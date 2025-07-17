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Новости Зеленский о Трампе Отношения Зеленского и Трампа
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Зеленский о сходстве с Трампом: "Мы – выбор нашего народа"

Зеленский рассказал о сходстве с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что его способ мышления и решения проблем отражает способ мышления американского лидера Дональда Трампа. Также оба разделяют одни и те же ценности.

Об этом глава государства сказал в интервью New York Post, информирует Цензор.НЕТ.

"Прежде всего, мы являемся выбором нашего народа... и мы, безусловно, разделяем те же ценности, что и наш народ. Несмотря на расстояние, между ценностями и подходами к жизни нет никакой разницы. Разные идентичности, разные обычаи, разные черты характера, разные страны. Но, я думаю, у нас одни и те же ценности", - отметил Зеленский.

"Я думаю, что каждый американец будет защищать свою семью с оружием в руках. Каждый из них", - заметил он, добавив, что "бесценная" нормальность украинской жизни, включая такие простые вещи, как семейные ужины, была "отобрана" после вторжения России в феврале 2022 года.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": У Трампа есть сила поставить Путина на колени. Он должен это почувствовать, - Зеленский

Когда его спросили о конкретных сходствах между ним и 79-летним Трампом, Зеленский сначала улыбнулся.

"Со мной? Я очень живой человек. Я думаю, что нужно быть как можно более энергичным. Надо поддерживать энергию. Никогда нельзя сдаваться, надо побеждать. Я думаю, что это вещи и сигналы, которые понимает президент Трамп.

Я такой человек, и [после вторжения России] стало абсолютно ясно, что мы никуда не уйдем, никто не уйдет, мы будем бороться и будем стоять до конца", - подчеркнул Зеленский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Байден не смог закончить войну, уверен, что Трамп сможет, - Зеленский

Президент Украины также отметил, что имеет деловой опыт ведения бизнеса, как и Трамп, поэтому научился "очень быстро принимать решения".

"Я не имею большого бюрократического опыта в бизнесе, хотя я был президентом в течение многих лет, но, тем не менее, я пришел из бизнеса, где решения принимаются очень быстро. Иногда нужно принять удар... Также очень важно всегда быть на ногах. Я думаю, что этот деловой опыт очень понятен президенту Трампу, и он также очень понятен мне", - добавил Зеленский.

Зеленский назвал бизнес-подход Украины, а не бюрократический, к наращиванию производства дронов как нечто, что Трамп мог бы оценить.

Он рассказал, что под его президентством Украина "создала отрасль беспилотников... вне всех бюрократических форматов".

"Когда мы начали производство, я открыл много различных возможностей для частного сектора, и с почти нулевого участия частного сектора в обороне мы сегодня достигли 70%", - добавил Зеленский.

Также читайте: Келлог убеждал Трампа учитывать проблемы, которые есть у Зеленского

Автор: 

Зеленский Владимир (21252) Трамп Дональд (6003) война в Украине (5244)


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Топ комментарии
+23
Я уже как-то об этом же и говорил. И повторю что уже писал.

"Надо просто перестать стрелять"
"Посмотреть ***** в глаза"
"Стереть границы в своей голове"
"***** тоже хочет мира"
"В войне виноват предшественник, она была ему выгодна"
"Закончу войну за 24 часа\100 дней\год"
...

Когда говоришь одну из фраз приходится уточнять кто автор - Зеленский или Трамп. Интересно, как Зеле понимать что в США сейчас сидит его полная копия?
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17.07.2025 17:02 Ответить
+23
Зеленський про схожість із Трампом - ми помилки нашого народу
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17.07.2025 17:02 Ответить
+16
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17.07.2025 17:14 Ответить
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Манія вєлічія, звіздіт до непрілічия.
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17.07.2025 17:07 Ответить
вибір з яким ми досі не визначились чи він був вдалим, чи все ж таки помилковим.
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17.07.2025 17:09 Ответить
наркоману подвоїли дозу ..........
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17.07.2025 18:03 Ответить
Ти зовсім не Andy Warhol.
Ти Ваня Полужопін з Лахти.
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17.07.2025 17:13 Ответить
Приємно, що все-таки інтелектуали відвідують Цензор. Ти перший замітив, що Андрій Варгола і Andy Warhol- це одна і та ж сама людина. "Хрустальну сову" в студію! Надіюсь ти мені пробачиш те, що я жидолюб. Так, так я насправді не хочу щоб повторилися жахи Освєнціму і тому трохи пригальмовую жидівську хуцпу.
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17.07.2025 17:22 Ответить
"Помітив", Ваня. Помітив, а не "замітив", understood?
А "Хрустальну Сову" засунь собі в ****.
Ну, не маленький, сам знаєш куди засовують непрошені призи.
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17.07.2025 18:00 Ответить
Ну чого непрошені? Ти Ізя її заслужив своєю неординарною ерудицією, тим більше, що це всього-навсього такий фігуральний вираз. Послухай, як ви там уживаєтесь: стільки розумних людей на такій невеликій території? Куди не глянь, всі розумні, нікого і обдурити.
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17.07.2025 18:47 Ответить
Я уже как-то об этом же и говорил. И повторю что уже писал.

