Ситуація на фронті складна. Україна відчуває гостру нестачу зброї, найбільше – систем ППО, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що ситуація на фронті залишається важкою, зокрема через брак зброї.

Про це 26 вересня він сказав в інтерв'ю Axios, інформує Цензор.НЕТ.

На запитання журналіста про те, що "Україна не програє, але й не виграє", Зеленський відповів "Так".

"Україна відчуває гостру нестачу зброї, зокрема дронів, артилерії, ракет. Наша найбільша проблема - брак ППО", - сказав президент.

Зеленський додав, що українські Сили оборони не зможуть зрівнятися з Росією за кількістю озброєнь, але діють у межах воєнного права і завдають ударів тільки по військових цілях, на відміну від країни-агресорки.

Він попередив, що в разі нових масованих атак по енергетиці з боку РФ Україна могла б завдати ударів по енергетичній інфраструктурі агресора — за умови отримання більш потужної зброї від США.

