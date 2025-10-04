Сили Оборони зачистили Соснівку, Новоселівку, Січневе та Хороше на Дніпропетровщині. Ворог просунувся поблизу Соснівки, - DeepState. КАРТИ
Сили оборони мають територіальні успіхи на Дніпропетровщині.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють аналітики моніторингового проєкту DeepState.
Мапу оновлено. Сили Оборони України зачистили Соснівку ( село в Синельниківському районі Дніпропетровської області), Новоселівку ( село у Синельниківському районі Дніпропетровської області), Січневе ( село в Синельниківському районі Дніпропетровської області) та Хороше ( село у Синельниківському районі Дніпропетровської області). Ворог просунувся поблизу Соснівки", - йдеться у повідомленні.
Раніше DeepState із посиланням на власні джерела повідомляли про зачистку цих населених пунктів.
