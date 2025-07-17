Зеленский о сходстве с Трампом: "Мы – выбор нашего народа"
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что его способ мышления и решения проблем отражает способ мышления американского лидера Дональда Трампа. Также оба разделяют одни и те же ценности.
Об этом глава государства сказал в интервью New York Post, информирует Цензор.НЕТ.
"Прежде всего, мы являемся выбором нашего народа... и мы, безусловно, разделяем те же ценности, что и наш народ. Несмотря на расстояние, между ценностями и подходами к жизни нет никакой разницы. Разные идентичности, разные обычаи, разные черты характера, разные страны. Но, я думаю, у нас одни и те же ценности", - отметил Зеленский.
"Я думаю, что каждый американец будет защищать свою семью с оружием в руках. Каждый из них", - заметил он, добавив, что "бесценная" нормальность украинской жизни, включая такие простые вещи, как семейные ужины, была "отобрана" после вторжения России в феврале 2022 года.
Когда его спросили о конкретных сходствах между ним и 79-летним Трампом, Зеленский сначала улыбнулся.
"Со мной? Я очень живой человек. Я думаю, что нужно быть как можно более энергичным. Надо поддерживать энергию. Никогда нельзя сдаваться, надо побеждать. Я думаю, что это вещи и сигналы, которые понимает президент Трамп.
Я такой человек, и [после вторжения России] стало абсолютно ясно, что мы никуда не уйдем, никто не уйдет, мы будем бороться и будем стоять до конца", - подчеркнул Зеленский.
Президент Украины также отметил, что имеет деловой опыт ведения бизнеса, как и Трамп, поэтому научился "очень быстро принимать решения".
"Я не имею большого бюрократического опыта в бизнесе, хотя я был президентом в течение многих лет, но, тем не менее, я пришел из бизнеса, где решения принимаются очень быстро. Иногда нужно принять удар... Также очень важно всегда быть на ногах. Я думаю, что этот деловой опыт очень понятен президенту Трампу, и он также очень понятен мне", - добавил Зеленский.
Зеленский назвал бизнес-подход Украины, а не бюрократический, к наращиванию производства дронов как нечто, что Трамп мог бы оценить.
Он рассказал, что под его президентством Украина "создала отрасль беспилотников... вне всех бюрократических форматов".
"Когда мы начали производство, я открыл много различных возможностей для частного сектора, и с почти нулевого участия частного сектора в обороне мы сегодня достигли 70%", - добавил Зеленский.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Ти Ваня Полужопін з Лахти.
А "Хрустальну Сову" засунь собі в ****.
Ну, не маленький, сам знаєш куди засовують непрошені призи.
"Надо просто перестать стрелять"
"Посмотреть ***** в глаза"
"Стереть границы в своей голове"
"***** тоже хочет мира"
"В войне виноват предшественник, она была ему выгодна"
"Закончу войну за 24 часа\100 дней\год"
...
Когда говоришь одну из фраз приходится уточнять кто автор - Зеленский или Трамп. Интересно, как Зеле понимать что в США сейчас сидит его полная копия?
Думаю - вони вже домовились
щодо вибачень - не стежив за що він вибачався.
ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА ВЛАДИМИРА ЗЕЛЕНСКОГО
1."Сразу хочу заверить - иду на один срок, чтобы изменить систему ради будущего. Буду честным и преданным Украине и передам ее в руки нового поколения политиков"
2. Первым законопроектом будет "О народовластии" "В нем мы вместе закрепим механизм, по которому только народ Украины будет формировать основные задачи для власти через референдумы и другие формы прямой демократии"
3. Изменения начнутся с поста президента. "Мои законопроекты в этом направлении: "О снятии неприкосновенности с президента Украины, народных депутатов и судей", "Об импичменте президента Украины", "Об отзыве народного депутата Украины"
4.Выборы в парламент и местные советы будут проводиться исключительно по открытым спискам, а за "кнопкодавство" и "депутатские прогулы" депутатов будут наказывать лишением депутатского мандата.
5.Будет проведена судебная реформа. "Для простых споров - мировые судьи, избираемые народом. Для уголовных преступлений - эффективный суд присяжных, состоящий из народа"
Так про це ж і мова !
2004 - бандитам тюрми !
2009 - кінець епохи бідності
2014 - АТО за кілька днів ...
Нічого в нас не змінюється !
там взагалі такі обіцянки що попередникам і не снились
Якщо в голові розуму немає.
Але схоже більше на сасю хрущатіка
що по зеленському? досі подобається; виконав все, що обіцяв; законодавства жодного разу не порушив; оточення - незалежне, компетентне та чесне?
Саме так - ви цих народів - діагноз та вирок
Ми обидва працюємо под прикриттям...
Одна ,,школа"
в Африкувсеми известными "министрами обороны" а также интернациональной "помощью" при еще совке и т.д. и т.п. может надо меньше воровать и не платить по ляму в месяц директорам, руководителям (а также коллегам и причастным "министрам") и остальным "эффектиным менеджерам" "убыточных" госпредприятий которые потом(уже) прихватизируют(овали) и распиливают(ли) на металл, а потом послами в иностранные государства, чтобы не спросили. да та же Северная Корея кацапам влегкую продала (реактивную) артиллерию и кучу снарядов - скорее всего даже не бракованных.
Трамп-вибір амер.народу.
Зеленський -українського народу,вибирав то на 5 років,з з горем пополам,до 30.05.24
А так ЗЄ по маштабам та можливостям - гнійний прищ у порівнянні з Трампом.