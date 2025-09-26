УКР
Ситуація на фронті складна. Україна відчуває гостру нестачу зброї, найбільше – систем ППО, - Зеленський

Зеленський заявив, що ситуація на фронті складна

Президент України Володимир Зеленський заявив, що ситуація на фронті залишається важкою, зокрема через брак зброї.

Про це 26 вересня він сказав в інтерв'ю Axios, інформує Цензор.НЕТ.

На запитання журналіста про те, що "Україна не програє, але й не виграє", Зеленський відповів "Так".

"Україна відчуває гостру нестачу зброї, зокрема дронів, артилерії, ракет. Наша найбільша проблема - брак ППО", - сказав президент.

Зеленський додав, що українські Сили оборони не зможуть зрівнятися з Росією за кількістю озброєнь, але діють у межах воєнного права і завдають ударів тільки по військових цілях, на відміну від країни-агресорки.

Він попередив, що в разі нових масованих атак по енергетиці з боку РФ Україна могла б завдати ударів по енергетичній інфраструктурі агресора — за умови отримання більш потужної зброї від США.

Автор: 

Зеленський Володимир (25612) зброя (7741) війна в Україні (6350)
Топ коментарі
+7
"За умови".Тепер крім Порошенка ще Трамп в усьому винний
26.09.2025 15:32 Відповісти
+7
але ти, курва брехлива, разом зі своїми міндічами-чернишовими, стараєтеся з усіх сил, щоб у нас зброї було ще менше, бо мародерити мільярдами доларів, навіть вже не гривень... Чому немає зброї? То підійди до дзеркала і там побачиш головну проблему і зради і мародерства і цинічної невпинної брехні... Бо знов така "подводочка" що мовляв знов хтось винен, а ти типу нє прі чьом, увесь в білому та нікаму нічєво нє должен??? Хуцпата мерзота.
26.09.2025 15:42 Відповісти
+4
Такой могучий ВПК, шо на экспорт собираются поставлять и тут облом от Зегевары(острая нехватка всего).
26.09.2025 15:40 Відповісти
Чому мовчить всесвітній масонський уряд?!
26.09.2025 15:34 Відповісти
Якось я запитав у знайомого єврея чому багато його одноплемінників недолюблюють українців, він філософські відповів, що мабуть це через те, що геніальних людей у вас народжується більше ніж у них)
26.09.2025 15:47 Відповісти
А колись...
Гостра Недостача Асфальту,
Коли потрібно було думати про війско.
26.09.2025 15:35 Відповісти
"Ми очікуємо від партнерів те, що обіцяємо "мудрому наріду", що виготовимо самі"
26.09.2025 15:35 Відповісти
"Україна відчуває гостру нестачу зброї, зокрема дронів, артилерії, ракет. Наша найбільша проблема - брак ППО" - допровідь закінчив (Юстос - Алексу агент Козиря - пуйлу)
26.09.2025 15:36 Відповісти
Іноземцям так каже, щоб не розслаблялися.
26.09.2025 15:50 Відповісти
А дефицита 18-22 она не ощущает, лицемер!
26.09.2025 15:43 Відповісти
"зепоціріот" звітує перед "мудрим "нарідом" про результати своєї антиукраїнської діяльності .починаючи з 2019 року(((Ситуація на фронті складна. Україна відчуває гостру нестачу зброї, найбільше - систем ППО, Джерело: https://censor.net/ua/n3576357
26.09.2025 15:55 Відповісти
❗️ Ці ракети долетять до кремля: Зеленський попросив надати Україні ракети Tomahawk з дальністю польоту є +1600 км», пише The Telegraph
26.09.2025 15:58 Відповісти
Так розАвий фламінга 3000 летить. Чи міфічна зброя як і міфічний супутник притули за млрд - не дуже ефективна в реальності ?
26.09.2025 16:03 Відповісти
а куди ти її діваєш
26.09.2025 16:00 Відповісти
За что нам такое недоразумение
26.09.2025 16:04 Відповісти
26.09.2025 16:05 Відповісти
І лише тільки зброї?
А людських ресурсів, що тануть на очах!?
Чому не запровадять мобілізацію та відміну бронювання для "залізно заброньованих" так званих "викладачів", "лікарів", "юристів", "чиновників", "силовиків", що вже роками лише рахуються десь у закладах освіти, науки, охорони здоров'я, а по суті - ухиляються!
Де перевірки на наявність "мертвих душ"від МОН, МОЗ, МО!?!
26.09.2025 16:13 Відповісти
А що там міндіч - бізнес-партнер Боневтіка, не хоче поділитися вкраденими 7 мільярдів евро з оборони? Цілком вистачить на створення своєї системи ППО. А якщо ще і Гезніков поділиться грошима, які вкрав на яйцях, то і "Нептуни" можна клепати сотнями.
26.09.2025 16:48 Відповісти
 
 