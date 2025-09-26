УКР
Зеленський спростував заяву про слова Трампа щодо ударів "по дому Путіна": "Ні, це неправда"

Зеленський про удари по російських НПЗ

Президент України Володимир Зеленський заявив, що його американський колега Дональд Трамп не говорив про необхідність завдання ударів по резиденції російського диктатора Володимира Путіна.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на на інтерв'ю Зеленського виданню Axios.

Під час розмови журналіст поцікавився, чи дійсно президент США у телефонній бесіді з українським лідером закликав бити "по дому Путіна".

За словами журналіста, таку інформацію він отримав із власних джерел.

Зеленський категорично заперечив ці повідомлення: "Ні, це неправда", - відповів глава держави.

Зеленський Володимир (25612) путін володимир (24856) Трамп Дональд (7241)
Так, це правда, сказав глава держави. Хай запасається чумайданчиками!
показати весь коментар
26.09.2025 16:06 Відповісти
От цікаво, це контрольовані витоки інформації чи просто дурість?
показати весь коментар
26.09.2025 16:06 Відповісти
До речі, дуже сумна новина. На концерт до кобзона поїхав пропагандон кеосаян. Траур оголошений по всій планеті
показати весь коментар
26.09.2025 16:08 Відповісти
А шкода, варто б було у**ати по тому логову, да так, щоб пуйло
розлетілось на молекули!
показати весь коментар
26.09.2025 16:07 Відповісти
Это неправда, ***, кто кнопку нажал?
показати весь коментар
26.09.2025 16:09 Відповісти
Є ідея. Х*йло хоче жити вічно, або не менше 150 років, і скоріш за все, є профільні лікарні, які працюють виключно на підтримку життєздатності цього клієнта. Може навіть дослідження проводять з пересадкою органів.
Так от, треба знайти ці об'єкти (лікарні), і ******* по ним, це як смерть хащика, захована в гольці , яким йому пришивають чужі органи.
показати весь коментар
26.09.2025 16:10 Відповісти
Сталося те, чого так боялися на Банковій: у мене з'явився власний авіаносець))

Такий подарунок отримав на день народження від команди! Хоч скільки років ми працювали б пліч-о-пліч, але хлопці та дівчата не перестають дивувати. Починаючи від пошуку дефіцитної техніки для війська, закінчуючи такими подарунками.

Але й справді мрію, щоб такий справжній колись стояв у Чорному морі. І над ним майоріли синьо-жовті та натівські прапори.

показати весь коментар
26.09.2025 16:11 Відповісти
Розбовкали! А мав бути СЮРПРАЙЗ, СЮРПРАЙЗ 🎆🎆🎆
показати весь коментар
26.09.2025 16:18 Відповісти
- ******** ********овіч, ето нє правда! Я б ні за чот! Ви жє знаєте! Я вас очєнь уважаю! Я всьо дєлаю строго в рамках оговорєнного!
показати весь коментар
26.09.2025 16:24 Відповісти
Старий водить за ніс молодого як лоха.
показати весь коментар
26.09.2025 16:26 Відповісти
"Не по дому, а по дачі" (на вихідні)
показати весь коментар
26.09.2025 16:45 Відповісти
А чому б і ні ?
показати весь коментар
26.09.2025 16:51 Відповісти
 
 