"Надо просто перестать стрелять"
"Посмотреть ***** в глаза"
"Стереть границы в своей голове"
"***** тоже хочет мира"
"В войне виноват предшественник, она была ему выгодна"
"Закончу войну за 24 часа\100 дней\год"
...

Когда говоришь одну из фраз приходится уточнять кто автор - Зеленский или Трамп. Интересно, как Зеле понимать что в США сейчас сидит его полная копия?
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17.07.2025 17:02 Ответить
Чудово !
Думаю - вони вже домовились
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17.07.2025 17:07 Ответить
Типа "Два дебила - это сила"?
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17.07.2025 17:14 Ответить
Типу - після угоди про надра Тромб вже не говорить про "нелегітимність" Зеленського . Юлька і Порох літали на оглядини - не сподобались ... Зеленський й надалі буде Президентом України .
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17.07.2025 17:20 Ответить
С таким Верховным еще большой вопрос что будет с Украиной. И это он для этого на днях пропихнул для себя "золотой парашут" множественного гражданства. Чтобы и дальше типа быть президентом? Аж десять раз - это закон "запасной аэродром", закон беглеца. Его принятие позволяет убедиться что Зеля уже достаточно хорошо понимает свое не слишком далекое будущее.
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17.07.2025 17:30 Ответить
А ему есть чем понимать, тупому торчку?
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17.07.2025 19:50 Ответить
Не за *ато*. Не пересмикуйте.
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17.07.2025 17:34 Ответить
не під тим коментарем відписався (той нижче, авторства обліковий запис).
щодо вибачень - не стежив за що він вибачався.
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17.07.2025 17:40 Ответить
Все навпаки, це Зеленський копія Трампа.
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17.07.2025 17:13 Ответить
Згідни.Вони схожі.Обидва .....
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17.07.2025 17:02 Ответить
Зеленський про схожість із Трампом - ми помилки нашого народу
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17.07.2025 17:02 Ответить
Пізно Вова ! Орбан вилизує краще ...
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17.07.2025 17:03 Ответить
Кто то привез в офис забористую химию.
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17.07.2025 17:03 Ответить
Тут він правий. Один - пиз..ць для України, а інший - для всього демократичного світу
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17.07.2025 17:03 Ответить
Єдине, на що схожий Віслюк - це жопа Арахамії, і зовнішньо і за світоглядом.
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17.07.2025 17:04 Ответить
Зеленський кидало свого народу.
ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА ВЛАДИМИРА ЗЕЛЕНСКОГО
1."Сразу хочу заверить - иду на один срок, чтобы изменить систему ради будущего. Буду честным и преданным Украине и передам ее в руки нового поколения политиков"
2. Первым законопроектом будет "О народовластии" "В нем мы вместе закрепим механизм, по которому только народ Украины будет формировать основные задачи для власти через референдумы и другие формы прямой демократии"
3. Изменения начнутся с поста президента. "Мои законопроекты в этом направлении: "О снятии неприкосновенности с президента Украины, народных депутатов и судей", "Об импичменте президента Украины", "Об отзыве народного депутата Украины"
4.Выборы в парламент и местные советы будут проводиться исключительно по открытым спискам, а за "кнопкодавство" и "депутатские прогулы" депутатов будут наказывать лишением депутатского мандата.
5.Будет проведена судебная реформа. "Для простых споров - мировые судьи, избираемые народом. Для уголовных преступлений - эффективный суд присяжных, состоящий из народа"
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17.07.2025 17:05 Ответить
Хтось обіцяв - "АТО повинно тривати лічені дні ..." (весна 2014) - і тільки завдяки цьому проліз в президенти ... щоправда , потім , за такі обіцянки йому вибачатися довелось - але все одно не допомогло ...))
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17.07.2025 17:09 Ответить
Елітний зебіл прискакав
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17.07.2025 17:10 Ответить
А навіщо ти прискакав ? Скачи тепер обратно ...))
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17.07.2025 17:17 Ответить
Той хоч вибачався, а цей на всіх грає, як на пваніно.
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17.07.2025 17:17 Ответить
Вибачаються люди, а бидло тупе вибачається тільки перед ослолюбами.
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17.07.2025 19:52 Ответить
