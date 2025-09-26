РУС
Ситуация на фронте сложная. Украина испытывает острую нехватку оружия, больше всего — систем ПВО, — Зеленский

Зеленский заявил, что ситуация на фронте сложная

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ситуация на фронте остается тяжелой, в том числе из-за нехватки оружия.

Об этом 26 сентября он сказал в интервью Axios, информирует Цензор.НЕТ.

На вопрос журналиста о том, что "Украина не проигрывает, но и не выигрывает", Зеленский ответил "Да".

"Украина испытывает острую нехватку оружия, в частности дронов, артиллерии, ракет. Наша самая большая проблема - нехватка ПВО", - сказал президент.

Зеленский добавил, что украинские Силы обороны не смогут сравниться с Россией по количеству вооружений, но действуют в рамках военного права и наносят удары только по военным целям, в отличие от страны-агрессора.

Он предупредил, что в случае новых массированных атак по энергетике со стороны РФ Украина могла бы нанести удары по энергетической инфраструктуре агрессора - при условии получения более мощного оружия от США.

Зеленский Владимир (22060) оружие (10440) война в Украине (6301)
"За умови".Тепер крім Порошенка ще Трамп в усьому винний
26.09.2025 15:32
але ти, курва брехлива, разом зі своїми міндічами-чернишовими, стараєтеся з усіх сил, щоб у нас зброї було ще менше, бо мародерити мільярдами доларів, навіть вже не гривень... Чому немає зброї? То підійди до дзеркала і там побачиш головну проблему і зради і мародерства і цинічної невпинної брехні... Бо знов така "подводочка" що мовляв знов хтось винен, а ти типу нє прі чьом, увесь в білому та нікаму нічєво нє должен??? Хуцпата мерзота.
26.09.2025 15:42
Чому мовчить всесвітній масонський уряд?!
26.09.2025 15:34
"За умови".Тепер крім Порошенка ще Трамп в усьому винний
26.09.2025 15:32
Чому мовчить всесвітній масонський уряд?!
26.09.2025 15:34
Якось я запитав у знайомого єврея чому багато його одноплемінників недолюблюють українців, він філософські відповів, що мабуть це через те, що геніальних людей у вас народжується більше ніж у них)
26.09.2025 15:47
А колись...
Гостра Недостача Асфальту,
Коли потрібно було думати про війско.
26.09.2025 15:35
"Ми очікуємо від партнерів те, що обіцяємо "мудрому наріду", що виготовимо самі"
26.09.2025 15:35
"Україна відчуває гостру нестачу зброї, зокрема дронів, артилерії, ракет. Наша найбільша проблема - брак ППО" - допровідь закінчив (Юстос - Алексу агент Козиря - пуйлу)
26.09.2025 15:36
Такой могучий ВПК, шо на экспорт собираются поставлять и тут облом от Зегевары(острая нехватка всего).
26.09.2025 15:40
Іноземцям так каже, щоб не розслаблялися.
26.09.2025 15:50
але ти, курва брехлива, разом зі своїми міндічами-чернишовими, стараєтеся з усіх сил, щоб у нас зброї було ще менше, бо мародерити мільярдами доларів, навіть вже не гривень... Чому немає зброї? То підійди до дзеркала і там побачиш головну проблему і зради і мародерства і цинічної невпинної брехні... Бо знов така "подводочка" що мовляв знов хтось винен, а ти типу нє прі чьом, увесь в білому та нікаму нічєво нє должен??? Хуцпата мерзота.
26.09.2025 15:42
А дефицита 18-22 она не ощущает, лицемер!
26.09.2025 15:43
"зепоціріот" звітує перед "мудрим "нарідом" про результати своєї антиукраїнської діяльності .починаючи з 2019 року(((Ситуація на фронті складна. Україна відчуває гостру нестачу зброї, найбільше - систем ППО
26.09.2025 15:55
❗️ Ці ракети долетять до кремля: Зеленський попросив надати Україні ракети Tomahawk з дальністю польоту є +1600 км», пише The Telegraph
26.09.2025 15:58
Так розАвий фламінга 3000 летить. Чи міфічна зброя як і міфічний супутник притули за млрд - не дуже ефективна в реальності ?
26.09.2025 16:03
а куди ти її діваєш
26.09.2025 16:00
 
 