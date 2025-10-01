Силы обороны зачистили Новое Шахово и отбросили врага вблизи Никаноровки и Золотого Колодезя. Оккупанты продвинулись на Запорожье, - DeepState. КАРТЫ
Силы обороны Украины Украины зачистили Новое Шахово и отбросили врага вблизи Никаноровки и Золотого Колодезя в Донецкой области. Враг имеет продвижение в Запорожской области.
Об этом сообщает мониторинговый проект DeepState, информирует Цензор.НЕТ.
"Карта обновлена. Силы обороны Украины зачистили Новое Шахово (Донецкая обл.) и отбросили противника вблизи Никаноровки (Донецкая обл.) и Золотого Колодезя (Донецкая обл.). Враг продвинулся вблизи Новоивановки (Запорожская обл.) и в Полтавке (Запорожская обл.)", - говорится в сообщении.
Напомним, что ранее главком ВСУ Александр Сырский сообщал, что Силы обороны рассекли вражеский "Добропольский выступ". Восстановлен контроль еще над 2,2 км² территории.
