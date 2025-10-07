РУС
Враг оккупировал Малиевку на Днепропетровщине, - DeepState. КАРТА

Российские войска оккупировали 1 населенный пункт на Днепропетровщине и имеют продвижение возле 4 населенных пунктов в Донецкой, Днепропетровской и Запорожской областях.

Об этом сообщает мониторинговый проект DeepState, информирует Цензор.НЕТ.

"Враг оккупировал Малиевку, а также продвинулся вблизи Новоивановки, Вороного, Охотничьего и Белой Горы", - говорится в сообщении.

Также читайте: Силы Обороны зачистили Сосновку, Новоселовку, Январское и Хорошее на Днепропетровщине. Враг продвинулся вблизи Сосновки, - DeepState. КАРТЫ


