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Новини Зеленський про Трампа Відносини Зеленського та Трампа
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Зеленський про схожість із Трампом: "Ми – вибір нашого народу"

Зеленський розповів про схожість із Трампом

Президент України Володимир Зеленський вважає, що його спосіб мислення і розв'язання проблем відображає спосіб мислення американського лідера Дональда Трампа. Також обидва поділяють одні й ті самі цінності.

Про це голова держави сказав в інтерв'ю New York Post, інформує Цензор.НЕТ.

"Насамперед, ми є вибором нашого народу... і ми, безумовно, поділяємо ті самі цінності, що й наш народ. Попри відстань, між цінностями та підходами до життя немає жодної різниці. Різні ідентичності, різні звичаї, різні риси характеру, різні країни. Але, я думаю, у нас одні й ті самі цінності", - зазначив Зеленський.

"Я думаю, що кожен американець захищатиме свою сім'ю зі зброєю в руках. Кожен з них", - зауважив він, додавши, що "безцінна" нормальність українського життя, включаючи такі прості речі, як сімейні вечері, була "відібрана" після вторгнення Росії в лютому 2022 року.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Трамп має силу поставити Путіна на коліна. Він повинен це відчути, - Зеленський

Коли його запитали про конкретні подібності між ним і 79-річним Трампом, Зеленський спочатку посміхнувся.

"Зі мною? Я дуже жвава людина. Я думаю, що потрібно бути якомога енергійнішим. Треба підтримувати енергію. Ніколи не можна здаватися, треба перемагати. Я думаю, що це речі й сигнали, які розуміє президент Трамп.

Я така людина, і [після вторгнення Росії] стало абсолютно ясно, що ми нікуди не підемо, ніхто не піде, ми будемо боротися і будемо стояти до кінця", - наголосив Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Байден не зміг закінчити війну, впевнений, що Трамп зможе, - Зеленський

Президент України також зазначив, що має діловий досвід ведення бізнесу, як і Трамп, тому навчився "дуже швидко ухвалювати рішення".

"Я не маю великого бюрократичного досвіду в бізнесі, хоча я був президентом протягом багатьох років, але, з усім тим, я прийшов з бізнесу, де рішення ухвалюються дуже швидко. Іноді потрібно прийняти удар... Також дуже важливо завжди бути на ногах. Я думаю, що цей діловий досвід  дуже зрозумілий президенту Трампу, і він також дуже зрозумілий мені", - додав Зеленський. 

Зеленський назвав бізнес-підхід України, а не бюрократичний, до нарощування виробництва дронів як щось, що Трамп міг би оцінити.

Він розповів, що під його президентством Україна "створила галузь безпілотників... поза всіма бюрократичними форматами".

"Коли ми почали виробництво, я відкрив багато різних можливостей для приватного сектора, і з майже нульової участі приватного сектора в обороні ми сьогодні досягли 70%", - додав Зеленський.

Також читайте: Келлог переконував Трампа зважати на проблеми, які має Зеленський

Автор: 

Зеленський Володимир (24763) Трамп Дональд (6484) війна в Україні (5281)


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Топ коментарі
+22
Я уже как-то об этом же и говорил. И повторю что уже писал.

"Надо просто перестать стрелять"
"Посмотреть ***** в глаза"
"Стереть границы в своей голове"
"***** тоже хочет мира"
"В войне виноват предшественник, она была ему выгодна"
"Закончу войну за 24 часа\100 дней\год"
...

Когда говоришь одну из фраз приходится уточнять кто автор - Зеленский или Трамп. Интересно, как Зеле понимать что в США сейчас сидит его полная копия?
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17.07.2025 17:02 Відповісти
+20
Зеленський про схожість із Трампом - ми помилки нашого народу
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17.07.2025 17:02 Відповісти
+14
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17.07.2025 17:14 Відповісти
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Манія вєлічія, звіздіт до непрілічия.
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17.07.2025 17:07 Відповісти
вибір з яким ми досі не визначились чи він був вдалим, чи все ж таки помилковим.
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17.07.2025 17:09 Відповісти
наркоману подвоїли дозу ..........
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17.07.2025 18:03 Відповісти
Ти зовсім не Andy Warhol.
Ти Ваня Полужопін з Лахти.
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17.07.2025 17:13 Відповісти
Приємно, що все-таки інтелектуали відвідують Цензор. Ти перший замітив, що Андрій Варгола і Andy Warhol- це одна і та ж сама людина. "Хрустальну сову" в студію! Надіюсь ти мені пробачиш те, що я жидолюб. Так, так я насправді не хочу щоб повторилися жахи Освєнціму і тому трохи пригальмовую жидівську хуцпу.
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17.07.2025 17:22 Відповісти
"Помітив", Ваня. Помітив, а не "замітив", understood?
А "Хрустальну Сову" засунь собі в ****.
Ну, не маленький, сам знаєш куди засовують непрошені призи.
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17.07.2025 18:00 Відповісти
Ну чого непрошені? Ти Ізя її заслужив своєю неординарною ерудицією, тим більше, що це всього-навсього такий фігуральний вираз. Послухай, як ви там уживаєтесь: стільки розумних людей на такій невеликій території? Куди не глянь, всі розумні, нікого і обдурити.
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17.07.2025 18:47 Відповісти
Я уже как-то об этом же и говорил. И повторю что уже писал.