Де ти бачиш з вище перерахованого, хоч однин пункт щодо війни, його нема... Є зовсім інші обіцянки, які маючи конституційну більшість в парламенті можна було виконати за пів року, а ні Зеленський з цим кинув виборців, в принципі, як і всі решта підари які займали цю посаду до нього...
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17.07.2025 17:19 Ответить
як і всі решта ...
Так про це ж і мова !
2004 - бандитам тюрми !
2009 - кінець епохи бідності
2014 - АТО за кілька днів ...
Нічого в нас не змінюється !
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17.07.2025 17:25 Ответить
100% Кожного разу наїбалово виборців)) а потім всі стогнуть, ось винні барани 73%, що проголосували за ЗЕ, ні не барани винні вони проголосували за чіткі обіцянки, а винна система яка дозволяє підарам, залишатись при кориті влади не виконавши обіцянок, на основі яких люди найняли їх на роботу!!!
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17.07.2025 17:30 Ответить
100%
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17.07.2025 19:27 Ответить
а чого ж запнувся за 2019 ? якось невдобно писати так ?
там взагалі такі обіцянки що попередникам і не снились
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17.07.2025 17:42 Ответить
Це не Лєонід Днєпр? Стилістика схожа.
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17.07.2025 17:45 Ответить
Мені все одно хто це.
Якщо в голові розуму немає.
Але схоже більше на сасю хрущатіка
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17.07.2025 17:48 Ответить
чому не змінюється? до 2019 року такої кількості професійних членограїв у владі ніколи не було!
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17.07.2025 19:02 Ответить
з порошенко розібрались: ато не закінчив, вибачився, програв вибори..
що по зеленському? досі подобається; виконав все, що обіцяв; законодавства жодного разу не порушив; оточення - незалежне, компетентне та чесне?
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17.07.2025 17:38 Ответить
А сталося продажа землі , надра віддав щоб і далі сидіти нелегітимно,якесь множине громадянство для таких як він Українців,
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17.07.2025 17:43 Ответить
Закон про імпичмент, прийнятий клоунами прописаний так, що об'явити той імпічмент практично не реально.
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17.07.2025 17:54 Ответить
100%, право на імпічмент мають мати виборці, а не продажні шкури в Раді, рила яких регулярно скуповують олігархи.
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17.07.2025 17:59 Ответить
А ще Зеленський казав, що цензура - це добре. Пересічні чомусь цього не помітили.
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17.07.2025 18:08 Ответить
Так ви вибір безмозглого,дегенеративного народу,треба ще добавити що ви вирок адекватному,мислячому ,волелюбному народу.
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17.07.2025 17:06 Ответить
Ви обидва вибір не народу а тупого недолугого населення.
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17.07.2025 17:07 Ответить
Тупе, недолуге населення, це бiльшiсть виборцiв, котрi мали б, та не прийшли на голосування. Бо в реалiях проголосувалo бiля 40% вiд всих виборцiв.
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17.07.2025 17:13 Ответить
Накшталт тебе. Ти за кого голосував?
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17.07.2025 18:10 Ответить
Цiнностi однi й тi ж...Трамп бульдозером , тебе ж "гвалтував" поступитися пынi, бо бачиш ти не маеш козирiв... ти такий же , каароч, яке iхало , таке й здибало... тiпо, НiЧОГО НiКОМУ НЕ ВИННi ...
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17.07.2025 17:07 Ответить
ви обидва величезні помилки своіх народів...
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17.07.2025 17:10 Ответить
"мені 79 і я не лох!" (С) )) а от маланка про ціни на скумбрію та кількість смачних та корисних блюд з неї, точно!, нічого не скаже )))
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17.07.2025 17:13 Ответить
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17.07.2025 17:14 Ответить
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17.07.2025 17:14 Ответить
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17.07.2025 17:14 Ответить
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17.07.2025 17:15 Ответить
мИ вже не Черч1ль. мИ тепер ТРАМП.
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17.07.2025 17:18 Ответить
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17.07.2025 17:21 Ответить
То є так , 76 відсотків па пріколу наробили справ, що роки потім будемо розгрібати це "надпотужнє" керування..
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17.07.2025 17:19 Ответить
Ми - вирок нашого народу
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17.07.2025 17:19 Ответить
Прирівняв Моську до Слона.
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17.07.2025 17:20 Ответить
"Ми - вибір нашого народу"

