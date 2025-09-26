Зеленский опроверг заявление о словах Трампа относительно ударов "по дому Путина": "Нет, это неправда"

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его американский коллега Дональд Трамп не говорил о необходимости нанесения ударов по резиденции российского диктатора Владимира Путина.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на на интервью Зеленского изданию Axios.

Во время разговора журналист поинтересовался, действительно ли президент США в телефонной беседе с украинским лидером призвал бить "по дому Путина".

По словам журналиста, такую информацию он получил из собственных источников.

Зеленский категорически опроверг эти сообщения: "Нет, это неправда", - ответил глава государства.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Ситуация на фронте сложная. Украина испытывает острую нехватку оружия, больше всего - систем ПВО, - Зеленский