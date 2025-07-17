Зеленский о сходстве с Трампом: "Мы – выбор нашего народа"

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что его способ мышления и решения проблем отражает способ мышления американского лидера Дональда Трампа. Также оба разделяют одни и те же ценности.

Об этом глава государства сказал в интервью New York Post, информирует Цензор.НЕТ.

"Прежде всего, мы являемся выбором нашего народа... и мы, безусловно, разделяем те же ценности, что и наш народ. Несмотря на расстояние, между ценностями и подходами к жизни нет никакой разницы. Разные идентичности, разные обычаи, разные черты характера, разные страны. Но, я думаю, у нас одни и те же ценности", - отметил Зеленский.

"Я думаю, что каждый американец будет защищать свою семью с оружием в руках. Каждый из них", - заметил он, добавив, что "бесценная" нормальность украинской жизни, включая такие простые вещи, как семейные ужины, была "отобрана" после вторжения России в феврале 2022 года.

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Когда его спросили о конкретных сходствах между ним и 79-летним Трампом, Зеленский сначала улыбнулся.

"Со мной? Я очень живой человек. Я думаю, что нужно быть как можно более энергичным. Надо поддерживать энергию. Никогда нельзя сдаваться, надо побеждать. Я думаю, что это вещи и сигналы, которые понимает президент Трамп.

Я такой человек, и [после вторжения России] стало абсолютно ясно, что мы никуда не уйдем, никто не уйдет, мы будем бороться и будем стоять до конца", - подчеркнул Зеленский.

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Президент Украины также отметил, что имеет деловой опыт ведения бизнеса, как и Трамп, поэтому научился "очень быстро принимать решения".

"Я не имею большого бюрократического опыта в бизнесе, хотя я был президентом в течение многих лет, но, тем не менее, я пришел из бизнеса, где решения принимаются очень быстро. Иногда нужно принять удар... Также очень важно всегда быть на ногах. Я думаю, что этот деловой опыт очень понятен президенту Трампу, и он также очень понятен мне", - добавил Зеленский.

Зеленский назвал бизнес-подход Украины, а не бюрократический, к наращиванию производства дронов как нечто, что Трамп мог бы оценить.

Он рассказал, что под его президентством Украина "создала отрасль беспилотников... вне всех бюрократических форматов".

"Когда мы начали производство, я открыл много различных возможностей для частного сектора, и с почти нулевого участия частного сектора в обороне мы сегодня достигли 70%", - добавил Зеленский.

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