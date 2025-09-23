Теперь Трамп доверяет мне гораздо больше в отношении фронта, чем Путину, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что лидер США Дональд Трамп доверяет больше ему относительно ситуации на фронте, чем российскому диктатору Владимиру Путину.
Об этом он сказал во время пресс-брифинга в Нью-Йорке по итогам встречи с президентом Дональдом Трампом, информирует Цензор.НЕТ.
По словам Зеленского, американский лидер владеет очень важной информацией о ситуации на фронте.
"Трамп постепенно понял, что Путин делился с ним информацией, которая была далека от правды на поле боя. Теперь он доверяет гораздо больше мне, потому что информацией, которой владеет наша разведка, мы делимся с нашими партнерами. В сентябре мы деоккупировали 360 км² и мы контролируем определенное количество российских военных, которые попали в окружение", - подчеркнул он.
Зеленский убежден, президент США - это тот, кто может изменить "в корне все".
Он отметил, что Россия пытается распространить войну, а президент США Трамп согласен с этим мнением.
"Я сказал ему, что Путин не будет ждать завершения войны в Украине. Вместо этого он будет пытаться искать слабые места в Европе в страну членов НАТО, он будет пытаться это сделать. Вчера вы видели дроны в Дании, Норвегии - то ли с территории Беларуси, то ли из России. Мы имеем полную картинку по дронам. Далее - Румыния, Польша. Путин использует различные типы дальнобойных дронов для того, чтобы посмотреть на состояние готовности Европы. Я не знаю, какую страну он выберет, но Европа готова", - добавил президент Украины.
Ну Ви зрозуміли!)))
Но деньги тырить умеет!!!!
И не мелочь по карманам...
Цей дощ надовго і від ЗЄ не залежить нічого від слова *****.
ДовбоДід завтра проспиться, забуде, шось примариться і айда знову все поколу...
Бо ЗЄ, як і ***** від своїх холуїв не отримує об'єктивної інформації та ще прибріхує від себе.