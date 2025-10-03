2 918 5
Окупанти просунулися у Пологівському та Краматорському районах, - DeepState. МАПИ
Ворог просунувся біля Вербового та Новоіванівки (Запоріжжя), а також поблизу Білої Гори та Шандриголового (Донеччина).
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють аналітики DeepState.
"Ворог просунувся поблизу Новоіванівки (Пологівській район, Запорізька область), Вербового (Пологівській район, Запорізька область), Білої Гори (Краматорський район, Донецька область) та Шандриголового (Краматорський район, Донецька область)", - йдеться в повідомленні.
Джерело: https://censor.net/ua/v3577578
Той, де стволи на "Богдани" катали?
Упс, знову "проєьали"?