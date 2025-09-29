Сили оборони звільнили 175 кв. км на Добропільському напрямку, частина підрозділів ворога опинилась в оточенні, - Сирський

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський відвідав частини, які діють на головних напрямках фронту, зокрема на Добропільському напрямку.

Як зазначається, Сирський провів нараду з командирами частин та підрозділів, залучених до контрнаступальної операції.

"Завдяки чітко спланованим та сміливим діям наших військ частина підрозділів ворога опинилась в оточенні.

Загальні втрати окупантів на Добропільському напрямку становлять 3185 осіб, із них безповоротні – 1769", - йдеться у повідомленні.

Також, як зазначається, загарбники втратили 969 одиниць озброєння та військової техніки.

"За період контрнаступальної операції площа звільненої території на сьогодні становить близько 175 кв. км. Крім того, зачищено від диверсійних груп ще майже 195 кв. км", - уточнив головнокомандувач.

З урахуванням доповідей командирів на місцях Сирський визначив завдання та віддав необхідні вказівки щодо підвищення ефективності вогневого ураження противника, зокрема на дальніх відстанях; нейтралізації ворожих диверсійних груп у визначених районах; підвищення якості взаємодії підрозділів.

Також ухвалив необхідні рішення для всебічного забезпечення частин і підрозділів, які беруть участь у бойових діях, з урахуванням погіршення погодних умов.

