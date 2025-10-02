Рашисти окупували Ольгівське на Запоріжжі та Березове й Калинівське на Дніпропетровщині, - DeepState. МАПИ
Російські окупанти захопили три населені пункти в Запорізькій та Дніпропетровській областях.
Про це повідомляє моніторинговий проєкт DeepState, інформує Цензор.НЕТ.
"Мапу оновлено. Ворог окупував Ольгівське (Запорізька область), Березове (Дніпропетровська область) та Калинівське (Дніпропетровщина), а також просунувся поблизу Новоіванівки (Запорізька обл.) та Вороного (Дніпропетровська обл.)", - йдеться у повідомленні.
