Сили оборони розсікли ворожий "Добропільський виступ". Відновлено контроль ще над 2,2 км² території, - Сирський
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський здійснив чергову поїздку на Добропільський напрямок, де триває контрнаступальна операція українських військ.
Про це він повідомив у соцмережах, передає Цензор.НЕТ.
"Наші Сили оборони розсікли так званий "Добропільський виступ" противника та роблять усе, аби завдати російським окупантам максимальних втрат.
За минулу добу було відновлено контроль ще над 2,2 кв. км української території. Також проведено ударно-пошукові дії для знищення ворога на території 3 кв. км Покровського району Донецької області", - повідомив він.
Українські штурмові підрозділи на окремих напрямках просунулись від 100 м до 1400 м.
Також під час боїв на цьому напрямку ліквідовані 52 російські окупанти, а загальні втрати противника за добу становили 80 осіб.
Загалом за час контрнаступальної операції в Покровському районі звільнено 177,8 кв. км, зачищено від диверсантів 198,9 кв. км, заявив Сирський.
Загальні втрати російських окупантів на Добропільському напрямку станом на ранок 1 жовтня становлять близько 3320 осіб, із них безповоротні – 1864.
Крім того, російські загарбники втратили 971 одиницю озброєнь і військової техніки, з них: танків – 14, бойових броньованих машин – 38, артсистем – 202, РСЗВ – 5, автотехніки – 453, мотоциклів і квадроциклів – 61, спеціальної техніки – 1, БпЛА – 197.
"Також у ході поїздки провів робочу зустріч із начальником Донецької обласної військової адміністрації. Обговорили питання, пов'язані із: забезпеченням ведення бойових дій та оборони населених пунктів області; антидроновим обладнанням дорожньої інфраструктури", - додав головком ЗСУ.
