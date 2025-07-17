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Новини Санкції США проти Росії Припинення війни Стосунки Трампа і Путіна
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Трамп має силу поставити Путіна на коліна. Він повинен це відчути, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що російський диктатор Володимир Путін не готовий до компромісів, щоб припинити війну проти України, але Дональд Трамп має силу змусити диктатора РФ "стати на коліна", прискоривши жорсткі санкції.

Про це голова держави сказав в інтерв'ю The New York Post, інформує Цензор.НЕТ.

На думку Зеленського, жорсткі санкції зможуть спричинити "соціальний вибух" у Росії.

"Він (Путін) повинен це відчути", - сказав президент.

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Лідер України заявив, що він "дуже вдячний" Трампу за підтримку санкцій, маючи на увазі оголошення американського президента в понеділок про те, що він введе 100% мита на країни, які купують російську нафту, якщо Москва не погодиться на мирну угоду.

Однак, за словами Зеленського, 50-денний термін означає лише більше смертей і руйнувань протягом ще майже двох місяців.

"П'ятдесят днів для нас – це просто кожен день страшний", - наголосив він.

Зеленський заявив, що рішенням для більш ніж трирічного кровопролиття є змусити Путіна захотіти закінчити війну.

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Президент України каже, що полонені росіяни не розуміють мету війни й приватно виступають проти неї, хоча не можуть публічно висловлюватися, бо бояться в'язниці.

"Але коли людей… звільняють з роботи, бо відбуваються скорочення, бо роботодавець не може цього витримати, і все скорочується через економіку, тоді завжди відбувається соціальний вибух", - зазначив Зеленський.

За його словами, за допомогою цієї стратегії Трамп міг би покласти край війні, оскільки одержимий владою Путін втратить апетит до продовження насильства, якщо втратить підтримку свого народу.

Також читайте: Щоб захопити всю Україну, Путіну знадобиться 70 років. Це РФ дорого коштуватиме, - Сікорський

Автор: 

Зеленський Володимир (24763) путін володимир (24304) Трамп Дональд (6484) війна в Україні (5281)


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Топ коментарі
+11
Пердь в калюжу. Знову.
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17.07.2025 16:18 Відповісти
+9
"кТО ти? голас із нєаткуда?

25 безпекових угод працюють? тільки падлО гроші викатало, краще дронів хлопцям купили б.
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17.07.2025 16:24 Відповісти
+7
Буратінка, давай краще про себе, а не про трампона; про асфальтові шляхи та розформування/розмінування у 2021-2022 роках.
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17.07.2025 16:18 Відповісти
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Цей своїми мірками все міряє. Колись сам заявляв, що готовий стати по добрій волі. напевне це для нього звичний спосіб щось попросити і сильнішого.
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17.07.2025 16:15 Відповісти
Скільки до рижого не підлизуйся, а п.дор п.дора не зобідить.
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17.07.2025 16:38 Відповісти
50 днів - Трамп вже ганяє шарики
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17.07.2025 16:16 Відповісти
Пердь в калюжу. Знову.
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17.07.2025 16:18 Відповісти
иван не истери
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17.07.2025 17:18 Відповісти
Йди лісом,придурок.
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17.07.2025 17:26 Відповісти
Пердь в калюжу. Знову.
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17.07.2025 17:30 Відповісти
Буратінка, давай краще про себе, а не про трампона; про асфальтові шляхи та розформування/розмінування у 2021-2022 роках.
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17.07.2025 16:18 Відповісти
Із якого такого лиха Трамп буде ставити на коліна свого "друга" та кумира?
Через 50 днів не зміниться ні-чо-гі-сінь-ко.
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17.07.2025 16:20 Відповісти
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17.07.2025 16:24 Відповісти
Сзади гогошары чьо не пририсовали? А так , все сходится.
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17.07.2025 16:39 Відповісти
"кТО ти? голас із нєаткуда?

25 безпекових угод працюють? тільки падлО гроші викатало, краще дронів хлопцям купили б.
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17.07.2025 16:24 Відповісти
шо ви батенька ..їх АЖ 28 !!!! ))

а ще ракета-бомба-петарда паляніца
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17.07.2025 16:27 Відповісти
Треба оновити "План перемоги" і записати,що "Трамп має силу поставити Путіна на коліна. Він повинен це відчути".
Де ж цей план,ще пилом не припав?
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17.07.2025 16:25 Відповісти
Дурень думкою багатіє !
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17.07.2025 16:26 Відповісти
Дурак думкою багатіє.
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17.07.2025 16:27 Відповісти
зельонський вже просто не знає як ще трампону відсмоктати
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17.07.2025 16:28 Відповісти
так он же это делает что бы мразь русскому солдату не сосала
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17.07.2025 17:20 Відповісти
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DtX75LIyj5Mk&ved=2ahUKEwjl24TD_8OOAxW3BxAIHVvAH8EQFnoECBsQAQ&usg=AOvVaw32_hL4F8g-576v4Y4Q4oS0
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17.07.2025 16:29 Відповісти
В сухому залишку від "слів і справ" Трампа - "Давай, давай Владимир! Надеюсь, моих 51 дней для тебя достаточно!? Что я могу еще для тебя сделать!. Моя премия мира Нобеля у твоих руках"

P.S. Можливо у Путіна "под рукой" папочка с прегрешениями Трампа и тому приходиться маневрувати ?
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17.07.2025 16:34 Відповісти
Кого - Чего?(чытыо?) и кто? мае вiдчути: Трамп силу , чи муйлуша коленную стойку (Трамп має силу поставити Путіна на коліна. Він повинен це відчути, - Зеленський )
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17.07.2025 16:36 Відповісти
Дивно чути такі слова від людини, яка сама довгий час намагалася знайти бажання миру в очах путіна.....
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17.07.2025 16:42 Відповісти
...обратился к Трампу...https://youtu.be/b1_458Fm1zs обратился к Путину
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17.07.2025 16:53 Відповісти
КВН, та й годi.
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17.07.2025 16:55 Відповісти
ти допистишся, що він тебе поставить на коліна скоріше. нах таке ляпати, провокувати когось чи підюджувати. Чуб таких діалогів не любить і вже не раз казав публічно, що Вава говорить багато зайвого.
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17.07.2025 16:57 Відповісти
Видать Келлог не выдержал нашего потужного и его шапито поэтому и уехал через два дня😂🤣
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17.07.2025 17:05 Відповісти
можна би було "трамбону" і "зезедента" покласти на пузо.разом з куйло
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17.07.2025 18:16 Відповісти
 
 