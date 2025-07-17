Зеленський про схожість із Трампом: "Ми – вибір нашого народу"
Президент України Володимир Зеленський вважає, що його спосіб мислення і розв'язання проблем відображає спосіб мислення американського лідера Дональда Трампа. Також обидва поділяють одні й ті самі цінності.
Про це голова держави сказав в інтерв'ю New York Post, інформує Цензор.НЕТ.
"Насамперед, ми є вибором нашого народу... і ми, безумовно, поділяємо ті самі цінності, що й наш народ. Попри відстань, між цінностями та підходами до життя немає жодної різниці. Різні ідентичності, різні звичаї, різні риси характеру, різні країни. Але, я думаю, у нас одні й ті самі цінності", - зазначив Зеленський.
"Я думаю, що кожен американець захищатиме свою сім'ю зі зброєю в руках. Кожен з них", - зауважив він, додавши, що "безцінна" нормальність українського життя, включаючи такі прості речі, як сімейні вечері, була "відібрана" після вторгнення Росії в лютому 2022 року.
Коли його запитали про конкретні подібності між ним і 79-річним Трампом, Зеленський спочатку посміхнувся.
"Зі мною? Я дуже жвава людина. Я думаю, що потрібно бути якомога енергійнішим. Треба підтримувати енергію. Ніколи не можна здаватися, треба перемагати. Я думаю, що це речі й сигнали, які розуміє президент Трамп.
Я така людина, і [після вторгнення Росії] стало абсолютно ясно, що ми нікуди не підемо, ніхто не піде, ми будемо боротися і будемо стояти до кінця", - наголосив Зеленський.
Президент України також зазначив, що має діловий досвід ведення бізнесу, як і Трамп, тому навчився "дуже швидко ухвалювати рішення".
"Я не маю великого бюрократичного досвіду в бізнесі, хоча я був президентом протягом багатьох років, але, з усім тим, я прийшов з бізнесу, де рішення ухвалюються дуже швидко. Іноді потрібно прийняти удар... Також дуже важливо завжди бути на ногах. Я думаю, що цей діловий досвід дуже зрозумілий президенту Трампу, і він також дуже зрозумілий мені", - додав Зеленський.
Зеленський назвав бізнес-підхід України, а не бюрократичний, до нарощування виробництва дронів як щось, що Трамп міг би оцінити.
Він розповів, що під його президентством Україна "створила галузь безпілотників... поза всіма бюрократичними форматами".
"Коли ми почали виробництво, я відкрив багато різних можливостей для приватного сектора, і з майже нульової участі приватного сектора в обороні ми сьогодні досягли 70%", - додав Зеленський.
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Ти Ваня Полужопін з Лахти.
А "Хрустальну Сову" засунь собі в ****.
Ну, не маленький, сам знаєш куди засовують непрошені призи.
"Надо просто перестать стрелять"
"Посмотреть ***** в глаза"
"Стереть границы в своей голове"
"***** тоже хочет мира"
"В войне виноват предшественник, она была ему выгодна"
"Закончу войну за 24 часа\100 дней\год"
...
Когда говоришь одну из фраз приходится уточнять кто автор - Зеленский или Трамп. Интересно, как Зеле понимать что в США сейчас сидит его полная копия?
Думаю - вони вже домовились
щодо вибачень - не стежив за що він вибачався.
ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА ВЛАДИМИРА ЗЕЛЕНСКОГО
1."Сразу хочу заверить - иду на один срок, чтобы изменить систему ради будущего. Буду честным и преданным Украине и передам ее в руки нового поколения политиков"
2. Первым законопроектом будет "О народовластии" "В нем мы вместе закрепим механизм, по которому только народ Украины будет формировать основные задачи для власти через референдумы и другие формы прямой демократии"
3. Изменения начнутся с поста президента. "Мои законопроекты в этом направлении: "О снятии неприкосновенности с президента Украины, народных депутатов и судей", "Об импичменте президента Украины", "Об отзыве народного депутата Украины"
4.Выборы в парламент и местные советы будут проводиться исключительно по открытым спискам, а за "кнопкодавство" и "депутатские прогулы" депутатов будут наказывать лишением депутатского мандата.
5.Будет проведена судебная реформа. "Для простых споров - мировые судьи, избираемые народом. Для уголовных преступлений - эффективный суд присяжных, состоящий из народа"
Так про це ж і мова !
2004 - бандитам тюрми !
2009 - кінець епохи бідності
2014 - АТО за кілька днів ...
Нічого в нас не змінюється !
там взагалі такі обіцянки що попередникам і не снились
Якщо в голові розуму немає.
Але схоже більше на сасю хрущатіка
що по зеленському? досі подобається; виконав все, що обіцяв; законодавства жодного разу не порушив; оточення - незалежне, компетентне та чесне?
Саме так - ви цих народів - діагноз та вирок
Ми обидва працюємо под прикриттям...
Одна ,,школа"
в Африкувсеми известными "министрами обороны" а также интернациональной "помощью" при еще совке и т.д. и т.п. может надо меньше воровать и не платить по ляму в месяц директорам, руководителям (а также коллегам и причастным "министрам") и остальным "эффектиным менеджерам" "убыточных" госпредприятий которые потом(уже) прихватизируют(овали) и распиливают(ли) на металл, а потом послами в иностранные государства, чтобы не спросили. да та же Северная Корея кацапам влегкую продала (реактивную) артиллерию и кучу снарядов - скорее всего даже не бракованных.
Трамп-вибір амер.народу.
Зеленський -українського народу,вибирав то на 5 років,з з горем пополам,до 30.05.24
А так ЗЄ по маштабам та можливостям - гнійний прищ у порівнянні з Трампом.