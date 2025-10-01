РУС
Силы обороны рассекли вражеский "Добропольский выступ". Восстановлен контроль еще над 2,2 км² территории, - Сырский

Сырский съездил на Добропольское направление

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский совершил очередную поездку на Добропольское направление, где продолжается контрнаступательная операция украинских войск.

Об этом он сообщил в соцсетях, передает Цензор.НЕТ.

"Наши Силы обороны рассекли так называемый "Добропольский выступ" противника и делают все, чтобы нанести российским оккупантам максимальные потери.

За минувшие сутки был восстановлен контроль еще над 2,2 кв. км украинской территории. Также проведены ударно-поисковые действия для уничтожения врага на территории 3 кв. км Покровского района Донецкой области", - сообщил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Силы обороны освободили 175 кв. км на Добропольском направлении, часть подразделений врага оказалась в окружении, - Сырский

Украинские штурмовые подразделения на отдельных направлениях продвинулись от 100 м до 1400 м.

Также во время боев на этом направлении ликвидированы 52 российских оккупанта, а общие потери противника за сутки составили 80 человек.

Всего за время контрнаступательной операции в Покровском районе освобождено 177,8 кв. км, зачищено от диверсантов 198,9 кв. км, заявил Сырский.

Смотрите также: С начала Добропольской контрнаступательной операции ВСУ освободили более 174 кв. км, - Зеленский. ВИДЕО

Общие потери российских оккупантов на Добропольском направлении по состоянию на утро 1 октября составляют около 3320 человек, из них безвозвратные - 1864.

Кроме того, российские захватчики потеряли 971 единицу вооружений и военной техники, из них: танков - 14, боевых бронированных машин - 38, артсистем - 202, РСЗО - 5, автотехники - 453, мотоциклов и квадроциклов - 61, специальной техники - 1, БпЛА - 197.

"Также в ходе поездки провел рабочую встречу с начальником Донецкой областной военной администрации. Обсудили вопросы, связанные с: обеспечением ведения боевых действий и обороны населенных пунктов области; антидроновим оборудованием дорожной инфраструктуры", - добавил главком ВСУ.

Также читайте: Контрмеры ВСУ вблизи Доброполья привели к разрушению логистики оккупантов, это заставило врага постепенно отступать, - ОСУВ "Днепр"

Автор: 

Донецкая область (10889) Александр Сырский (735) Покровск (801) Покровский район (1039) Доброполье (98)
Топ комментарии
+6
бездарно просрав 300 км2 і героїчно визволив 2,2км2? це тому що в нього не було штурмових військ безпосереднього підпорядкування, а зараз він покаже наступну "курську операцію"!
01.10.2025 21:33 Ответить
01.10.2025 21:33 Ответить
+3
може вже час щось робити і на запорізькому Новопавлівському напрямі???
01.10.2025 21:22 Ответить
01.10.2025 21:22 Ответить
може вже час щось робити і на запорізькому Новопавлівському напрямі???
01.10.2025 21:22 Ответить
01.10.2025 21:22 Ответить
Та нема кому очолити. Долучитись не бажаєте?
01.10.2025 21:51 Ответить
01.10.2025 21:51 Ответить
я вже на тому напрямку
01.10.2025 21:56 Ответить
01.10.2025 21:56 Ответить
бездарно просрав 300 км2 і героїчно визволив 2,2км2? це тому що в нього не було штурмових військ безпосереднього підпорядкування, а зараз він покаже наступну "курську операцію"!
01.10.2025 21:33 Ответить
01.10.2025 21:33 Ответить
Так тебе ж не було. Хто як не ти повинен був дати правильні вказівки ?
01.10.2025 21:36 Ответить
01.10.2025 21:36 Ответить
"правильні вказівки" йому може давати лише потужний і незламний гідрант.
01.10.2025 22:09 Ответить
01.10.2025 22:09 Ответить
Не прибідняйся, " стратєх"
01.10.2025 22:19 Ответить
01.10.2025 22:19 Ответить
"Там, ґдє тов.Жуков - там успєх, там пабєда"
01.10.2025 21:45 Ответить
01.10.2025 21:45 Ответить
нічого , так собі " це не прорив ворга, а просочування по 2-3 окупанти", дві бригади не можуть ліквідувати його
01.10.2025 21:35 Ответить
01.10.2025 21:35 Ответить
Там, серед ваших орків дуже багато " Васьків", а у них, всередині макітр- повітря. Ти туди стельнеш, а йому як вентиляція.
01.10.2025 21:38 Ответить
01.10.2025 21:38 Ответить
Дай Бог!
01.10.2025 21:39 Ответить
01.10.2025 21:39 Ответить
- Стало відомо з джерел, що в ОП проводять засідання з комбригами з Покровського напрямку. Злі язики з Банкової повідомляють, що ці засідання відбуваються під керівництвом Єрмака та його заступника Паліси. Без головкома. Без начальника Генштабу. Що відбувається? Хто справді керує військовими? Як до цього ставляться самі комбриги?

- ЄС виділить Україні 2 млрд євро на постачання дронів, адже Україна - "перша лінія оборони Європи", заявила президентка Єврокомісії фон дер Ляєн. За її словами, ці гроші дадуть змогу Києву масштабувати спроможності, а ЄС - використати цю технологію. Ці гроші теж отримають компанії наближені до Зеленського, Міндіча, Єрмака та Арахамії? Чи це справді дасть можливість подолати дефіцит на фронті?

- Зеленський анонсував експорт української зброї до США, Європи, Близького Сходу та Африки. Україна планує експортувати надлишкові види зброї, щоб отримати кошти на дефіцитне озброєння, заявив президент у вечірньому зверненні. І каже, що домовленості вже є щодо чотирьох ринків. Яка саме вітчизняна зброя у нас не в дефіциті? Чи питання у пріоритетах, тому і грошей на цю зброю немає, а на ОП, польоти Єрмака та Єдиний телемарафон з кешбеком для олігархів є? Як саме це допоможе країні? І чи будуть це договори, як ті безпекові гарантії, які підписав Зеленський
01.10.2025 21:48 Ответить
01.10.2025 21:48 Ответить
Имя хоть одного злого языка?
01.10.2025 22:03 Ответить
01.10.2025 22:03 Ответить
Сирський, домовся з Діпстейтом спочатку, потім балаболь.
01.10.2025 22:07 Ответить
01.10.2025 22:07 Ответить
Це вже піздець повний....вони просто не звертають уваги на проблеми а хизуються кілометрами..
01.10.2025 22:08 Ответить
01.10.2025 22:08 Ответить
тепер головна задача - надати "коридор" для безпечного виходу братніх окупантів з мінімальними втратами. як це було під ізюмом та херсоном.
01.10.2025 22:18 Ответить
01.10.2025 22:18 Ответить
 
 