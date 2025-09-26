Під час Добропільської контрнаступальної операції звільнено 168,8 км² території, - Зеленський. ФОТО

Президент Володимир Зеленський провів нараду із військовими.

Про це глава держави повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

У нараді взяли участь головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, начальник Генштабу Андрій Гнатов, міністр оборони України Денис Шмигаль та заступник керівника ОП Павло Паліса.

"Були доповіді щодо фронту – ключових напрямків, а також ситуації в прикордонні. Особлива увага – Добропільській контрнаступальній операції. Станом на сьогоднішній ранок від початку операції вже звільнено 168,8 км² території та ще 187,7 км² зачищені від російських диверсійних груп. Загальні втрати росіян тільки в межах цієї нашої операції вже майже 3 тисячі осіб, і більшість – це безповоротні втрати. Триває й поповнення обмінного фонду для України. Дякую всім нашим підрозділам, які залучені до проведення операції", - йдеться в повідомленні.

Також були доповіді щодо боїв у Куп'янську та на навколишніх територіях.

"Детально обговорили хід наших дій загалом на Харківщині та Донеччині", - зазначив президент.

Сирський доповів щодо збиття російського Су-34 на Запоріжжі.

"Саме цей літак разом з іншими застосовували росіяни для ударів авіабомбами по Запоріжжю, по інших наших містах і селах. Будемо й надалі цілком справедливо знищувати російську військову авіацію у відповідь на удари по наших містах, по наших людях. Працюємо з партнерами і для того, щоб додатково зміцнити наш захист неба. За підсумками зустрічей та домовленостей у Нью-Йорку цими днями є відповідні доручення Міністерству оборони та українським дипломатам", - додав Зеленський.

