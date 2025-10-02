УКР
Рашисти окупували Ольгівське на Запоріжжі та Березове й Калинівське на Дніпропетровщині, - DeepState. МАПИ

Російські окупанти захопили три населені пункти в Запорізькій та Дніпропетровській областях.

Про це повідомляє моніторинговий проєкт DeepState, інформує Цензор.НЕТ.

"Мапу оновлено. Ворог окупував Ольгівське (Запорізька область), Березове (Дніпропетровська область) та Калинівське (Дніпропетровщина), а також просунувся поблизу Новоіванівки (Запорізька обл.) та Вороного (Дніпропетровська обл.)", - йдеться у повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Сили оборони зачистили Нове Шахове та відкинули ворога поблизу Никанорівки та Золотого Колодязя. Окупанти просунулися на Запоріжжі, - DeepState. МАПИ

Ворог окупував три села на Запоріжжі та Дніпропетровщині
окупація (6879) Запорізька область (4139) Дніпропетровська область (4309) Синельниківський район (274) Пологівський район (164) Березове (8) Калинівське (5) Ольгівське (6) DeepState (288)
А в Штабі все відбили - муйня якась
02.10.2025 18:18 Відповісти
А чого ж ти заховався у Німеччині, приїдь допоможи ЗСУ .
02.10.2025 18:58 Відповісти
Всі ці розмови про мирні перемовини немають жодного сенсу допоки ворог не зупинений і продовжує просуватись . Щось там не те, чи то критична ситуація з неукомплектованістю підрозділів ,чи некомпетентність командирів і брехня .
02.10.2025 18:25 Відповісти
Чекаю на новину де було ліквідовано 1,000 плюс каzапів.
02.10.2025 18:31 Відповісти
зара сирнік створить ШеВе і як заживемо!!
02.10.2025 18:35 Відповісти
Щось мільйона армія Зеленського не може стримати 720 тис.рос.вояк. Чи на фронті 200 тис. ВСУ, а решта 800 тис., від східного тилу до західних кордонів. Чи мільйон Зеленському наснилось.
02.10.2025 18:44 Відповісти
А чого ж ти заховався у Німеччині, приїдь допоможи ЗСУ .
02.10.2025 18:58 Відповісти
Грошей на дорогу немає.
02.10.2025 20:10 Відповісти
Тримають західні кордони, а то всі пересічні потікають.
02.10.2025 19:55 Відповісти
каждый день потужной войны- потери народа и территорий
02.10.2025 19:22 Відповісти
немае ким тримати, е роти де по 7-10 чоловік в наявності. на цему фоні мені дивно читати як у Київі у ресторані грузинської кухні натовп ****** ТЦК яке прийшло з перевіркою. люди ви або хрестик зніміт або труси вдягніт
02.10.2025 19:26 Відповісти
Так, дивно що ТЦК не на фронті, а ходить по ресторанах.
02.10.2025 19:56 Відповісти
А не дивно читати, як у прифронтових містах замість облаштування захисних рубежів висаджують клумби і перекладають тротуарну плитку? Як виділяються з бюджету мільйони на міста, які давно в окупації, і несамовито розкрадаються по владних кишенях? Як поставляються у війська браковані міни і неробочі дрони? Не дивно? От саме тому натовп і киздить тцкунів...
02.10.2025 20:01 Відповісти
Это не "основные направления". Все збс.
02.10.2025 19:52 Відповісти
Щось кацапи почали швидше просуватись. Зельоні зброю складують для анонсованого перепродажу?
02.10.2025 20:22 Відповісти
 
 