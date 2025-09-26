Ситуация на фронте сложная. Украина испытывает острую нехватку оружия, больше всего — систем ПВО, — Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ситуация на фронте остается тяжелой, в том числе из-за нехватки оружия.
Об этом 26 сентября он сказал в интервью Axios, информирует Цензор.НЕТ.
На вопрос журналиста о том, что "Украина не проигрывает, но и не выигрывает", Зеленский ответил "Да".
"Украина испытывает острую нехватку оружия, в частности дронов, артиллерии, ракет. Наша самая большая проблема - нехватка ПВО", - сказал президент.
Зеленский добавил, что украинские Силы обороны не смогут сравниться с Россией по количеству вооружений, но действуют в рамках военного права и наносят удары только по военным целям, в отличие от страны-агрессора.
Он предупредил, что в случае новых массированных атак по энергетике со стороны РФ Украина могла бы нанести удары по энергетической инфраструктуре агрессора - при условии получения более мощного оружия от США.
