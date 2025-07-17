"Зеленський про схожість із Трампом: "Ми - вибір нашого народу".

Президент України Володимир Зеленський вважає, що його спосіб мислення і розв'язання проблем відображає спосіб мислення американського лідера Дональда Трампа. Також обидва поділяють одні й ті самі цінності.

Про це голова держави сказав в інтерв'ю New York Post, інформує Цензор.НЕТ.

"Насамперед, ми є вибором нашого народу... і ми, безумовно, поділяємо ті самі цінності, що й наш народ. Попри відстань, між цінностями та підходами до життя немає жодної різниці. Різні ідентичності, різні звичаї, різні риси характеру, різні країни. Але, я думаю, у нас одні й ті самі цінності", - зазначив Зеленський.

"Я думаю, що кожен американець захищатиме свою сім'ю зі зброєю в руках. Кожен з них", - зауважив він, додавши, що "безцінна" нормальність українського життя, включаючи такі прості речі, як сімейні вечері, була "відібрана" після вторгнення Росії в лютому 2022 року.

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Коли його запитали про конкретні подібності між ним і 79-річним Трампом, Зеленський спочатку посміхнувся.

"Зі мною? Я дуже жвава людина. Я думаю, що потрібно бути якомога енергійнішим. Треба підтримувати енергію. Ніколи не можна здаватися, треба перемагати. Я думаю, що це речі й сигнали, які розуміє президент Трамп.

Я така людина, і [після вторгнення Росії] стало абсолютно ясно, що ми нікуди не підемо, ніхто не піде, ми будемо боротися і будемо стояти до кінця", - наголосив Зеленський.

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Президент України також зазначив, що має діловий досвід ведення бізнесу, як і Трамп, тому навчився "дуже швидко ухвалювати рішення".

"Я не маю великого бюрократичного досвіду в бізнесі, хоча я був президентом протягом багатьох років, але, з усім тим, я прийшов з бізнесу, де рішення ухвалюються дуже швидко. Іноді потрібно прийняти удар... Також дуже важливо завжди бути на ногах. Я думаю, що цей діловий досвід дуже зрозумілий президенту Трампу, і він також дуже зрозумілий мені", - додав Зеленський.

Зеленський назвав бізнес-підхід України, а не бюрократичний, до нарощування виробництва дронів як щось, що Трамп міг би оцінити.

Він розповів, що під його президентством Україна "створила галузь безпілотників... поза всіма бюрократичними форматами".

"Коли ми почали виробництво, я відкрив багато різних можливостей для приватного сектора, і з майже нульової участі приватного сектора в обороні ми сьогодні досягли 70%", - додав Зеленський.

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