Рютте обсудил с Трампом обеспечение Украины ПВО

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте обсудил с Трампом обеспечение Украины системами ПВО.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Представительства НАТО в Украине.

"Массированные атаки России на гражданское население Украины являются ужасными. Сегодня я уже призвал лидеров усилить поддержку, чтобы Украина имела больше боеприпасов и средств противовоздушной обороны. Только что разговаривал с президентом Трампом и сейчас тесно работаю с союзниками, чтобы Украина получила необходимую помощь", - рассказал Рютте.

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