"Надо просто перестать стрелять"
"Посмотреть ***** в глаза"
"Стереть границы в своей голове"
"***** тоже хочет мира"
"В войне виноват предшественник, она была ему выгодна"
"Закончу войну за 24 часа\100 дней\год"
...

Когда говоришь одну из фраз приходится уточнять кто автор - Зеленский или Трамп. Интересно, как Зеле понимать что в США сейчас сидит его полная копия?
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17.07.2025 17:02 Відповісти
Чудово !
Думаю - вони вже домовились
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17.07.2025 17:07 Відповісти
Типа "Два дебила - это сила"?
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17.07.2025 17:14 Відповісти
Типу - після угоди про надра Тромб вже не говорить про "нелегітимність" Зеленського . Юлька і Порох літали на оглядини - не сподобались ... Зеленський й надалі буде Президентом України .
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17.07.2025 17:20 Відповісти
С таким Верховным еще большой вопрос что будет с Украиной. И это он для этого на днях пропихнул для себя "золотой парашут" множественного гражданства. Чтобы и дальше типа быть президентом? Аж десять раз - это закон "запасной аэродром", закон беглеца. Его принятие позволяет убедиться что Зеля уже достаточно хорошо понимает свое не слишком далекое будущее.
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17.07.2025 17:30 Відповісти
Не за *ато*. Не пересмикуйте.
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17.07.2025 17:34 Відповісти
не під тим коментарем відписався (той нижче, авторства обліковий запис).
щодо вибачень - не стежив за що він вибачався.
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17.07.2025 17:40 Відповісти
Все навпаки, це Зеленський копія Трампа.
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17.07.2025 17:13 Відповісти
Згідни.Вони схожі.Обидва .....
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17.07.2025 17:02 Відповісти
Зеленський про схожість із Трампом - ми помилки нашого народу
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17.07.2025 17:02 Відповісти
Пізно Вова ! Орбан вилизує краще ...
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17.07.2025 17:03 Відповісти
Кто то привез в офис забористую химию.
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17.07.2025 17:03 Відповісти
Тут він правий. Один - пиз..ць для України, а інший - для всього демократичного світу
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17.07.2025 17:03 Відповісти
Єдине, на що схожий Віслюк - це жопа Арахамії, і зовнішньо і за світоглядом.
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17.07.2025 17:04 Відповісти
Зеленський кидало свого народу.
ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА ВЛАДИМИРА ЗЕЛЕНСКОГО
1."Сразу хочу заверить - иду на один срок, чтобы изменить систему ради будущего. Буду честным и преданным Украине и передам ее в руки нового поколения политиков"
2. Первым законопроектом будет "О народовластии" "В нем мы вместе закрепим механизм, по которому только народ Украины будет формировать основные задачи для власти через референдумы и другие формы прямой демократии"
3. Изменения начнутся с поста президента. "Мои законопроекты в этом направлении: "О снятии неприкосновенности с президента Украины, народных депутатов и судей", "Об импичменте президента Украины", "Об отзыве народного депутата Украины"
4.Выборы в парламент и местные советы будут проводиться исключительно по открытым спискам, а за "кнопкодавство" и "депутатские прогулы" депутатов будут наказывать лишением депутатского мандата.
5.Будет проведена судебная реформа. "Для простых споров - мировые судьи, избираемые народом. Для уголовных преступлений - эффективный суд присяжных, состоящий из народа"
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17.07.2025 17:05 Відповісти
Хтось обіцяв - "АТО повинно тривати лічені дні ..." (весна 2014) - і тільки завдяки цьому проліз в президенти ... щоправда , потім , за такі обіцянки йому вибачатися довелось - але все одно не допомогло ...))
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17.07.2025 17:09 Відповісти
Елітний зебіл прискакав
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17.07.2025 17:10 Відповісти
А навіщо ти прискакав ? Скачи тепер обратно ...))
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17.07.2025 17:17 Відповісти
Той хоч вибачався, а цей на всіх грає, як на пваніно.
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17.07.2025 17:17 Відповісти
Де ти бачиш з вище перерахованого, хоч однин пункт щодо війни, його нема... Є зовсім інші обіцянки, які маючи конституційну більшість в парламенті можна було виконати за пів року, а ні Зеленський з цим кинув виборців, в принципі, як і всі решта підари які займали цю посаду до нього...
