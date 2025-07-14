США введуть вторинні мита проти РФ у 100%, якщо не буде угоди щодо України за 50 днів, - Трамп

Якщо протягом 50 днів не буде мирної угоди щодо врегулювання війни в України, президент США Дональд Трамп вдарить вторинними 100% митами по Росії.

Про це він заявив на пресконференції з генсеком НАТО у Білому домі, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми відправляємо нашу зброю в Україну, ми не будемо платити, але будемо виготовляти найкращу зброю. Звернемось до Німеччини задля ранньої відправки ракет "Patriot". Координуватиме це НАТО, і вирішуватиме, куди відправляти цю зброю", - зазначив Трамп.

За його словами, Штати введуть імпортні мита в розмірі 100% щодо Росії та її торгових партнерів, якщо не буде досягнуто угоди впродовж 50 днів.

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Президент США укотре заявив, що хоче покласти край повномасштабній війні Росії проти України і "розчарований Путіним, бо думав, що ми домовимося два місяці тому, але, схоже, цього не буде".

"Тому, виходячи з цього, ми запровадимо вторинні тарифи. Якщо ми не домовимося за 50 днів, все дуже просто: ми підвищимо тарифи до 100%. Все просто. Сподіваюся, нам не доведеться цього робити", - сказав Трамп.

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