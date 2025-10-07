Враг оккупировал Малиевку на Днепропетровщине, - DeepState. КАРТА
Российские войска оккупировали 1 населенный пункт на Днепропетровщине и имеют продвижение возле 4 населенных пунктов в Донецкой, Днепропетровской и Запорожской областях.
Об этом сообщает мониторинговый проект DeepState, информирует Цензор.НЕТ.
"Враг оккупировал Малиевку, а также продвинулся вблизи Новоивановки, Вороного, Охотничьего и Белой Горы", - говорится в сообщении.
