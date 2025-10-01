1 068 0
Сили оборони зачистили Нове Шахове та відкинули ворога поблизу Никанорівки та Золотого Колодязя. Окупанти просунулися на Запоріжжі, - DeepState. МАПИ
Сили оборони України України зачистили Нове Шахове та відкинули ворога поблизу Никанорівки та Золотого Колодязя на Донеччині. Ворог має просування у Запорізькій області.
Про це повідомляє моніторинговий проєкт DeepState, інформує Цензор.НЕТ.
"Мапу оновлено. Сили Оборони України зачистили Нове Шахове (Донецька обл.) та відкинули противника поблизу Никанорівки (Донецька обл.) та Золотого Колодязя (Донецька обл.). Ворог просунувся поблизу Новоіванівки (Запорізька обл.) та у Полтавці (Запорізька обл.)", - сказано у повідомленні.
Нагадаємо, що раніше головком ЗСУ Олександр Сирський повідомляв, що Сили оборони розсікли ворожий "Добропільський виступ". Відновлено контроль ще над 2,2 км² території.
