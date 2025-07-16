Трамп є реалістом щодо Росії та прагне дипломатії для завершення війни в Україні, - Держдеп

Президент США Дональд Трамп оптимістично налаштований щодо дипломатичних зусиль, спрямованих на припинення російсько-української війни, але він є реалістом у питанні Росії.

Про це заявила в середу в Вашингтоні речниця Державного департаменту США Теммі Брюс, передає Цензор.НЕТ.

"Хоча він (президент Трамп - ред.) дипломат і завжди оптимістично налаштований на дипломатичні зусилля, він також є реалістом. І світ побачив те, що побачив Іран. А тепер, із цими новими діями президента Росія бачить, що він є терплячою людиною, але не шляхом своєї позиції та реалізації її в життя", - сказала вона.

У Держдепі нагадали, що остання оцінка очільника Білого дому щодо ситуації навколо війни в Україні полягає в тому, що Трамп незадоволений діями диктатора Володимира Путіна.

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Нагадаємо, напередодні президент США Дональд Трамп пригрозив Росії "дуже суворими митами", якщо протягом 50 днів не вдасться досягнути мирної угоди щодо України.

За даними WSJ, після того, як Росія вкотре обстріляла Україну пізно ввечері 11 липня, президент США Дональд Трамп зателефонував канцлеру Німеччини Фрідріху Мерцу. Лідер США погодився із пропозицією щодо допомоги Києву.

Водночас Трамп досі думає та сподівається, що російський диктатор Володимир Путін налаштований на мир.

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