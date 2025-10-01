УКР
2 284 16

Сили оборони розсікли ворожий "Добропільський виступ". Відновлено контроль ще над 2,2 км² території, - Сирський

Сирський з’їздив на Добропільський напрямок

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський здійснив чергову поїздку на Добропільський напрямок, де триває контрнаступальна операція українських військ.

Про це він повідомив у соцмережах, передає Цензор.НЕТ.

"Наші Сили оборони розсікли так званий "Добропільський виступ" противника та роблять усе, аби завдати російським окупантам максимальних втрат.

За минулу добу було відновлено контроль ще над 2,2 кв. км української території. Також проведено ударно-пошукові дії для знищення ворога на території 3 кв. км Покровського району Донецької області", - повідомив він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Сили оборони звільнили 175 кв. км на Добропільському напрямку, частина підрозділів ворога опинилась в оточенні, - Сирський

Українські штурмові підрозділи на окремих напрямках просунулись від 100 м до 1400 м.

Також під час боїв на цьому напрямку ліквідовані 52 російські окупанти, а загальні втрати противника за добу становили 80 осіб.

Загалом за час контрнаступальної операції в Покровському районі звільнено 177,8 кв. км, зачищено від диверсантів 198,9 кв. км, заявив Сирський.

Дивіться також: Від початку Добропільської контрнаступальної операції ЗСУ звільнили більш ніж 174 кв. км, - Зеленський. ВIДЕО

Загальні втрати російських окупантів на Добропільському напрямку станом на ранок 1 жовтня становлять близько 3320 осіб, із них безповоротні – 1864.

Крім того, російські загарбники втратили 971 одиницю озброєнь і військової техніки, з них: танків – 14, бойових броньованих машин – 38, артсистем – 202, РСЗВ – 5, автотехніки – 453, мотоциклів і квадроциклів – 61, спеціальної техніки – 1, БпЛА – 197.

"Також у ході поїздки провів робочу зустріч із начальником Донецької обласної військової адміністрації. Обговорили питання, пов'язані із: забезпеченням ведення бойових дій та оборони населених пунктів області; антидроновим обладнанням дорожньої інфраструктури", - додав головком ЗСУ.

Також читайте: Контрзаходи ЗСУ поблизу Добропілля призвели до руйнування логістики окупантів, це змусило ворога поступово відступати, - ОСУВ "Дніпро"

Донецька область (9713) Сирський Олександр (760) Покровськ (835) Покровський район (1049) Добропілля (100)
+6
бездарно просрав 300 км2 і героїчно визволив 2,2км2? це тому що в нього не було штурмових військ безпосереднього підпорядкування, а зараз він покаже наступну "курську операцію"!
01.10.2025 21:33 Відповісти
01.10.2025 21:33 Відповісти
+3
може вже час щось робити і на запорізькому Новопавлівському напрямі???
01.10.2025 21:22 Відповісти
01.10.2025 21:22 Відповісти
може вже час щось робити і на запорізькому Новопавлівському напрямі???
01.10.2025 21:22 Відповісти
01.10.2025 21:22 Відповісти
Та нема кому очолити. Долучитись не бажаєте?
01.10.2025 21:51 Відповісти
01.10.2025 21:51 Відповісти
я вже на тому напрямку
01.10.2025 21:56 Відповісти
01.10.2025 21:56 Відповісти
бездарно просрав 300 км2 і героїчно визволив 2,2км2? це тому що в нього не було штурмових військ безпосереднього підпорядкування, а зараз він покаже наступну "курську операцію"!
01.10.2025 21:33 Відповісти
01.10.2025 21:33 Відповісти
Так тебе ж не було. Хто як не ти повинен був дати правильні вказівки ?
01.10.2025 21:36 Відповісти
01.10.2025 21:36 Відповісти
"правильні вказівки" йому може давати лише потужний і незламний гідрант.
01.10.2025 22:09 Відповісти
01.10.2025 22:09 Відповісти
Не прибідняйся, " стратєх"
01.10.2025 22:19 Відповісти
01.10.2025 22:19 Відповісти
"Там, ґдє тов.Жуков - там успєх, там пабєда"
01.10.2025 21:45 Відповісти
01.10.2025 21:45 Відповісти
нічого , так собі " це не прорив ворга, а просочування по 2-3 окупанти", дві бригади не можуть ліквідувати його
01.10.2025 21:35 Відповісти
01.10.2025 21:35 Відповісти
Там, серед ваших орків дуже багато " Васьків", а у них, всередині макітр- повітря. Ти туди стельнеш, а йому як вентиляція.
01.10.2025 21:38 Відповісти
01.10.2025 21:38 Відповісти
Дай Бог!
01.10.2025 21:39 Відповісти
01.10.2025 21:39 Відповісти
- Стало відомо з джерел, що в ОП проводять засідання з комбригами з Покровського напрямку. Злі язики з Банкової повідомляють, що ці засідання відбуваються під керівництвом Єрмака та його заступника Паліси. Без головкома. Без начальника Генштабу. Що відбувається? Хто справді керує військовими? Як до цього ставляться самі комбриги?

- ЄС виділить Україні 2 млрд євро на постачання дронів, адже Україна - "перша лінія оборони Європи", заявила президентка Єврокомісії фон дер Ляєн. За її словами, ці гроші дадуть змогу Києву масштабувати спроможності, а ЄС - використати цю технологію. Ці гроші теж отримають компанії наближені до Зеленського, Міндіча, Єрмака та Арахамії? Чи це справді дасть можливість подолати дефіцит на фронті?

- Зеленський анонсував експорт української зброї до США, Європи, Близького Сходу та Африки. Україна планує експортувати надлишкові види зброї, щоб отримати кошти на дефіцитне озброєння, заявив президент у вечірньому зверненні. І каже, що домовленості вже є щодо чотирьох ринків. Яка саме вітчизняна зброя у нас не в дефіциті? Чи питання у пріоритетах, тому і грошей на цю зброю немає, а на ОП, польоти Єрмака та Єдиний телемарафон з кешбеком для олігархів є? Як саме це допоможе країні? І чи будуть це договори, як ті безпекові гарантії, які підписав Зеленський
01.10.2025 21:48 Відповісти
01.10.2025 21:48 Відповісти
Имя хоть одного злого языка?
01.10.2025 22:03 Відповісти
01.10.2025 22:03 Відповісти
Сирський, домовся з Діпстейтом спочатку, потім балаболь.
01.10.2025 22:07 Відповісти
01.10.2025 22:07 Відповісти
Це вже піздець повний....вони просто не звертають уваги на проблеми а хизуються кілометрами..
01.10.2025 22:08 Відповісти
01.10.2025 22:08 Відповісти
тепер головна задача - надати "коридор" для безпечного виходу братніх окупантів з мінімальними втратами. як це було під ізюмом та херсоном.
01.10.2025 22:18 Відповісти
01.10.2025 22:18 Відповісти
 
 