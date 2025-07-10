Великобритания поставит Украине более 5000 ракет ПВО в рамках нового соглашения с Thales
Великобритания и Украина подписывают историческое соглашение о поставках более 5000 ракет для систем противовоздушной обороны от компании Thales.
Об этом говорится в заявлении правительства Великобритании, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".
Соглашение имеет не только стратегическое значение для защиты Украины, но и будет способствовать росту британской экономики, созданию новых рабочих мест и укреплению оборонного потенциала самой Британии.
Кроме этого, Лондон подтвердил двустороннюю помощь Украине на сумму до 283 млн фунтов стерлингов (377 млн долларов) в течение следующего года.
Вице-премьер Анджела Рейнер отметила, что речь идет об усилении ПВО Украины от атак дронов и ракет, а также о поддержке восстановления и долгосрочных реформ. В частности, Великобритания выделит до 10,5 млн фунтов на Программу реформы госуправления и до 1 млн фунтов - на поддержку Офиса зеленого перехода в 2025-2026 финансовом году.
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це значно краще блювотних зельоних відосиків та 10млн умєровських "дронів"
Тепер стоятимуть поруч до перемоги за наші гроші🤣🤣🤣🤣
У нас немає грошей.
Пшол вон пся крев