фронті
Новоіванівка/DeepState



Запорізька область (4199) Пологівський район (180) Малинівка (12) Полтавка (5) Новоіванівка (20) DeepState (307)
доки зєля гастролює, кацапи добивають залишки зп. області. про це не кажуть в шлюхомарафоні.
показати весь коментар
17.10.2025 10:38 Відповісти
Why are the Russians succeeding? I though General Sirsky controlls the situation.
показати весь коментар
17.10.2025 10:53 Відповісти
Та ви шо? Як вони могли десь просунутися, коли Боневтік і його шобла перемагає? Шобла навіть продвинулася в Одесі, захопивши ціле місто, а Боневтік Потужно-Брехливий і його єлдак із рештою шобли, насолоджуються екскурсією по США за рахунок обікраденої ними ж України.
показати весь коментар
17.10.2025 11:05 Відповісти
 
 