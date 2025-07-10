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Новости ПВО Украины
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Великобритания поставит Украине более 5000 ракет ПВО в рамках нового соглашения с Thales

Первый транш британского кредита поступит в Украину на следующей неделе

Великобритания и Украина подписывают историческое соглашение о поставках более 5000 ракет для систем противовоздушной обороны от компании Thales.

Об этом говорится в заявлении правительства Великобритании, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".

Соглашение имеет не только стратегическое значение для защиты Украины, но и будет способствовать росту британской экономики, созданию новых рабочих мест и укреплению оборонного потенциала самой Британии.

Кроме этого, Лондон подтвердил двустороннюю помощь Украине на сумму до 283 млн фунтов стерлингов (377 млн долларов) в течение следующего года.

Вице-премьер Анджела Рейнер отметила, что речь идет об усилении ПВО Украины от атак дронов и ракет, а также о поддержке восстановления и долгосрочных реформ. В частности, Великобритания выделит до 10,5 млн фунтов на Программу реформы госуправления и до 1 млн фунтов - на поддержку Офиса зеленого перехода в 2025-2026 финансовом году.

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Автор: 

Великобритания (5057) ПВО (2933)


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Топ комментарии
+5
дякуємо.

це значно краще блювотних зельоних відосиків та 10млн умєровських "дронів"
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10.07.2025 15:55 Ответить
+4
Бритам черговий респект...
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10.07.2025 15:55 Ответить
+4
SAMP/T (Sol-air ******* portée/terrestre) - це французько-італійський зенітний ракетний комплекс середньої і великої дальності, розроблений консорціумом Eurosam, до якого входять Thales, MBDA France і MBDA Italy. Він призначений для захисту від широкого спектра повітряних загроз, включно з літаками, крилатими і балістичними ракетами. SAMP/T є однією з небагатьох систем, здатних перехоплювати балістичні ракети малої дальності
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10.07.2025 16:01 Ответить
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Це для SAMP-T ракети? Тіпа, на заміну петріотам?
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10.07.2025 15:54 Ответить
до Патріот
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10.07.2025 15:55 Ответить
SAMP/T (Sol-air ******* portée/terrestre) - це французько-італійський зенітний ракетний комплекс середньої і великої дальності, розроблений консорціумом Eurosam, до якого входять Thales, MBDA France і MBDA Italy. Він призначений для захисту від широкого спектра повітряних загроз, включно з літаками, крилатими і балістичними ракетами. SAMP/T є однією з небагатьох систем, здатних перехоплювати балістичні ракети малої дальності
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10.07.2025 16:01 Ответить
До петріотів виробляє Raytheon, якшо не помиляюся. Талес - європейська контора.
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10.07.2025 16:05 Ответить
дякуємо.

це значно краще блювотних зельоних відосиків та 10млн умєровських "дронів"
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10.07.2025 15:55 Ответить
За 3 роки по 5 шт. на день?
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10.07.2025 15:55 Ответить
Тут довбні вже дякують
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10.07.2025 15:59 Ответить
Закрий ХАРЮ, смердить, отвір лапотний
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10.07.2025 16:28 Ответить
Дякуй дебіл,,,🤣🤣🤣дякуй
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10.07.2025 16:40 Ответить
Бритам черговий респект...
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10.07.2025 15:55 Ответить
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10.07.2025 15:57 Ответить
Це не за спасибо..це за бабло
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10.07.2025 16:00 Ответить
бабло ЄС дає
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10.07.2025 16:01 Ответить
так всеж ЗА БАБЛО
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10.07.2025 16:02 Ответить
Чувак не знає як би обісрати цю чудову новину
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10.07.2025 16:03 Ответить
Ну так, Дійсно - Величезно!!! Дякуємо! а довбойоби, або кацапи, що є одне й те саме, як завжди незадоволені та шукають зраду.
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10.07.2025 16:04 Ответить
🤣🤣🤣ти конкретно долбойоб за шо дякуєш???-твій бойовий диван таким калібром не стріляє..
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10.07.2025 16:22 Ответить
Угода має не лише стратегічне значення для захисту України, а й сприятиме зростанню британської економіки, створенню нових робочих місць та зміцненню оборонного потенціалу самої британії..
Тепер стоятимуть поруч до перемоги за наші гроші🤣🤣🤣🤣
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10.07.2025 15:58 Ответить
Британія приклад рудому показує
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10.07.2025 15:59 Ответить
Хороший приклад...Рудий теж буде продавати тепер...
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10.07.2025 16:01 Ответить
Британія не обирала нам клоунів. Обрали - терпіть.
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10.07.2025 16:05 Ответить
Не виділяй себе..ти терпиш як і всі
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10.07.2025 16:08 Ответить
за наші гроші🤣🤣🤣🤣

У нас немає грошей.
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10.07.2025 16:38 Ответить
Ого! Велика подяка! Long live to the King!
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10.07.2025 16:02 Ответить
1 млн фунтів - на підтримку Офісу зеленого --
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10.07.2025 16:02 Ответить
ДЯКУЄМО БРИТАНІЄ...ДЯКУЄМО🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣як казав один козел""ДЕБІЛИ МЛЯ""
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10.07.2025 16:09 Ответить
Скромно не уточнили що ці поставки розділені на 19 років вперед, так що готуйтесь воювати весь цей час.
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10.07.2025 16:21 Ответить
ДЯКУЄМО БРИТАНІЄ...ДЯКУЄМО🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣як казав один козел""ДЕБІЛИ МЛЯ"". від себе добавлю. ДЕГЕНЕРАТИ
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10.07.2025 16:23 Ответить
Кацап, йди *****.
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10.07.2025 16:25 Ответить
🤣🤣🤣от чому так ???тільки ткнеш отакого як ти диванного вояку і у відповідь "ти кацап"????? Абідна да??? І не від того шо кацапом обізвали а від того шо обізвало таке обісране чмо як ти 🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Пшол вон пся крев
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10.07.2025 16:35 Ответить
Британці поставлять 5000 ракет і Бонгевтік Потужно-Брехливий виготовить 3000 балістики і путлєру буде капут, чи як завжди ЗСУ Боневтік залишить без своїх ракет? Це як футбольна команда їде на матч і просить у сусідів, щоб дали буци, форму і м'ячі. Потужний тренер, з ним всі команди приречені тільки на поразку.
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10.07.2025 16:40 Ответить
 
 