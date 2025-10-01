Силы обороны рассекли вражеский "Добропольский выступ". Восстановлен контроль еще над 2,2 км² территории, - Сырский
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский совершил очередную поездку на Добропольское направление, где продолжается контрнаступательная операция украинских войск.
Об этом он сообщил в соцсетях, передает Цензор.НЕТ.
"Наши Силы обороны рассекли так называемый "Добропольский выступ" противника и делают все, чтобы нанести российским оккупантам максимальные потери.
За минувшие сутки был восстановлен контроль еще над 2,2 кв. км украинской территории. Также проведены ударно-поисковые действия для уничтожения врага на территории 3 кв. км Покровского района Донецкой области", - сообщил он.
Украинские штурмовые подразделения на отдельных направлениях продвинулись от 100 м до 1400 м.
Также во время боев на этом направлении ликвидированы 52 российских оккупанта, а общие потери противника за сутки составили 80 человек.
Всего за время контрнаступательной операции в Покровском районе освобождено 177,8 кв. км, зачищено от диверсантов 198,9 кв. км, заявил Сырский.
Общие потери российских оккупантов на Добропольском направлении по состоянию на утро 1 октября составляют около 3320 человек, из них безвозвратные - 1864.
Кроме того, российские захватчики потеряли 971 единицу вооружений и военной техники, из них: танков - 14, боевых бронированных машин - 38, артсистем - 202, РСЗО - 5, автотехники - 453, мотоциклов и квадроциклов - 61, специальной техники - 1, БпЛА - 197.
"Также в ходе поездки провел рабочую встречу с начальником Донецкой областной военной администрации. Обсудили вопросы, связанные с: обеспечением ведения боевых действий и обороны населенных пунктов области; антидроновим оборудованием дорожной инфраструктуры", - добавил главком ВСУ.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
- ЄС виділить Україні 2 млрд євро на постачання дронів, адже Україна - "перша лінія оборони Європи", заявила президентка Єврокомісії фон дер Ляєн. За її словами, ці гроші дадуть змогу Києву масштабувати спроможності, а ЄС - використати цю технологію. Ці гроші теж отримають компанії наближені до Зеленського, Міндіча, Єрмака та Арахамії? Чи це справді дасть можливість подолати дефіцит на фронті?
- Зеленський анонсував експорт української зброї до США, Європи, Близького Сходу та Африки. Україна планує експортувати надлишкові види зброї, щоб отримати кошти на дефіцитне озброєння, заявив президент у вечірньому зверненні. І каже, що домовленості вже є щодо чотирьох ринків. Яка саме вітчизняна зброя у нас не в дефіциті? Чи питання у пріоритетах, тому і грошей на цю зброю немає, а на ОП, польоти Єрмака та Єдиний телемарафон з кешбеком для олігархів є? Як саме це допоможе країні? І чи будуть це договори, як ті безпекові гарантії, які підписав Зеленський