Саме так - ви цих народів - діагноз та вирок
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17.07.2025 17:20 Ответить
Пізно ти всрався лизати дупу ,для Трампа ти відпрацьований гандон ,який він викине за першої-ліпшої нагоди.
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17.07.2025 17:22 Ответить
Біба і Боба.
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17.07.2025 17:22 Ответить
Шашличний хотів увесь у дупу Трампу залізти, але застрягли титанові яйця
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17.07.2025 17:24 Ответить
ДЕБІЛ...Ну що тут скажеш..
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17.07.2025 17:24 Ответить
Вова ти своїх виборців вклав в могили і тепер вже байдуже чи ми виграємо чи капітулюємо бо ти все загадив і просрав.
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17.07.2025 17:26 Ответить
Приходить думка....
Ми обидва працюємо под прикриттям...
Одна ,,школа"
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17.07.2025 17:28 Ответить
Ну, хоч раз правду сказав: "ми обидва ******* на всю голову"
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17.07.2025 17:29 Ответить
скоріше вирок
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17.07.2025 17:31 Ответить
и как же гребаный совок наклепал столько оружия без "приватного виробництва", что кацапы (и мы) до сих пор им стреляем после всяких 30 летних распилов, взрывов складов, мелкой и не очень продажей всякими прапорщиками, и оптовыми партиями в Африку всеми известными "министрами обороны" а также интернациональной "помощью" при еще совке и т.д. и т.п. может надо меньше воровать и не платить по ляму в месяц директорам, руководителям (а также коллегам и причастным "министрам") и остальным "эффектиным менеджерам" "убыточных" госпредприятий которые потом(уже) прихватизируют(овали) и распиливают(ли) на металл, а потом послами в иностранные государства, чтобы не спросили. да та же Северная Корея кацапам влегкую продала (реактивную) артиллерию и кучу снарядов - скорее всего даже не бракованных.
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17.07.2025 17:34 Ответить
Ля его попаяло. Норм шмаль в оп поставляют
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17.07.2025 17:34 Ответить
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17.07.2025 17:40 Ответить
Легітимний 2 рік як захватив владу , і устроївся у завгоспа суфлером через компромат
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17.07.2025 17:40 Ответить
У цього дегрота вже геть дах поїхав. Наобирали, імбецили зелені...
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17.07.2025 17:41 Ответить
Прострочений покидьок !
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17.07.2025 17:42 Ответить
Свіжа порція лайна для Трампа. Не знаю, звісно, як Трампу, але мені було би огидно, якби зеленський сказав, що схожий зі мною. Ти ще братом обізви, зеленомордий покидьок. Чергова спроба погіршити і без того погані стосунки з США. Буратіна відробляє чергове завдання кремля, яке передали через Козиря.
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17.07.2025 17:50 Ответить
тобто фразу "ми всі президенти" тепер Оманська Гнида пропонує трактувати "ми всі кінчене гівно"
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17.07.2025 17:56 Ответить
"Зеленський про схожість із Трампом: "Ми - вибір нашого народу".
Трамп-вибір амер.народу.
Зеленський -українського народу,вибирав то на 5 років,з з горем пополам,до 30.05.24
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17.07.2025 17:58 Ответить
"Я думаю, що кожен американець захищатиме свою сім'ю зі зброєю в руках. Кожен з них", на відміну від мене.чотириразового "ухилянта" ,котрий як президент ,відправив перед загрозою рашисткого вбивці свою сім'ю в іншу країну...
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17.07.2025 18:06 Ответить
Обоє втулені завдяки блискуче проведеним спецопераціям фсб при допомозі бидла.
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17.07.2025 18:14 Ответить
Схожість обмежується виключно замашкамм - обидва тупізні з тиранічними замашками.

А так ЗЄ по маштабам та можливостям - гнійний прищ у порівнянні з Трампом.
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17.07.2025 18:20 Ответить
ти - психічнохворий.
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17.07.2025 18:28 Ответить
Якщо про рашистів, то да: обидва прогинаєтесь...
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17.07.2025 18:31 Ответить
Єдина схожість в тому, що в Украіні і в США нарід в більшості своій на жаль виявився ласий до халяви і падкий на популізм, і радісно і не думаючи обрав того , хто більше і яскравіше всіх наобіцяв миру, процвітання, великих зарплат і збагачення....
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17.07.2025 18:32 Ответить
як звуть людину, яка не розуміє, що він дебіл. звісно це Ефект Даннінга-Крюгера.
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17.07.2025 18:36 Ответить
Не вибір, а вирок.
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17.07.2025 19:15 Ответить
"Ми - вибір НАШОГО народу". А чи українці - то ТВІЙ народ, падлюка хрипата? Хіба що, у сенсі власності.
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17.07.2025 19:48 Ответить
 
 