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Новости Визит Рютте в США
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Генсек НАТО Рютте посетит Трампа в Вашингтоне на следующей неделе

генсек НАТО Рютте

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте отправится в США в начале следующей недели.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу НАТО.

Об этом сообщила пресс-служба НАТО, пишет "Европейская правда".

В понедельник, 14 июля, Рютте посетит Вашингтон с двухдневным визитом.

Ожидается, что во время своего визита он встретится с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом, государственным секретарем Марко Рубио, министром обороны США Питом Гегсетом, а также членами Конгресса.

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Напомним, недавно Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте обсудил с президентом США Дональдом Трампом обеспечение Украины системами ПВО.

Автор: 

Рютте Марк (431) Трамп Дональд (5950)


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13.07.2025 15:37 Ответить
Дебільна новина з таким ж лінком.
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13.07.2025 15:40 Ответить
До батька Рюгге поїде?. А де він подінеться, якщо рижий такий хворий на голову.
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13.07.2025 15:43 Ответить
Язик тренує перед візитом? Бо лизати доведеться багато...
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13.07.2025 15:46 Ответить
Генсек НАТО Рютте відвідає Трампа у Вашингтоні

Наче форого в лікарні.
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13.07.2025 16:57 Ответить
 
 