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17.07.2025 17:19 Відповісти
як і всі решта ...
Так про це ж і мова !
2004 - бандитам тюрми !
2009 - кінець епохи бідності
2014 - АТО за кілька днів ...
Нічого в нас не змінюється !
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17.07.2025 17:25 Відповісти
100% Кожного разу наїбалово виборців)) а потім всі стогнуть, ось винні барани 73%, що проголосували за ЗЕ, ні не барани винні вони проголосували за чіткі обіцянки, а винна система яка дозволяє підарам, залишатись при кориті влади не виконавши обіцянок, на основі яких люди найняли їх на роботу!!!
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17.07.2025 17:30 Відповісти
а чого ж запнувся за 2019 ? якось невдобно писати так ?
там взагалі такі обіцянки що попередникам і не снились
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17.07.2025 17:42 Відповісти
Це не Лєонід Днєпр? Стилістика схожа.
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17.07.2025 17:45 Відповісти
Мені все одно хто це.
Якщо в голові розуму немає.
Але схоже більше на сасю хрущатіка
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17.07.2025 17:48 Відповісти
з порошенко розібрались: ато не закінчив, вибачився, програв вибори..
що по зеленському? досі подобається; виконав все, що обіцяв; законодавства жодного разу не порушив; оточення - незалежне, компетентне та чесне?
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17.07.2025 17:38 Відповісти
А сталося продажа землі , надра віддав щоб і далі сидіти нелегітимно,якесь множине громадянство для таких як він Українців,
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17.07.2025 17:43 Відповісти
Закон про імпичмент, прийнятий клоунами прописаний так, що об'явити той імпічмент практично не реально.
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17.07.2025 17:54 Відповісти
100%, право на імпічмент мають мати виборці, а не продажні шкури в Раді, рила яких регулярно скуповують олігархи.
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17.07.2025 17:59 Відповісти
А ще Зеленський казав, що цензура - це добре. Пересічні чомусь цього не помітили.
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17.07.2025 18:08 Відповісти
Так ви вибір безмозглого,дегенеративного народу,треба ще добавити що ви вирок адекватному,мислячому ,волелюбному народу.
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17.07.2025 17:06 Відповісти
Ви обидва вибір не народу а тупого недолугого населення.
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17.07.2025 17:07 Відповісти
Тупе, недолуге населення, це бiльшiсть виборцiв, котрi мали б, та не прийшли на голосування. Бо в реалiях проголосувалo бiля 40% вiд всих виборцiв.
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17.07.2025 17:13 Відповісти
Накшталт тебе. Ти за кого голосував?
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17.07.2025 18:10 Відповісти
Цiнностi однi й тi ж...Трамп бульдозером , тебе ж "гвалтував" поступитися пынi, бо бачиш ти не маеш козирiв... ти такий же , каароч, яке iхало , таке й здибало... тiпо, НiЧОГО НiКОМУ НЕ ВИННi ...
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17.07.2025 17:07 Відповісти
ви обидва величезні помилки своіх народів...
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17.07.2025 17:10 Відповісти
"мені 79 і я не лох!" (С) )) а от маланка про ціни на скумбрію та кількість смачних та корисних блюд з неї, точно!, нічого не скаже )))
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17.07.2025 17:13 Відповісти
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17.07.2025 17:14 Відповісти
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17.07.2025 17:14 Відповісти
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17.07.2025 17:14 Відповісти
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17.07.2025 17:15 Відповісти
мИ вже не Черч1ль. мИ тепер ТРАМП.
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17.07.2025 17:18 Відповісти
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17.07.2025 17:21 Відповісти
То є так , 76 відсотків па пріколу наробили справ, що роки потім будемо розгрібати це "надпотужнє" керування..
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17.07.2025 17:19 Відповісти
Ми - вирок нашого народу
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17.07.2025 17:19 Відповісти
Прирівняв Моську до Слона.
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17.07.2025 17:20 Відповісти
"Ми - вибір нашого народу"

