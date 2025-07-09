Германия продолжит вносить существенный вклад в ПВО Украины, - Мерц
Германия будет продолжать поддерживать противовоздушную оборону Украины.
Об этом заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц во время совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Марком Рютте 9 июля, передает "Суспільне", информирует Цензор.НЕТ.
"Мы обсудили, в частности, как мы можем совместно укрепить противовоздушную оборону Украины. Я не буду вдаваться в подробности, но могу сказать вот что: Германия будет продолжать делать существенный вклад в это", - заявил Мерц.
Он отметил, что "по этому вопросу, как и по другим" контактирует с президентом США Дональдом Трампом и партнерами по ЕС и европейской части НАТО.
Кроме этого, канцлер Германии рассказал, что 10 июля примет участие во встрече "коалиции желающих", которую проведут в Лондоне президент Франции Макрон и премьер-министр Великобритании Стармер. Мерц присоединится к этой встрече онлайн.
"Оснащение украинской армии является постоянным вопросом. Завтра мы обсудим некоторые детали относительно дальнейших поставок и дальнейшей поддержки Украины. В частности, это касается дальнейших систем противовоздушной обороны, и я также сделаю соответствующие предложения, которые мы можем реализовать со стороны Германии", - заявил политик.
Ранее сообщалось, что Украина попросила у Германии вооружения. В перечне средства противовоздушной обороны, защищенные транспортные средства и средства радиоэлектронной борьбы.
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