Зустріч Трампа і Рютте розпочалася у Білому домі

У понеділок, 14 липня, генеральний секретар НАТО Марк Рютте прибув до Білого дому для зустрічі з президентом США Дональдом Трампом.

Про це повідомляє "Укрінформ", інформує Цензор.НЕТ.

Президент США зустрів генсека НАТО на порозі Білого дому. Лідери тепло привіталися й зайшли в середину для подальшого спілкування.

Очікується, що головними темами зустрічі буде агресія РФ проти України та реагування НАТО на ситуацію, включно із зусиллями щодо надання Україні військової допомоги.

Окрім цього, Трамп і Рютте планують обговорити витрати на оборону в межах Альянсу, майбутнє стратегії НАТО та інші ключові питання.

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