Саме так - ви цих народів - діагноз та вирок
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17.07.2025 17:20 Відповісти
Пізно ти всрався лизати дупу ,для Трампа ти відпрацьований гандон ,який він викине за першої-ліпшої нагоди.
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17.07.2025 17:22 Відповісти
Біба і Боба.
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17.07.2025 17:22 Відповісти
Шашличний хотів увесь у дупу Трампу залізти, але застрягли титанові яйця
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17.07.2025 17:24 Відповісти
ДЕБІЛ...Ну що тут скажеш..
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17.07.2025 17:24 Відповісти
Вова ти своїх виборців вклав в могили і тепер вже байдуже чи ми виграємо чи капітулюємо бо ти все загадив і просрав.
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17.07.2025 17:26 Відповісти
Приходить думка....
Ми обидва працюємо под прикриттям...
Одна ,,школа"
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17.07.2025 17:28 Відповісти
Ну, хоч раз правду сказав: "ми обидва ******* на всю голову"
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17.07.2025 17:29 Відповісти
скоріше вирок
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17.07.2025 17:31 Відповісти
и как же гребаный совок наклепал столько оружия без "приватного виробництва", что кацапы (и мы) до сих пор им стреляем после всяких 30 летних распилов, взрывов складов, мелкой и не очень продажей всякими прапорщиками, и оптовыми партиями в Африку всеми известными "министрами обороны" а также интернациональной "помощью" при еще совке и т.д. и т.п. может надо меньше воровать и не платить по ляму в месяц директорам, руководителям (а также коллегам и причастным "министрам") и остальным "эффектиным менеджерам" "убыточных" госпредприятий которые потом(уже) прихватизируют(овали) и распиливают(ли) на металл, а потом послами в иностранные государства, чтобы не спросили. да та же Северная Корея кацапам влегкую продала (реактивную) артиллерию и кучу снарядов - скорее всего даже не бракованных.
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17.07.2025 17:34 Відповісти
Ля его попаяло. Норм шмаль в оп поставляют
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17.07.2025 17:34 Відповісти
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17.07.2025 17:40 Відповісти
Легітимний 2 рік як захватив владу , і устроївся у завгоспа суфлером через компромат
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17.07.2025 17:40 Відповісти
У цього дегрота вже геть дах поїхав. Наобирали, імбецили зелені...
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17.07.2025 17:41 Відповісти
Прострочений покидьок !
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17.07.2025 17:42 Відповісти
Свіжа порція лайна для Трампа. Не знаю, звісно, як Трампу, але мені було би огидно, якби зеленський сказав, що схожий зі мною. Ти ще братом обізви, зеленомордий покидьок. Чергова спроба погіршити і без того погані стосунки з США. Буратіна відробляє чергове завдання кремля, яке передали через Козиря.
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17.07.2025 17:50 Відповісти
тобто фразу "ми всі президенти" тепер Оманська Гнида пропонує трактувати "ми всі кінчене гівно"
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17.07.2025 17:56 Відповісти
"Зеленський про схожість із Трампом: "Ми - вибір нашого народу".
Трамп-вибір амер.народу.
Зеленський -українського народу,вибирав то на 5 років,з з горем пополам,до 30.05.24
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17.07.2025 17:58 Відповісти
"Я думаю, що кожен американець захищатиме свою сім'ю зі зброєю в руках. Кожен з них", на відміну від мене.чотириразового "ухилянта" ,котрий як президент ,відправив перед загрозою рашисткого вбивці свою сім'ю в іншу країну...
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17.07.2025 18:06 Відповісти
Обоє втулені завдяки блискуче проведеним спецопераціям фсб при допомозі бидла.
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17.07.2025 18:14 Відповісти
Схожість обмежується виключно замашкамм - обидва тупізні з тиранічними замашками.

А так ЗЄ по маштабам та можливостям - гнійний прищ у порівнянні з Трампом.
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17.07.2025 18:20 Відповісти
ти - психічнохворий.
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17.07.2025 18:28 Відповісти
Якщо про рашистів, то да: обидва прогинаєтесь...
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17.07.2025 18:31 Відповісти
Єдина схожість в тому, що в Украіні і в США нарід в більшості своій на жаль виявився ласий до халяви і падкий на популізм, і радісно і не думаючи обрав того , хто більше і яскравіше всіх наобіцяв миру, процвітання, великих зарплат і збагачення....
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17.07.2025 18:32 Відповісти
як звуть людину, яка не розуміє, що він дебіл. звісно це Ефект Даннінга-Крюгера.
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17.07.2025 18:36 Відповісти
 
 