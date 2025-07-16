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Новини Стосунки Трампа і Путіна Трамп про Росію
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Трамп є реалістом щодо Росії та прагне дипломатії для завершення війни в Україні, - Держдеп

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп оптимістично налаштований щодо дипломатичних зусиль, спрямованих на припинення російсько-української війни, але він є реалістом у питанні Росії.

Про це заявила в середу в Вашингтоні речниця Державного департаменту США Теммі Брюс, передає Цензор.НЕТ.

"Хоча він (президент Трамп - ред.) дипломат і завжди оптимістично налаштований на дипломатичні зусилля, він також є реалістом. І світ побачив те, що побачив Іран. А тепер, із цими новими діями президента Росія бачить, що він є терплячою людиною, але не шляхом своєї позиції та реалізації її в життя", - сказала вона.

У Держдепі нагадали, що остання оцінка очільника Білого дому щодо ситуації навколо війни в Україні полягає в тому, що Трамп незадоволений діями диктатора Володимира Путіна.

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Нагадаємо, напередодні президент США Дональд Трамп пригрозив Росії "дуже суворими митами", якщо протягом 50 днів не вдасться досягнути мирної угоди щодо України.

За даними WSJ, після того, як Росія вкотре обстріляла Україну пізно ввечері 11 липня, президент США Дональд Трамп зателефонував канцлеру Німеччини Фрідріху Мерцу. Лідер США погодився із пропозицією щодо допомоги Києву.

Водночас Трамп досі думає та сподівається, що російський диктатор Володимир Путін налаштований на мир.

Також читайте: Байден не зміг закінчити війну, впевнений, що Трамп зможе, - Зеленський

Автор: 

Держдепартамент США (1660) росія (66710) Трамп Дональд (6470) Брюс Теммі (10)


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Топ коментарі
+8
А що побачив Іран ? Те , що США не зацікавлені в поваленні режиму аятолл ? Так само , як не зацікавлений в поваленні редимц ***** !
В майбутніх підручниках з історії буде зазначено , що в війні рашки проти України , США весь час були на боці кацапів !
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16.07.2025 22:57 Відповісти
+3
Балакала, везлася- на порозі знеслася.
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16.07.2025 22:54 Відповісти
+3
Легко бомбити тих , хто не може тобі відповісти !
Логічне питання - чим піндоси відрізняються від кацапів ?
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16.07.2025 23:03 Відповісти
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Балакала, везлася- на порозі знеслася.
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16.07.2025 22:54 Відповісти
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16.07.2025 23:34 Відповісти
Трамп є реалістом щодо Росії - вже не кінець війни за 24 години.

Як же до Трампа довго доходило!
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16.07.2025 22:55 Відповісти
"Як же до Трампа довго доходило!"

еще идет
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16.07.2025 23:04 Відповісти
А що побачив Іран ? Те , що США не зацікавлені в поваленні режиму аятолл ? Так само , як не зацікавлений в поваленні редимц ***** !
В майбутніх підручниках з історії буде зазначено , що в війні рашки проти України , США весь час були на боці кацапів !
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16.07.2025 22:57 Відповісти
Так і не зрозумів у якій стадії зараз Трамп. Балодья хороший парєнь, чи Балодья плахой парєнь?
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16.07.2025 22:58 Відповісти
в залежності від ноги, яка першою залізе в пантофлю, щоб доставити руде тіло в нужник.
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16.07.2025 23:02 Відповісти
Дипломат и переговорщик почему то бомбил Иран.

А тут с рашкой дает 2 недели, потом еще времени. А тут 50 дней.... мол забудут все что старый трамп обещал
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16.07.2025 23:01 Відповісти
Легко бомбити тих , хто не може тобі відповісти !
Логічне питання - чим піндоси відрізняються від кацапів ?
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16.07.2025 23:03 Відповісти
Потужністю!
Поки не буде Перлхарбору-2 будуть гешефт рахувати та ресурси витискати з розорених країн ..
У них і благодатна відмазка є - "еті глупиє папуаси самі довєлі страну до ніщєти! ( Замовчуючи Потужний меморандум та тонну слів про підтримку демократії) а ми только благо дєлаєм - хоть шото деньгамі даєм, а то пропалі би без денех.."
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16.07.2025 23:07 Відповісти
Не буде "Перлхарбору-2" - кацапи чудово розуміють , що піндосам головне - гешефт ! Вони їм дадуть гешефт ...
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16.07.2025 23:39 Відповісти
Ну да ну да...
"Хороший пєрєговорщік" , большая сдєлка.... І проча ссанина елокторату
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16.07.2025 23:03 Відповісти
А ще він самий чесний і ніколи не змінював своїх рішень.
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16.07.2025 23:05 Відповісти
Навіщо він дав кацапам 50 днів? Їх за цей час ще здохне 50 тисяч.
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16.07.2025 23:13 Відповісти
трамп є путінососом,і тягне час так як його проконсольтував куйло.Головне в телевізорі брехати брехати і щераз брехати,і казати який поганий куйло я йому покажу!,але на ділі нікуя не робити!!А журналістам можна напи,,,діти про дипломатію,як він розчарувався в тупіні,а як йому шкода що гинуть люди,а на ділі просто 0!
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16.07.2025 23:15 Відповісти
Трампон є не реалістом, а хріновим танцюристом.
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17.07.2025 00:56 Відповісти
 
 