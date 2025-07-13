Генсек НАТО Рютте посетит Трампа в Вашингтоне на следующей неделе
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте отправится в США в начале следующей недели.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу НАТО.
Об этом сообщила пресс-служба НАТО, пишет "Европейская правда".
В понедельник, 14 июля, Рютте посетит Вашингтон с двухдневным визитом.
Ожидается, что во время своего визита он встретится с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом, государственным секретарем Марко Рубио, министром обороны США Питом Гегсетом, а также членами Конгресса.
Напомним, недавно Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте обсудил с президентом США Дональдом Трампом обеспечение Украины системами ПВО.
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Наче форого в лікарні.