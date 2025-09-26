Ситуація на фронті складна. Україна відчуває гостру нестачу зброї, найбільше – систем ППО, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський заявив, що ситуація на фронті залишається важкою, зокрема через брак зброї.
Про це 26 вересня він сказав в інтерв'ю Axios, інформує Цензор.НЕТ.
На запитання журналіста про те, що "Україна не програє, але й не виграє", Зеленський відповів "Так".
"Україна відчуває гостру нестачу зброї, зокрема дронів, артилерії, ракет. Наша найбільша проблема - брак ППО", - сказав президент.
Зеленський додав, що українські Сили оборони не зможуть зрівнятися з Росією за кількістю озброєнь, але діють у межах воєнного права і завдають ударів тільки по військових цілях, на відміну від країни-агресорки.
Він попередив, що в разі нових масованих атак по енергетиці з боку РФ Україна могла б завдати ударів по енергетичній інфраструктурі агресора — за умови отримання більш потужної зброї від США.
Гостра Недостача Асфальту,
Коли потрібно було думати про війско.
Юстос - Алексуагент Козиря - пуйлу)
А людських ресурсів, що тануть на очах!?
Чому не запровадять мобілізацію та відміну бронювання для "залізно заброньованих" так званих "викладачів", "лікарів", "юристів", "чиновників", "силовиків", що вже роками лише рахуються десь у закладах освіти, науки, охорони здоров'я, а по суті - ухиляються!
Де перевірки на наявність "мертвих душ"від МОН, МОЗ, МО!?!