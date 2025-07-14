США введуть вторинні мита проти РФ у 100%, якщо не буде угоди щодо України за 50 днів, - Трамп
Якщо протягом 50 днів не буде мирної угоди щодо врегулювання війни в України, президент США Дональд Трамп вдарить вторинними 100% митами по Росії.
Про це він заявив на пресконференції з генсеком НАТО у Білому домі, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми відправляємо нашу зброю в Україну, ми не будемо платити, але будемо виготовляти найкращу зброю. Звернемось до Німеччини задля ранньої відправки ракет "Patriot". Координуватиме це НАТО, і вирішуватиме, куди відправляти цю зброю", - зазначив Трамп.
За його словами, Штати введуть імпортні мита в розмірі 100% щодо Росії та її торгових партнерів, якщо не буде досягнуто угоди впродовж 50 днів.
Президент США укотре заявив, що хоче покласти край повномасштабній війні Росії проти України і "розчарований Путіним, бо думав, що ми домовимося два місяці тому, але, схоже, цього не буде".
"Тому, виходячи з цього, ми запровадимо вторинні тарифи. Якщо ми не домовимося за 50 днів, все дуже просто: ми підвищимо тарифи до 100%. Все просто. Сподіваюся, нам не доведеться цього робити", - сказав Трамп.
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Потім буде ще 2-6 тижднів...на замовлення пу, якій готовий прям зараз домовлятися про капітуляцію України. Це і все.
Навіщо? Адже пу і його пасіпаки голосно сто разів артикулювали свої вимоги - по суті капітуляції, від яких вони ні на йоту не відступлять.
Так про що говорити? Про пошагову капітуляцію?
Бігли-біглиПогрожували, а на фініші всралися. (c)
- з 3.07 - і до сьогодні + 50 днів Трампа = 60 днів ...
Треба на зустріч з путіним для угоди відрядити Шмигаля)
І нехай тільки путя не підпише угоду з Шмигалем - вторинні мита проти РФ у 100%!