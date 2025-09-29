УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9446 відвідувачів онлайн
Новини Ситуація на Добропільському напрямку
2 035 21

Сили оборони звільнили 175 кв. км на Добропільському напрямку, частина підрозділів ворога опинилась в оточенні, - Сирський

Сирський та командири на Добропільському напрямку

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський відвідав частини, які діють на головних напрямках фронту, зокрема на Добропільському напрямку.

Про це він повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, Сирський провів нараду з командирами частин та підрозділів, залучених до контрнаступальної операції.

"Завдяки чітко спланованим та сміливим діям наших військ частина підрозділів ворога опинилась в оточенні.

Загальні втрати окупантів на Добропільському напрямку становлять 3185 осіб, із них безповоротні – 1769", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Під час Добропільської контрнаступальної операції звільнено 168,8 км² території, - Зеленський. ФОТО

Також, як зазначається, загарбники втратили 969 одиниць озброєння та військової техніки.

"За період контрнаступальної операції площа звільненої території на сьогодні становить близько 175 кв. км. Крім того, зачищено від диверсійних груп ще майже 195 кв. км", - уточнив головнокомандувач.

З урахуванням доповідей командирів на місцях Сирський визначив завдання та віддав необхідні вказівки щодо підвищення ефективності вогневого ураження противника, зокрема на дальніх відстанях; нейтралізації ворожих диверсійних груп у визначених районах; підвищення якості взаємодії підрозділів.

Також читайте: За неповні два місяці уражено 85 важливих об’єктів на території Росії, - Сирський

Також ухвалив необхідні рішення для всебічного забезпечення частин і підрозділів, які беруть участь у бойових діях, з урахуванням погіршення погодних умов.

Більше новин в Телеграм-каналі Цензор.НЕТ!

Автор: 

Донецька область (9687) бойові дії (4690) Сирський Олександр (758) Покровський район (1038) Добропілля (97)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+6
Одразу в три «котла» потрапили російські війська на Покровському напрямку. ЗСУ позбавили їх шляхів відходу,
показати весь коментар
29.09.2025 10:42 Відповісти
+3
Досі немає відповіді від Сирського чому стався прорив ворога на Добропілля і як уникнути нових проривів на інших ділянках фронту, які зараз назрівають і відбуваються. А відповідь є - відсутність піхоти в окопах. Потрібна негайна мобілізація молоді, жінок, мисливців, працівників правоохоронних органів, прокурорів, суддів, митників, депутатів, чиновників, молодих і немолодих пенсіонерів всіх рангів зі всіх державних структур!
показати весь коментар
29.09.2025 10:30 Відповісти
+3
Свіженьке:
"Гелікоптер Мі-28 FPV-дроном знищили пілоти 59 бригади Сил Безпілотних Систем."
показати весь коментар
29.09.2025 10:41 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Досі немає відповіді від Сирського чому стався прорив ворога на Добропілля і як уникнути нових проривів на інших ділянках фронту, які зараз назрівають і відбуваються. А відповідь є - відсутність піхоти в окопах. Потрібна негайна мобілізація молоді, жінок, мисливців, працівників правоохоронних органів, прокурорів, суддів, митників, депутатів, чиновників, молодих і немолодих пенсіонерів всіх рангів зі всіх державних структур!
показати весь коментар
29.09.2025 10:30 Відповісти
Прокурори, судді, митники та под. навоюють…
показати весь коментар
29.09.2025 10:49 Відповісти
Алкоголики, наркомани і бомжі воюють і ці теж будуть воювати! Тільки мобілізуйте їх та довезіть до бойової бригади!
показати весь коментар
29.09.2025 11:12 Відповісти
чекаємо переможних відосиків, як ми беремо в полон біологічний непотріб.
показати весь коментар
29.09.2025 10:32 Відповісти
Дивно що головком не в формі зсу.Нахрен йому мультикам?
показати весь коментар
29.09.2025 10:40 Відповісти
Мультикам уже узаконен, теперь это форма ВСУ ММ-25.
показати весь коментар
29.09.2025 10:48 Відповісти
піксель вже давно ніхто не носить.Это мексиканский тушкан. - Быть этого не может. Вас обманули. Вам дали гораздо лучший мех. Это шанхайские барсы. Ну да! Барсы!
показати весь коментар
29.09.2025 10:52 Відповісти
При захвате в плен будет строить из себя оператора дронов)))
показати весь коментар
29.09.2025 10:57 Відповісти
Свіженьке:
"Гелікоптер Мі-28 FPV-дроном знищили пілоти 59 бригади Сил Безпілотних Систем."
показати весь коментар
29.09.2025 10:41 Відповісти
пілоти ще дихають
показати весь коментар
29.09.2025 10:43 Відповісти
Одразу в три «котла» потрапили російські війська на Покровському напрямку. ЗСУ позбавили їх шляхів відходу,
показати весь коментар
29.09.2025 10:42 Відповісти
Аха, а те кто окружил, сами теперь в полуокружении.
показати весь коментар
29.09.2025 11:00 Відповісти
Кацапе, ти що тут загубив? Сідай на пляшку, та скачи в напрямку уральских гір...
показати весь коментар
29.09.2025 11:03 Відповісти
Що таке "полуокруженіє", кацапа? Оточення воно або є, або немає.
показати весь коментар
29.09.2025 11:05 Відповісти
Ти подивись кому і на що я відповідав.
показати весь коментар
29.09.2025 11:14 Відповісти
Все знаешь, только ср*ть не просишься. Смотри и читай что-то еще кроме ЦН.
показати весь коментар
29.09.2025 11:33 Відповісти
Кацапідори відходити нікуди не збираються в принципі. Вони йдуть від початку в один кінець - або захопити, або загинути. при відході їх свої ж постріляють.
показати весь коментар
29.09.2025 11:04 Відповісти
А это как обьяснишь -

Війська РФ мають просування у Донецькій, Запорізькій та Дніпропетровській областях.

Про це https://t.me/DeepStateUA/22542 повідомили аналітики моніторингового проєкту DeepState, інформує Джерело: https://censor.net/ua/n3576706
показати весь коментар
29.09.2025 11:02 Відповісти
Ну то купи собі там хатинку, і живи, все ж краще ніж у Пензі...
показати весь коментар
29.09.2025 11:06 Відповісти
Трамп особисто керує наступом
показати весь коментар
29.09.2025 11:26 Відповісти
 
 