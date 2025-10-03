УКР
Окупанти просунулися у Пологівському та Краматорському районах, - DeepState. МАПИ

Ситуація на фронті - мапи DeepState
Фото: DeepState

Ворог просунувся біля Вербового та Новоіванівки (Запоріжжя), а також поблизу Білої Гори та Шандриголового (Донеччина). 

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють аналітики DeepState.

"Ворог просунувся поблизу Новоіванівки (Пологівській район, Запорізька область), Вербового (Пологівській район, Запорізька область), Білої Гори (Краматорський район, Донецька область) та Шандриголового (Краматорський район, Донецька область)",  - йдеться в повідомленні.

Запорізька область (4139) Донецька область (9725) Краматорський район (739) Пологівський район (164) Шандриголове (9) Вербове (1) Біла Гора (2) Новоіванівка (16) DeepState (289)
Тепер вихід Штабу - шо скаже колективний розум?
показати весь коментар
03.10.2025 08:22 Відповісти
По його вказівки, якись комбриг напише, що відбились і ніхто і нічого не захопив. А Генштаб підтвердить.
показати весь коментар
03.10.2025 08:30 Відповісти
скаже, що треба експортувати зброю, бо є її надлишок
показати весь коментар
03.10.2025 08:37 Відповісти
Інформація, поширена на ресурсі Deep state, не відповідає дійсності й часто використовується ворогом у рамках інформаційно-психологічних операцій, інформує Цензор.НЕТ.

показати весь коментар
03.10.2025 09:31 Відповісти
НКМЗ евакуювали?
Той, де стволи на "Богдани" катали?
Упс, знову "проєьали"?
показати весь коментар
03.10.2025 11:27 Відповісти
 
 