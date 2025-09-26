РУС
Зеленский опроверг заявление о словах Трампа относительно ударов "по дому Путина": "Нет, это неправда"

Зеленский об ударах по российским НПЗ

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его американский коллега Дональд Трамп не говорил о необходимости нанесения ударов по резиденции российского диктатора Владимира Путина.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на на интервью Зеленского изданию Axios.

Во время разговора журналист поинтересовался, действительно ли президент США в телефонной беседе с украинским лидером призвал бить "по дому Путина".

По словам журналиста, такую информацию он получил из собственных источников.

Зеленский категорически опроверг эти сообщения: "Нет, это неправда", - ответил глава государства.

Зеленский Владимир (22060) путин владимир (32236) Трамп Дональд (6703)
+3
Сталося те, чого так боялися на Банковій: у мене з'явився власний авіаносець))

Такий подарунок отримав на день народження від команди! Хоч скільки років ми працювали б пліч-о-пліч, але хлопці та дівчата не перестають дивувати. Починаючи від пошуку дефіцитної техніки для війська, закінчуючи такими подарунками.

Але й справді мрію, щоб такий справжній колись стояв у Чорному морі. І над ним майоріли синьо-жовті та натівські прапори.

26.09.2025 16:11 Ответить
+1
Розбовкали! А мав бути СЮРПРАЙЗ, СЮРПРАЙЗ 🎆🎆🎆
26.09.2025 16:18 Ответить
+1
- ******** ********овіч, ето нє правда! Я б ні за чот! Ви жє знаєте! Я вас очєнь уважаю! Я всьо дєлаю строго в рамках оговорєнного!
26.09.2025 16:24 Ответить
Так, це правда, сказав глава держави. Хай запасається чумайданчиками!
26.09.2025 16:06 Ответить
От цікаво, це контрольовані витоки інформації чи просто дурість?
26.09.2025 16:06 Ответить
До речі, дуже сумна новина. На концерт до кобзона поїхав пропагандон кеосаян. Траур оголошений по всій планеті
26.09.2025 16:08 Ответить
А шкода, варто б було у**ати по тому логову, да так, щоб пуйло
розлетілось на молекули!
26.09.2025 16:07 Ответить
Это неправда, ***, кто кнопку нажал?
26.09.2025 16:09 Ответить
Є ідея. Х*йло хоче жити вічно, або не менше 150 років, і скоріш за все, є профільні лікарні, які працюють виключно на підтримку життєздатності цього клієнта. Може навіть дослідження проводять з пересадкою органів.
Так от, треба знайти ці об'єкти (лікарні), і ******* по ним, це як смерть хащика, захована в гольці , яким йому пришивають чужі органи.
26.09.2025 16:10 Ответить
Старий водить за ніс молодого як лоха.
26.09.2025 16:26 Ответить
"Не по дому, а по дачі" (на вихідні)
26.09.2025 16:45 Ответить
А чому б і ні ?
26.09.2025 16:51 Ответить
 
 