Трамп має силу поставити Путіна на коліна. Він повинен це відчути, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що російський диктатор Володимир Путін не готовий до компромісів, щоб припинити війну проти України, але Дональд Трамп має силу змусити диктатора РФ "стати на коліна", прискоривши жорсткі санкції.

Про це голова держави сказав в інтерв'ю The New York Post, інформує Цензор.НЕТ.

На думку Зеленського, жорсткі санкції зможуть спричинити "соціальний вибух" у Росії.

"Він (Путін) повинен це відчути", - сказав президент.

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Лідер України заявив, що він "дуже вдячний" Трампу за підтримку санкцій, маючи на увазі оголошення американського президента в понеділок про те, що він введе 100% мита на країни, які купують російську нафту, якщо Москва не погодиться на мирну угоду.

Однак, за словами Зеленського, 50-денний термін означає лише більше смертей і руйнувань протягом ще майже двох місяців.

"П'ятдесят днів для нас – це просто кожен день страшний", - наголосив він.

Зеленський заявив, що рішенням для більш ніж трирічного кровопролиття є змусити Путіна захотіти закінчити війну.

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Президент України каже, що полонені росіяни не розуміють мету війни й приватно виступають проти неї, хоча не можуть публічно висловлюватися, бо бояться в'язниці.

"Але коли людей… звільняють з роботи, бо відбуваються скорочення, бо роботодавець не може цього витримати, і все скорочується через економіку, тоді завжди відбувається соціальний вибух", - зазначив Зеленський.

За його словами, за допомогою цієї стратегії Трамп міг би покласти край війні, оскільки одержимий владою Путін втратить апетит до продовження насильства, якщо втратить підтримку свого народу.

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