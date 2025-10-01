Сили оборони розсікли ворожий "Добропільський виступ". Відновлено контроль ще над 2,2 км² території, - Сирський

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський здійснив чергову поїздку на Добропільський напрямок, де триває контрнаступальна операція українських військ.

Про це він повідомив у соцмережах, передає Цензор.НЕТ.

"Наші Сили оборони розсікли так званий "Добропільський виступ" противника та роблять усе, аби завдати російським окупантам максимальних втрат.

За минулу добу було відновлено контроль ще над 2,2 кв. км української території. Також проведено ударно-пошукові дії для знищення ворога на території 3 кв. км Покровського району Донецької області", - повідомив він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Сили оборони звільнили 175 кв. км на Добропільському напрямку, частина підрозділів ворога опинилась в оточенні, - Сирський

Українські штурмові підрозділи на окремих напрямках просунулись від 100 м до 1400 м.

Також під час боїв на цьому напрямку ліквідовані 52 російські окупанти, а загальні втрати противника за добу становили 80 осіб.

Загалом за час контрнаступальної операції в Покровському районі звільнено 177,8 кв. км, зачищено від диверсантів 198,9 кв. км, заявив Сирський.

Дивіться також: Від початку Добропільської контрнаступальної операції ЗСУ звільнили більш ніж 174 кв. км, - Зеленський. ВIДЕО

Загальні втрати російських окупантів на Добропільському напрямку станом на ранок 1 жовтня становлять близько 3320 осіб, із них безповоротні – 1864.

Крім того, російські загарбники втратили 971 одиницю озброєнь і військової техніки, з них: танків – 14, бойових броньованих машин – 38, артсистем – 202, РСЗВ – 5, автотехніки – 453, мотоциклів і квадроциклів – 61, спеціальної техніки – 1, БпЛА – 197.

"Також у ході поїздки провів робочу зустріч із начальником Донецької обласної військової адміністрації. Обговорили питання, пов'язані із: забезпеченням ведення бойових дій та оборони населених пунктів області; антидроновим обладнанням дорожньої інфраструктури", - додав головком ЗСУ.

Також читайте: Контрзаходи ЗСУ поблизу Добропілля призвели до руйнування логістики окупантів, це змусило ворога поступово відступати, - ОСУВ "Дніпро"