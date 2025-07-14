Встреча Трампа и Рютте началась в Белом доме
В понедельник, 14 июля, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте прибыл в Белый дом для встречи с президентом США Дональдом Трампом.
Об этом сообщает "Укринформ", информирует Цензор.НЕТ.
Президент США встретил генсека НАТО на пороге Белого дома. Лидеры тепло поздоровались и зашли внутрь для дальнейшего общения.
Ожидается, что главными темами встречи будет агрессия РФ против Украины и реагирование НАТО на ситуацию, включая усилия по предоставлению Украине военной помощи.
Кроме этого, Трамп и Рютте планируют обсудить расходы на оборону в рамках Альянса, будущее стратегии НАТО и другие ключевые вопросы.
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1️⃣Зброя для України.
Ми уклали сьогодні угоду з НАТО, ми відправлятимемо їм зброю для України, а вони платитимуть за неї. НАТО зможе купити у США для України військову допомогу на мільярди доларів, все це буде швидко доставлено на поле бою.
"Patriotи" в Київ прибудуть повнокомплектні. Деякі будуть вже протягом кількох днів. Координуватиме постачання генсек Марк Рютте та постпред США при НАТО Меттью Уітакер.
Є країна НАТО, яка може передати 17 пускових установок "Patriotів". Можливо, не всі, але більша частина з них вирушить на поле бою. (В одному комплексі 4-8 пускових установок. Це якраз відповідає 2-3 комплексам Patriot, про відправку яких Україні йшлося напередодні).
Ми хочемо забезпечити, щоб Україна виробила те, що може.
Але, можливо, Україна відчує себе настільки натхненною, що перестане хотіти угоду (про мінерали).
▪️Рютте (перебиває): Україна хоче угоду і вона буде прихильна до цієї угоди, немає жодних сумнівів у цьому.
2️⃣Санкції.
▪Якщо Росія не погодиться на угоду (яку угоду? стосовно миру, чи тільки переговорів?), то через 50 днів США введуть вторинні мита у розмірі 100% на її торгових партнерів (фактично дав час до 1 вересня). 500% вводити немає сенсу. Якщо ми введемо 100%, ефект буде той самий.
3️⃣Готовність Європи підтримувати Україну до кінця.
У Європи дуже високий бойовий дух до продовження підтримки України. Коли я вперше залучився до цього, я не думав, що він буде таким. Але він такий. І я сказав їм минулого місяця: їхній дух вражаючий. Вони дійсно думають, що це дуже важлива річ. Дивіться тепер вони платять за все. А ми більше не платимо.
Я говорив з Німеччиною та іншими країнами, і вони готові йти дуже далеко. Вони не хочуть, щоб війна продовжувалася. Тому я думаю, що Путіну варто було б (здати)... Його економіці дуже погано. Йому треба рятувати свою економіку, рятувати країну. І, знаєте, він має чудову країну для торгівлі, якби він витрачав ці активи на щось інше замість війни.
4️⃣Про Путіна.
Я розчарований президентом Путіним, тому що я хотів угоду два місяці тому.
Рютте: Путін жодного разу не послав серйозних людей до Стамбула. Я пам'ятаю, як ви, Рубіо, Віткофф були готові до цих переговорів. Ми натиснули на українців, щоб вони відправили високопоставлену команду до Стамбула, і вони відправили. А потім росіяни надіслали цього історика, який розповідав нам історію Росії із 1215 року.
Трамп: Ми багато розмовляли з Путіним. Я кладу слухавку, і такою: "Це була добра розмова", а потім ракети летять на Київ та інші міста. І я такий: "Дивно". І коли це відбувається три-чотири рази, ти розумієш, що ці розмови нічого не означають.
Я приходжу додому, кажу першій леді [Меланії Трамп]: "Ти знаєш, я говорив із Володимиром сьогодні, у нас була чудова розмова". Вона каже: "О, так? Вони щойно вдарили ще по одному місту". Тож... я не хочу говорити, що він убивця, але він важкий хлопець. Це перевірено часом.
Він дурив багатьох людей, він дурив Клінтона, Буша, Обаму, Байдена, але він не обдурив мене. Знаєте, у якийсь момент розмова не клеїться, мають бути дії.
Раз чотири він говорив: "Так, у нас може бути угода, виглядає непогано". А потім летять бомби.
5️⃣Про зупинення постачання зброї Україні два тижні тому.
Сьогодні дуже великий день. Ми з Пітом [Хегсетом] знали, що він настане, тому вирішили переглянути. Ми не могли б зробити те, що робимо сьогодні, не знаючи скільки у нас залишилося [на складах]. Тому ми зробили невелику паузу, і сьогодні ми маємо дуже велику подію.
(зкомуниздив з анонімного касапського https://t.me/ToBeOr_Official/18283 Быть Или )