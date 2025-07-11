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Новости ПВО Украины помощь Украине от США Военная помощь Украине
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Рютте обсудил с Трампом обеспечение Украины ПВО

Генсек НАТО Рютте

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте обсудил с Трампом обеспечение Украины системами ПВО.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Представительства НАТО в Украине.

"Массированные атаки России на гражданское население Украины являются ужасными. Сегодня я уже призвал лидеров усилить поддержку, чтобы Украина имела больше боеприпасов и средств противовоздушной обороны. Только что разговаривал с президентом Трампом и сейчас тесно работаю с союзниками, чтобы Украина получила необходимую помощь", - рассказал Рютте.

Читайте: Британия поставит Украине более 5000 ракет ПВО в рамках нового соглашения с Thales

Автор: 

ПВО (2933) Рютте Марк (429) Трамп Дональд (5941)


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Топ комментарии
+4
Дякуємо, Західним Партнерам за допомогу та підтримку, Мирної України!!
Смерть московським убивцям та прутню!!
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11.07.2025 01:35 Ответить
+2
Який цікавий ботик єрмачіли, про бариг говорить, але жодного баригу зє-каманди не назвав, навіть коломойського задля пристойності не згадав))
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11.07.2025 02:59 Ответить
+1
Ми повинні налагодити нарешті виробництво хоч якогось зеленого (примітивного, початкового) вітчизняного протиповітряного озброєння. Якщо для цього треба задушити зеленського, єрмака і умєрова то геть сумніви! - ці представники меншин більш шкідливі ніж балістика *****. США - країна зрадник-аферист. Так! НІКОЛИ НЕ ЗАБУВАЙТЕ ХТО ГАРАНТУВАВ УКРАЇНІ ЗАХИСТ ВІД БУДЬ ЯКОЇ АГРЕСІЇ. Чи зміниться політика США? Ні. Пізно і доведено обранням ідіота Трампа на другий термін. А там взагалі є хтось порядний і принциповий? Не видно і не чути нікого хто здатен зупинити трампізм...
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11.07.2025 02:26 Ответить
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Дякуємо, Західним Партнерам за допомогу та підтримку, Мирної України!!
Смерть московським убивцям та прутню!!
показать весь комментарий
11.07.2025 01:35 Ответить
Ми повинні налагодити нарешті виробництво хоч якогось зеленого (примітивного, початкового) вітчизняного протиповітряного озброєння. Якщо для цього треба задушити зеленського, єрмака і умєрова то геть сумніви! - ці представники меншин більш шкідливі ніж балістика *****. США - країна зрадник-аферист. Так! НІКОЛИ НЕ ЗАБУВАЙТЕ ХТО ГАРАНТУВАВ УКРАЇНІ ЗАХИСТ ВІД БУДЬ ЯКОЇ АГРЕСІЇ. Чи зміниться політика США? Ні. Пізно і доведено обранням ідіота Трампа на другий термін. А там взагалі є хтось порядний і принциповий? Не видно і не чути нікого хто здатен зупинити трампізм...
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11.07.2025 02:26 Ответить
Може спочатку потрусити бариг таких як порошенко, кононенко, ложкин, грановский, свинарчук, левочкин, бойко, гройсман, суркисы, геращенко, гончаренко, зварыч, новинский, фирташ, ковальчук, пашинский, дубневичи, жеваго,...?
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11.07.2025 02:33 Ответить
У тебя матрёшки из туеса высыпаются.
Проси у начальства денег на платный VPN, а то ты здесь выглядишь контуженым в голову, от чего у тебя цвета на флажке перепутались.
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11.07.2025 02:48 Ответить
У нас війна! Розслідувати і судити будемо потім. А може й не будемо бо знову буде не до них - країна розбита, а Китай вже "на підході". Головне зупинити розкрадання і відсторонити корумповане падло зараз.
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11.07.2025 02:52 Ответить
Війна й корупція - це рак., а рак треба викидати, а не чекати, коли ж покращиться!
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11.07.2025 03:09 Ответить
Не все просто. В моїй родині ніколи не давали хабарів. За все своє життя не брав і не давав. І що? Це суттєво ускладнило моє життя, але наповнює мене якимсь мазохістичним нарцисизмом. Поки був молодший і здоровіший боровся. Врешті стомився і визнав поразку. Тепер я "три Д" - доношую, доїдаю, доживаю і ... раджу своїм дочкам не народжувати в Україні від українців. У них є "пацанчики". Ухилянти. Пристосуванці і потенційні зрадники. Це огидно. Вони поки що не слухаються, але "біда навчить". Всі бачать тотальну корумпованість верхівки нашого суспільства і нічого не можуть і навіть не хочуть робити. "Здобули" - одні безкарні решта безнадійні. Війна і корупція завжди були природним середовищем українців. Врешті це призведе до поступового зникнення нації з цієї землі. Ми успішні всюди крім України. Тут ми робимо президентом жида, його заступником кацапа, міністром оборони татарина, а а ВР в "першій сотні зє" лише 8 етнічних українців... Чому так сталось? Та все просто. Українці дурні, постійно наступають на ті ж самі граблі і не здатні до елементарного аналізу власних помилок...
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11.07.2025 06:17 Ответить
Який цікавий ботик єрмачіли, про бариг говорить, але жодного баригу зє-каманди не назвав, навіть коломойського задля пристойності не згадав))
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11.07.2025 02:59 Ответить
це тільки що заригана русня, від якої за версту смердить невипраною фофудьєю.
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11.07.2025 03:04 Ответить
Найкраще ППО - томагавки на складах та заводах кацапні. Скоріше б уже.
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11.07.2025 05:00 Ответить
 
 