Сили Оборони зачистили Соснівку, Новоселівку, Січневе та Хороше на Дніпропетровщині. Ворог просунувся поблизу Соснівки, - DeepState. КАРТИ

Сили оборони мають територіальні успіхи на Дніпропетровщині.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють аналітики моніторингового проєкту DeepState.

Мапу оновлено. Сили Оборони України зачистили Соснівку ( село в Синельниківському районі Дніпропетровської області), Новоселівку ( село у Синельниківському районі Дніпропетровської області), Січневе ( село в Синельниківському районі Дніпропетровської області) та Хороше ( село у Синельниківському районі Дніпропетровської області). Ворог просунувся поблизу Соснівки", - йдеться у повідомленні.

Читайте: Окупанти просунулися у Пологівському та Краматорському районах, - DeepState. МАПИ

Соснівка

Новоселівка 

Січневе 

Хороше 

Соснівка 

Раніше DeepState із посиланням на власні джерела повідомляли про зачистку цих населених пунктів.

Дніпропетровська область (4320) Синельниківський район (282) Хороше (1) Новоселівка (2) Соснівка (2) Січневе (5) DeepState (290)
