1 760 28

Теперь Трамп доверяет мне гораздо больше в отношении фронта, чем Путину, - Зеленский

Зеленский: Трамп теперь доверяет мне больше, чем Путину

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что лидер США Дональд Трамп доверяет больше ему относительно ситуации на фронте, чем российскому диктатору Владимиру Путину.

Об этом он сказал во время пресс-брифинга в Нью-Йорке по итогам встречи с президентом Дональдом Трампом, информирует Цензор.НЕТ.

По словам Зеленского, американский лидер владеет очень важной информацией о ситуации на фронте.

"Трамп постепенно понял, что Путин делился с ним информацией, которая была далека от правды на поле боя. Теперь он доверяет гораздо больше мне, потому что информацией, которой владеет наша разведка, мы делимся с нашими партнерами. В сентябре мы деоккупировали 360 км² и мы контролируем определенное количество российских военных, которые попали в окружение", - подчеркнул он.

Зеленский убежден, президент США - это тот, кто может изменить "в корне все".

Он отметил, что Россия пытается распространить войну, а президент США Трамп согласен с этим мнением.

"Я сказал ему, что Путин не будет ждать завершения войны в Украине. Вместо этого он будет пытаться искать слабые места в Европе в страну членов НАТО, он будет пытаться это сделать. Вчера вы видели дроны в Дании, Норвегии - то ли с территории Беларуси, то ли из России. Мы имеем полную картинку по дронам. Далее - Румыния, Польша. Путин использует различные типы дальнобойных дронов для того, чтобы посмотреть на состояние готовности Европы. Я не знаю, какую страну он выберет, но Европа готова", - добавил президент Украины.

Зеленский Владимир Трамп Дональд война в Украине
+21
Трамп завтра забуде, що з тобою зустрічався...
23.09.2025 23:01 Ответить
+16
Дурень думкою багатіє.
23.09.2025 22:57 Ответить
+16
Сказочный ******* ...
Но деньги тырить умеет!!!!
И не мелочь по карманам...
23.09.2025 22:58 Ответить
Почалося
23.09.2025 22:57 Ответить
тепер тижднів 2-3 буде срати своїми ....
Ну Ви зрозуміли!)))
23.09.2025 23:11 Ответить
Тиждень. Потім DeepStateMap опублікує реальні дані за вересень.
23.09.2025 23:54 Ответить
Зелі, вибачте мені, вдалося, війну перевести в 2026 рік.
23.09.2025 23:00 Ответить
Він і у 30-й переведе.

Цей дощ надовго і від ЗЄ не залежить нічого від слова *****.
23.09.2025 23:28 Ответить
😁
23.09.2025 22:58 Ответить
Хто б це заперечив, ще 2-3 зустрічі Зеленського з Трампом, .....і Дональд буде більше довіряти йому, чим Меланії.
23.09.2025 23:00 Ответить
осіннє загострення хронічних хвороб почалось , у обох...
23.09.2025 23:01 Ответить
Трамп мріє стати диктатором і вчиться цього в путіна, ти там поки ні до чого.
23.09.2025 23:02 Ответить
Молодець.
23.09.2025 23:07 Ответить
тепер тобі трамп як кремлівський агент - агенту , довіряє ... але тобі мудило зелене 🤡 ,не довіряє народ України !!! нарциз засмоктаний !...
23.09.2025 23:08 Ответить
Рівень інтелектуального розвитку цього організму - підліток 12-15 років. Але цьому інфантилу 48 р. і цей набір клітин виконує роль президента воюючої країни
23.09.2025 23:09 Ответить
Ну куди тебе тягне, накуя таке ляпати.
23.09.2025 23:14 Ответить
У трямпа сімнадцять розвідувальних органів... трямп точно знає все що на фронті відбувається... точно знає хто що краде і куди виводить..
23.09.2025 23:15 Ответить
Правильно казате не "Тепер", а "Сьогодні"!
ДовбоДід завтра проспиться, забуде, шось примариться і айда знову все поколу...
23.09.2025 23:18 Ответить
Після зустрічі з Трампом, журналістка ТСН Кошеленко в прямому ефірі на каналі Ютуб-ТСН, запитала у Зеленського, як завершились переговори, він їй жестом показав; підняв палець вгору. Правда Кошеленко не сказала,.....ЯКИЙ?
23.09.2025 23:20 Ответить
А тобі,взагалі,довіряти можна,брехло?
23.09.2025 23:25 Ответить
Дайте ему селёдки
23.09.2025 23:26 Ответить
Це така ж помилка, як довіряти *****.

Бо ЗЄ, як і ***** від своїх холуїв не отримує об'єктивної інформації та ще прибріхує від себе.
23.09.2025 23:26 Ответить
23.09.2025 23:29 Ответить
Молодец Зе!
23.09.2025 23:44 Ответить
Найвеличніший лідОр ********** такий наївний.
23.09.2025 23:53 Ответить
Два балабола. Тількі дія має значення. Дії Трапа проти нас.
23.09.2025 23:55 Ответить
Глухий сказав почуємо , сліпий сказав побачимо.....Хіба можна вірити Трампу?
24.09.2025 00:11 Ответить
 
 