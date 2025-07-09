Німеччина продовжить робити суттєвий внесок у ППО України, - Мерц

Німеччина продовжуватиме підтримувати протиповітряну оборону України.

Про це заявив канцлер ФРН Фрідріх Мерц під час спільної пресконференції з генсеком НАТО Марком Рютте 9 липня, передає "Суспільне", інформує Цензор.НЕТ.

"Ми обговорили, зокрема, як ми можемо спільно зміцнити протиповітряну оборону України. Я не буду вдаватися в подробиці, але можу сказати ось що: Німеччина продовжуватиме робити суттєвий внесок у це", - заявив Мерц.

Він зазначив, що "з цього питання, як і з інших" контактує з президентом США Дональдом Трампом та партнерами по ЄС та європейської частини НАТО.

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Окрім цього, канцлер Німеччини розповів, що 10 липня візьме участь у зустрічі "коаліції охочих", яку проведуть у Лондоні президент Франції Макрон та премʼєр-міністр Британії Стармер. Мерц приєднається до цієї зустрічі онлайн.

"Оснащення української армії є постійним питанням. Завтра ми обговоримо деякі деталі щодо подальших постачання і подальшої підтримки України. Зокрема, це стосується подальших систем протиповітряної оборони, і я також зроблю відповідні пропозиції, які ми можемо реалізувати з боку Німеччини",- заявив політик.

Раніше повідомлялося, що Україна попросила у Німеччині озброєнння. У переліку засоби протиповітряної оборони, захищені транспортні засоби та засоби радіоелектронної боротьби.

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