Зеленський спростував заяву про слова Трампа щодо ударів "по дому Путіна": "Ні, це неправда"
Президент України Володимир Зеленський заявив, що його американський колега Дональд Трамп не говорив про необхідність завдання ударів по резиденції російського диктатора Володимира Путіна.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на на інтерв’ю Зеленського виданню Axios.
Під час розмови журналіст поцікавився, чи дійсно президент США у телефонній бесіді з українським лідером закликав бити "по дому Путіна".
За словами журналіста, таку інформацію він отримав із власних джерел.
Зеленський категорично заперечив ці повідомлення: "Ні, це неправда", - відповів глава держави.
