Сили Оборони зачистили Соснівку, Новоселівку, Січневе та Хороше на Дніпропетровщині. Ворог просунувся поблизу Соснівки, - DeepState. КАРТИ

Сили оборони мають територіальні успіхи на Дніпропетровщині.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють аналітики моніторингового проєкту DeepState.

Мапу оновлено. Сили Оборони України зачистили Соснівку ( село в Синельниківському районі Дніпропетровської області), Новоселівку ( село у Синельниківському районі Дніпропетровської області), Січневе ( село в Синельниківському районі Дніпропетровської області) та Хороше ( село у Синельниківському районі Дніпропетровської області). Ворог просунувся поблизу Соснівки", - йдеться у повідомленні.

Раніше DeepState із посиланням на власні джерела повідомляли про зачистку цих населених пунктів.