Силы обороны рассекли вражеский "Добропольский выступ". Восстановлен контроль еще над 2,2 км² территории, - Сырский

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский совершил очередную поездку на Добропольское направление, где продолжается контрнаступательная операция украинских войск.

Об этом он сообщил в соцсетях, передает Цензор.НЕТ.

"Наши Силы обороны рассекли так называемый "Добропольский выступ" противника и делают все, чтобы нанести российским оккупантам максимальные потери.

За минувшие сутки был восстановлен контроль еще над 2,2 кв. км украинской территории. Также проведены ударно-поисковые действия для уничтожения врага на территории 3 кв. км Покровского района Донецкой области", - сообщил он.

Украинские штурмовые подразделения на отдельных направлениях продвинулись от 100 м до 1400 м.

Также во время боев на этом направлении ликвидированы 52 российских оккупанта, а общие потери противника за сутки составили 80 человек.

Всего за время контрнаступательной операции в Покровском районе освобождено 177,8 кв. км, зачищено от диверсантов 198,9 кв. км, заявил Сырский.

Общие потери российских оккупантов на Добропольском направлении по состоянию на утро 1 октября составляют около 3320 человек, из них безвозвратные - 1864.

Кроме того, российские захватчики потеряли 971 единицу вооружений и военной техники, из них: танков - 14, боевых бронированных машин - 38, артсистем - 202, РСЗО - 5, автотехники - 453, мотоциклов и квадроциклов - 61, специальной техники - 1, БпЛА - 197.

"Также в ходе поездки провел рабочую встречу с начальником Донецкой областной военной администрации. Обсудили вопросы, связанные с: обеспечением ведения боевых действий и обороны населенных пунктов области; антидроновим оборудованием дорожной инфраструктуры", - добавил главком ВСУ.

