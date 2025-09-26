РУС
Зеленский провел совещание с военными: Добропольская контрнаступательная операция продолжается. ФОТО

Президент Владимир Зеленский провел совещание с военными.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

В совещании приняли участие главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, начальник Генштаба Андрей Гнатов, министр обороны Украины Денис Шмыгаль и заместитель руководителя ОП Павел Палиса.

Зеленский провел совещание с военными. О чем говорили?

"Были доклады по фронту - ключевым направлениям, а также ситуации в приграничье. Особое внимание - Добропольской контрнаступательной операции. По состоянию на сегодняшнее утро с начала операции уже освобождено 168,8 км² территории и еще 187,7 км² зачищены от российских диверсионных групп. Общие потери россиян только в пределах этой нашей операции уже почти 3 тысячи человек, и большинство - это безвозвратные потери. Продолжается и пополнение обменного фонда для Украины. Спасибо всем нашим подразделениям, которые привлечены к проведению операции", - говорится в сообщении.

Также были доклады о боях в Купянске и на окружающих территориях.

Больше новостей в Телеграм-канале Цензор.НЕТ!

"Подробно обсудили ход наших действий в целом на Харьковщине и Донетчине", - отметил президент.

Сырский доложил о сбитии российского Су-34 на Запорожье.

"Именно этот самолет вместе с другими применяли россияне для ударов авиабомбами по Запорожью, по другим нашим городам и селам. Будем и в дальнейшем вполне справедливо уничтожать российскую военную авиацию в ответ на удары по нашим городам, по нашим людям. Работаем с партнерами и для того, чтобы дополнительно укрепить нашу защиту неба. По итогам встреч и договоренностей в Нью-Йорке на днях есть соответствующие поручения Министерству обороны и украинским дипломатам", - добавил Зеленский.

Читайте: Зеленский опроверг заявление о словах Трампа относительно ударов "по дому Путина": "Нет, это неправда"

Зеленский Владимир (22060) боевые действия (4929) Александр Сырский (732)
Були доповіді щодо фронту - ключових напрямків, а також ситуації в прикордонні. Особлива увага - Курській контрнаступальній операції.(це "зелене " вже було"
26.09.2025 16:14 Ответить
Головне імітація бурхливої діяльності особливо на тлі звинувачень в корупції і провальному правлінні від провідних західних змі.Нарадники #ерові.
26.09.2025 16:33 Ответить
Нормальні військові, які давали присягу народу України цього зрадника мали б там арештувати і по законам війського стану "помилувати"!
26.09.2025 16:43 Ответить
Записав для відосу, для подачі худобі 73%, використовуючи в своїй брудній технології військових!
26.09.2025 16:45 Ответить
зельоноє отріцательноє наступленіє ?
26.09.2025 16:52 Ответить
Конструктивная неопределённость.
26.09.2025 19:11 Ответить
як завжди, доповідають про реакцію на поза-позавчорашню загрозу, коли актуальні вже 2-3 інших
26.09.2025 16:54 Ответить
Звільнили, тільки спочатку здали. Тобто крок вперед після двох назад. Але і це добре.
26.09.2025 18:23 Ответить
Хочеться спитати цих уродів і Головного Чотириразового Ухилянта: "А скільки, суки, за цей час територій ви здали окупантам?"
26.09.2025 20:25 Ответить
 
 