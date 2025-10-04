РУС
Силы обороны зачистили Сосновку, Новоселовку, Сичневое и Хорошее на Днепропетровщине. Враг продвинулся вблизи Сосновки, - DeepState

Силы обороны имеют территориальные успехи на Днепропетровщине.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают аналитики мониторингового проекта DeepState.

Карта обновлена. Силы обороны Украины зачистили Сосновку (село в Синельниковском районе Днепропетровской области), Новоселовку (село в Синельниковском районе Днепропетровской области), Сичневое (село в Синельниковском районе Днепропетровской области) и Хорошее (село в Синельниковском районе Днепропетровской области). Враг продвинулся вблизи Сосновки", - говорится в сообщении.

Сосновка

Новоселовка

Январское

Хорошее

Сосновка

Ранее DeepState со ссылкой на собственные источники сообщали о зачистке этих населенных пунктов.

