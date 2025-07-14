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Новини Санкції США проти Росії Трамп про війну в Україні Трамп про Росію
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США введуть вторинні мита проти РФ у 100%, якщо не буде угоди щодо України за 50 днів, - Трамп

Трамп пригрозив Росії новими митами: заява 14 липня

Якщо протягом 50 днів не буде мирної угоди щодо врегулювання війни в України, президент США Дональд Трамп вдарить вторинними 100% митами по Росії.

Про це він заявив на пресконференції з генсеком НАТО у Білому домі, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми відправляємо нашу зброю в Україну, ми не будемо платити, але будемо виготовляти найкращу зброю. Звернемось до Німеччини задля ранньої відправки ракет "Patriot". Координуватиме це НАТО, і вирішуватиме, куди відправляти цю зброю", - зазначив Трамп.

За його словами, Штати введуть імпортні мита в розмірі 100% щодо Росії та її торгових партнерів, якщо не буде досягнуто угоди впродовж 50 днів.

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Президент США укотре заявив, що хоче покласти край повномасштабній війні Росії проти України і "розчарований Путіним, бо думав, що ми домовимося два місяці тому, але, схоже, цього не буде".

"Тому, виходячи з цього, ми запровадимо вторинні тарифи. Якщо ми не домовимося за 50 днів, все дуже просто: ми підвищимо тарифи до 100%. Все просто. Сподіваюся, нам не доведеться цього робити", - сказав Трамп.

Новина доповнюється...

Автор: 

мито (1131) росія (66670) санкції (12356) США (23773) Трамп Дональд (6428) війна в Україні (5230)


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Топ коментарі
+24
Не турбуйтесь, через 50 днів це лайно рудої облізлої мавпи розкаже що чере іще 100 днів.
***** респам на виборах в Сенат.
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14.07.2025 18:31 Відповісти
+23
Це він рашці дав 50 днів - шоб вона навалилась на Україну
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14.07.2025 18:28 Відповісти
+17
Ну а чего 50 дней? Давай уже 100. Сто больше чем 50 Рука-лицо.
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14.07.2025 18:27 Відповісти
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Оце і є та довгождана заява якої ми так чекали в понеділок? Тобто санкції проти Сосії будуть вже не сьогодні а через 50 днів і мита не 500% а всього 100%?
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14.07.2025 19:00 Відповісти
Трампон родил маленького крысеныша.😁
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14.07.2025 19:00 Відповісти
Ага. Потужний удар. Треба ще знайти, що Кацапія продає в США.
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14.07.2025 19:02 Відповісти
Хтось дасть більше Патріотів ніж штати?
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14.07.2025 19:07 Відповісти
Ну нарешті! Чергове останне 1001 Трамповське попередження росіі.... Це вже нагадує якусь нудну мильну оперу без кінця і краю.....
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14.07.2025 19:12 Відповісти
...називається "сюрприз... не 24 години, не 2 тиждні, а 50! днів...- це і є сюрприз для дружбана пу...
Потім буде ще 2-6 тижднів...на замовлення пу, якій готовий прям зараз домовлятися про капітуляцію України. Це і все.
Навіщо? Адже пу і його пасіпаки голосно сто разів артикулювали свої вимоги - по суті капітуляції, від яких вони ні на йоту не відступлять.
Так про що говорити? Про пошагову капітуляцію?
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14.07.2025 19:13 Відповісти
помоему очевидно, что Трамп просто "валяет дурака"... Через 50 дн придумает еще что то, что бы помочь кремлевским террористам...
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14.07.2025 19:17 Відповісти
Іспанський сором ! І це каже лідер колись наймогутнішньоі держави світу?! Він зараз своіми бескінечними пустими погрозами більш нагадує старого 80-го імпотента с паличкою, який погрожує перетр@хати усіх жінок на районі... Жалюгідне посміховисько ! Якби Рузвельт с Черчилем так само погрожували Гітлеру, то Друга Світова тривала б ще досі.....
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14.07.2025 19:20 Відповісти
******** кусок!
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14.07.2025 19:23 Відповісти
схоже що у Зеленського та Трампа гра у піддавки з ватажком рашистських терористів - хто більше здасть України своїми словами та діями. Поки Зеленський вєдьот
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14.07.2025 19:42 Відповісти
Бігли-бігли Погрожували, а на фініші всралися. (c)
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14.07.2025 19:44 Відповісти
В оригіналі це виглядає так: "Плили, пливли і на березі всралися".
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14.07.2025 19:56 Відповісти
Вся пара у Донні вийшла в свисток...
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14.07.2025 19:45 Відповісти
Російський диктатор Володимир Путін під час розмови 3 липня заявив, що протягом найближчих 60 днів планує чергову ескалацію війни Джерело: https://censor.net/ua/n3563093
- з 3.07 - і до сьогодні + 50 днів Трампа = 60 днів ...
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14.07.2025 19:51 Відповісти
Jesli Tramp eto bi skazal kogda tolko prisiol vo vlast,50 dnej kak i normalno bylo ,no teper mog dat ultimatum kacapam 10 dnej maksimum
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14.07.2025 19:56 Відповісти
зазвичай було 20днів, а тут аж 50днів. це дуже потужно.
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14.07.2025 20:04 Відповісти
Це вже не прогрес а регрес.
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14.07.2025 20:19 Відповісти
Гора, блд, родила мышь.
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14.07.2025 20:12 Відповісти
Що ж, закономірний фінал раші.
Треба на зустріч з путіним для угоди відрядити Шмигаля)
І нехай тільки путя не підпише угоду з Шмигалем - вторинні мита проти РФ у 100%!
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14.07.2025 20:15 Відповісти
50 днів та ще дві неділі... Може бути... Потім... Коли ні будь... Наполовину. Це те, що ми так чекали сцикаючи окропом? Браво, дід - маразм.
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14.07.2025 20:24 Відповісти
очинь агрисивна. этат мощный старик, атец омириканской димакратии
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14.07.2025 20:26 Відповісти
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