Встреча Трампа и Рютте началась в Белом доме

В понедельник, 14 июля, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте прибыл в Белый дом для встречи с президентом США Дональдом Трампом.

Об этом сообщает "Укринформ", информирует Цензор.НЕТ.

Президент США встретил генсека НАТО на пороге Белого дома. Лидеры тепло поздоровались и зашли внутрь для дальнейшего общения.

Ожидается, что главными темами встречи будет агрессия РФ против Украины и реагирование НАТО на ситуацию, включая усилия по предоставлению Украине военной помощи.

Кроме этого, Трамп и Рютте планируют обсудить расходы на оборону в рамках Альянса, будущее стратегии НАТО и другие ключевые вопросы.

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