Рашисти окупували Ольгівське на Запоріжжі та Березове й Калинівське на Дніпропетровщині, - DeepState. МАПИ

Російські окупанти захопили три населені пункти в Запорізькій та Дніпропетровській областях.

Про це повідомляє моніторинговий проєкт DeepState, інформує Цензор.НЕТ.

"Мапу оновлено. Ворог окупував Ольгівське (Запорізька область), Березове (Дніпропетровська область) та Калинівське (Дніпропетровщина), а також просунувся поблизу Новоіванівки (Запорізька обл.) та Вороного (Дніпропетровська обл.)", - йдеться у повідомленні.

Фото: DeepState








